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Новости Война
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Обстановка на Авдеевском направлении стабилизируется, враг иногда имеет локальные успехи, - ОСГВ "Таврія"

авдіївка

Сейчас на Авдеевском направлении ситуация несколько стабилизируется, впрочем, российские войска имеют локальные успехи.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отбили 14 атак врага.

"По подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердичи, Орловка, Тоненькое. - Ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", - сказал спикер.

Лыховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населённых пунктов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр выследили российский танк в районе Авдеевки и уничтожили его. ВИДЕО

"Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции", - пояснил он.

Автор: 

боевые действия (4120) Авдеевка (2444) Лыховий Дмитрий (74)


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Топ комментарии
+15
Ну да, если стабильно не создавать укрепления и просрать подготовку, то все стабильно. Только вот информация оттуда и карты DeepState говорят что не все так радужно.
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03.03.2024 13:46
+14
Телемарафон.... Как говорится: состояние больного стабильное - он в коме.
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03.03.2024 13:42
+14
Я так зрозумів, що ЗСУ по трохи відступають. На заздалегідь не підготовлени позиції
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03.03.2024 13:48
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Телемарафон.... Как говорится: состояние больного стабильное - он в коме.
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03.03.2024 13:42 Ответить
... Після "коми", чекаєм "крапки".., вона ще стабільніша...(
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03.03.2024 17:27 Ответить
на Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізується, втім російські війська мають локальні успіхи. Джерело: Так стабілізуються для кого?
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03.03.2024 13:44 Ответить
Для нас. Швидке просування ворога зупинено. Підтягли трохи резервів. Постачання *********** налагодили. Місцями ЗСУ навіть, намагаються конратакувати. Це і є стабілізація.
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03.03.2024 13:57 Ответить
Про що Ви пишите? Біці звідти передють інше і не на користь України. Тут головне, що немає захисних споруд, на які виділено і витрачено вже мільярд гривен урядом через облради. Точно як на снаряди і дрони. То коли вже нажируться "слуги" і їх брати "риги"?
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03.03.2024 14:01 Ответить
Які бійці? Конкретно.
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03.03.2024 14:08 Ответить
Можливо тобі ще військові квитки сфоткати?
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03.03.2024 14:09 Ответить
Все? По-суті, як завжди, нічого сказати? Ще раз: які бійці, що саме і кому повідомляють? Де це можна прочитати чи почути?
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03.03.2024 14:11 Ответить
Добре, що Вам є щось сказти. Ідіть до лікаря. Я Вам ще не викладував тільки прізвищ бійців. З головою все нормльно?
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03.03.2024 14:17 Ответить
Навіщо мені прізвища? Я поставив просте питання: де можна прочитати чи почути що саме і кому повідомляють? Відповіді нема? Сам придумав і тепер не знаєш, як викрутитись?
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03.03.2024 14:24 Ответить
Я Вам відповідаю в черговий раз - там воюють і поруч живуть мої знайомі.
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03.03.2024 14:29 Ответить
Не годуйте подоляківців. Чим більше людей він провокує на відповіді, тим більше кривавих грошей отримує. Риторика знайома і передбачувана. І не бояться, суки, покарання для себе і своїх дітей.
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04.03.2024 00:33 Ответить
Чого істериш, дурепа? Нема відповіді по-суті - мандруй мимо.
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03.03.2024 22:37 Ответить
Для стабілізаторів 220в
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03.03.2024 14:04 Ответить
Ну да, если стабильно не создавать укрепления и просрать подготовку, то все стабильно. Только вот информация оттуда и карты DeepState говорят что не все так радужно.
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03.03.2024 13:46 Ответить
На карті ДіпСтейт за останні 3 доби просування кацапів на Авдіївському напрямку нема.
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03.03.2024 13:51 Ответить
"на інші більш вигідні позиції"

Джерело:

