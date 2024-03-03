На Таврическом направлении россияне девять раз за сутки сбросили химоружие на позиции ВСУ, - Силы обороны

Россияне снова применили химоружие на Запорожском направлении: за сутки зафиксировано 9 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"За минувшие сутки враг совершил в общей сложности 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе зачислено сразу девять сбрасываний с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия", - сказал он.

По его словам, средство, которое сбросили россияне, похоже на применяемое полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

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"Есть сразу девять сбрасываний за сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", - добавил Лыховий.