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На Таврическом направлении россияне девять раз за сутки сбросили химоружие на позиции ВСУ, - Силы обороны

зброя,хімічна

Россияне снова применили химоружие на Запорожском направлении: за сутки зафиксировано 9 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"За минувшие сутки враг совершил в общей сложности 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе зачислено сразу девять сбрасываний с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия", - сказал он.

По его словам, средство, которое сбросили россияне, похоже на применяемое полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян, - Силы обороны

"Есть сразу девять сбрасываний за сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", - добавил Лыховий.

Автор: 

армия РФ (19365) Таврия (179) химическое оружие (369)


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Топ комментарии
+10
То може треба радбез скликати.
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03.03.2024 13:06
+5
Чого мовчите, придурки!!

Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!

Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
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03.03.2024 13:15
+4
Та ви шо?!? Не на часі! Треба змінити комбригів, розподілити 17млрд на дороги, прослідкувати, щоб не дай Боже, в Палаті Представників почали голосівати допомогу Україні (якщо почнуть, то ще раз відправити дєрьмака, коливана з безмізкою). Тим більш, вони ж тоді будуть схожі на "клятого баригу", коли той показував військові квитки московитів при заявах кремлядів, що "іхтамнєт"...
Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
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03.03.2024 13:20
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То може треба радбез скликати.
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03.03.2024 13:06 Ответить
це сльозогінний газ. яким користується поліція по всьому Світу. щоб викурити наших з землянок. я так розумію противогазів ні в кого немає
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03.03.2024 13:15 Ответить
Фосфор теж сльозогінний??
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03.03.2024 13:17 Ответить
тут не йдеться про фосфор. Фосфор це тип боеприпасу який не є газ- а є як горюча рідина що горить даже у воді
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03.03.2024 13:19 Ответить
Хлорпікрин. Дивіться запаси рф та те, що викладають наші в пабліках
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03.03.2024 13:21 Ответить
і про це також треба казати- щоб кацапыв тр***ли за все. Бо їх ще недостатньо в***ли на Заході
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03.03.2024 13:20 Ответить
Згодна. Вони повинні стати вигнанцями.
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03.03.2024 13:22 Ответить
Та ви шо?!? Не на часі! Треба змінити комбригів, розподілити 17млрд на дороги, прослідкувати, щоб не дай Боже, в Палаті Представників почали голосівати допомогу Україні (якщо почнуть, то ще раз відправити дєрьмака, коливана з безмізкою). Тим більш, вони ж тоді будуть схожі на "клятого баригу", коли той показував військові квитки московитів при заявах кремлядів, що "іхтамнєт"...
Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
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03.03.2024 13:20 Ответить
син за сином, немовля за немовлям...
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03.03.2024 13:10 Ответить
Чого мовчите, придурки!!

Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!

Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
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03.03.2024 13:15 Ответить
Це не ІПРИТ, не Хор, ні інші гази що вбивають а поліцейський сльозогінний газ який використовується для рощгони демонстрантів. Не розводьте паніки. А і да треба про це казкати- бо кацапів потрібно тр***ти за все
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03.03.2024 13:17 Ответить
Де я про іприт чи хлорпікрин писала??

Там тупо фосфор.
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03.03.2024 13:19 Ответить
Де ви тут за фосфор вичитали пані? у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії Джерело:
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03.03.2024 13:21 Ответить
Не в цій новині. Вибачте, інші вже почитала й 14 рік згадала. Як падли гасили фосфором. Київський шпиталь. Друзям допомогали. Лікарям.
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03.03.2024 13:25 Ответить
про те що вони фосфор скидують - це покидьки давно застосовують
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03.03.2024 13:24 Ответить
А вам що заважає їх травити,заратустра чи тора?
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03.03.2024 13:16 Ответить
ми не орки- і працюємо зі своїма Західними союзниками, а ти я бачу оркскій провокатор...
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03.03.2024 13:30 Ответить
Нюхай тоді зетухес
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03.03.2024 14:38 Ответить
"сльозогінно-задушливої дії" не існує в природі. А іританти (CR - дибензоксазепін, CS - 2-хлоробензальмалонодинітрил, CN - хлороацетофенон) хімічною зброєю не являются і ніяких конвенцій не порушують. До тож ту конвенцію ніхто із серйозних держав не ратіфікував. Речники ротовою порожниною.
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03.03.2024 13:20 Ответить
Міжнародні організації вже в курсі,радбез вже скликали?Отам червоний хрест,грінпіс(за нанесення шкоди довкіллю)?
То навіщо ви нам це повідомляєте?
Що у рашистів людського нічого не залишилось,ми знаємо,читав кацапські коменти до трагедії в Одесі.
Треба,щоб знав увесь світ.Надрукуйте листівок польською і роздайте «феомерам»польським,які не пропускають фури з військовими.і гуманітарними вантажами.
Петро Олексійович з усіх високих трибун показував уламки автобуса,розстріляного орками.
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03.03.2024 13:21 Ответить
Радбез ООН збираете? Треба кожен день його збирати ! І рашу вон із ООН. Вона не мае права там знаходитись
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03.03.2024 13:44 Ответить
мзс імпотенти
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03.03.2024 13:56 Ответить
Це не імпотенти це просто зрадники.
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03.03.2024 14:50 Ответить
Думаєте *********** ,хоч десь про це розкаже в своїх без численних інтерв'ю ?
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03.03.2024 14:50 Ответить
 
 