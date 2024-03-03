Обстановка на Авдеевском направлении стабилизируется, враг иногда имеет локальные успехи, - ОСГВ "Таврія"
Сейчас на Авдеевском направлении ситуация несколько стабилизируется, впрочем, российские войска имеют локальные успехи.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отбили 14 атак врага.
"По подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердичи, Орловка, Тоненькое. - Ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", - сказал спикер.
Лыховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населённых пунктов.
"Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции", - пояснил он.
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Джерело:
З кожному днем позиції все "вигідніші".
нашому тєлємарафєту слава!
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла. Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
Стаття на 14:09
Росіяни точково в одній локації прикладають зусилля, зганяючи всі свої резерви в одну місцевість і, відповідно, оголяючи інші ділянки фронту. А наші так не можуть ? Та приженіть під Авдіївку все, що є в Збройних Силах України, зніміть частини з інших ділянок . . . Росіяни виставили 50 тис., ну так виставте там всі резерви, аби нас було хоч на одного, але більше. А краще на 10, 20, 30 тис. більше. Невже ж настільки немає людей взагалі ? Так самих лише поліцейських в країні тисяч 300 - відправте на фронт хоч п'яту частину, то і буде у вас перевага в людях на конкретній ділянці фронту.
https://youtu.be/_-nLT2nZIlA
Докерувалися, докомандувалися, підараси?