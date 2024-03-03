Обстановка на Авдеевском направлении стабилизируется, враг иногда имеет локальные успехи, - ОСГВ "Таврія"

Сейчас на Авдеевском направлении ситуация несколько стабилизируется, впрочем, российские войска имеют локальные успехи.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отбили 14 атак врага.

"По подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердичи, Орловка, Тоненькое. - Ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", - сказал спикер.

Лыховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населённых пунктов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр выследили российский танк в районе Авдеевки и уничтожили его. ВИДЕО

"Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции", - пояснил он.