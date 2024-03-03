На Таврическом направлении россияне девять раз за сутки сбросили химоружие на позиции ВСУ, - Силы обороны
Россияне снова применили химоружие на Запорожском направлении: за сутки зафиксировано 9 случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.
"За минувшие сутки враг совершил в общей сложности 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе зачислено сразу девять сбрасываний с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия", - сказал он.
По его словам, средство, которое сбросили россияне, похоже на применяемое полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.
"Есть сразу девять сбрасываний за сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", - добавил Лыховий.
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Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!
Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
Там тупо фосфор.
То навіщо ви нам це повідомляєте?
Що у рашистів людського нічого не залишилось,ми знаємо,читав кацапські коменти до трагедії в Одесі.
Треба,щоб знав увесь світ.Надрукуйте листівок польською і роздайте «феомерам»польським,які не пропускають фури з військовими.і гуманітарними вантажами.
Петро Олексійович з усіх високих трибун показував уламки автобуса,розстріляного орками.