З кожному днем позиції все "вигідніші".
нашому тєлємарафєту слава!
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03.03.2024 14:11 Ответить
Мова йде про карту ДіпСтейт. Чи представники окремих народностей не чітатєлі?
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03.03.2024 14:13 Ответить
Чому ми маємо вірити Вам?На карті ДіпСтейт за останні 3 доби немає позначок просування? А Ви чули про інші джерела інформції? Чи маємо вірити марафону і його представникам тут?
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03.03.2024 14:12 Ответить
А на яких картах є? Які інші джерела? Конкретно, де можна прочитати і почути інформацію "з першик рук"?
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03.03.2024 14:15 Ответить
На багатьох. Було б бажння шукати правдиву інформацію, а не викривлену офісом Президента і його слуг подоляків. Мої дуже близькі воюють там і живуть зовсім поруч, то навіщо мені ще питатися у Вас і таких, як Ви. Чи знову будете вимагати написати їх данні?
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03.03.2024 14:22 Ответить
На яких багатьох? Конкретно? На кацапських? Так вони вже, по доповідях конашенкова, знищили стільки нашої техніки та озброєння, кільки в усьому НАТО нема. Натівських найманців викошують цілими дивізіями і на днях почуть вже ледь не Львів штурмувати. То що, їм вірити?
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03.03.2024 14:28 Ответить
На правдивих, тільки не на подоляцьких і марафонних, де все фокей. Так Вам зрозуміло?
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03.03.2024 14:30 Ответить
Ще раз: конкретно. Де можна прочитати чи почути?
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03.03.2024 14:40 Ответить
Я можу порадити не читати повідомлення із марафону і позітівних блогерів. Думаю, що Ви мене зрозуміли. Звичайно ніколи не читайте кацапські і хороших кацапів і поганих, бо всі кацапи гвірше навіть чорта.
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03.03.2024 18:43 Ответить
А що читати і де? Конкретно можеш сказати, без гнилих відмазок і виляння хвостом?
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03.03.2024 18:45 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Путч. Русский - нах*й:
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла. Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
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03.03.2024 14:13 Ответить
Що означає "закликав"? У його розпорядженні були інженерні підрозділи з відповідною технікою. Хто заважав будувати, хоча б, примітивні укріплення? Створити, хоча б, лінію простих окопів, бліндажів, вогневих точок та траншей? Хто заважав створити мінні поля? Чи на постановку кожної міни теж потрібно особисте розпорядження блазня?
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03.03.2024 14:20 Ответить
У його розпорядженні ніхріна не було. Чому, потрібно спитити у верховного та його ставки.
Стаття на 14:09
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03.03.2024 14:25 Ответить
Ви, Стицько, все знаючий, ніби під столом Верховного сидите. Я Вам відкрию таємницю, що Головнокомндувач не будує, він воює, будує міністр оборони і придані йому сили. А гроші на ці потркби виділяє кабмін, якому дає вказівку єрмак. Так кабмін ось тільки виділив кошти на такі укріплення. Чи хтось безкоштовно має рити укріплення і везти із заводів ж.б. блоки? Я не знав, що в нас вже все безкоштовно і не знав, що можна діяти попри рішення "Ставки".
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03.03.2024 14:27 Ответить
Ще раз: в підпорядкуванні Головнокомандувача є відповідні інженерні підрозділи. І мова йде не лише про капітальні бетоновані укріплення. Кабмін тільки виділив кошти? Так війна в нас вже 10 років, якщо ти забув.
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03.03.2024 14:38 Ответить
Ще раз нагадую пану позітівному подоляцькому , що на протязі 2014-2019 років нашою армією і військово-цивільними адміністраціями підготовлені шикарні укріплення на які вбухкали мільярди. Але після 2019 року прийшли "какая разніца", "перестать стрелять" і відвели наші війська із цих укріплень в чисте поле. І не пишіть бред про інженерні підрозділи Головнокомандувача. Ті, що є у Головнокомандучава, вони розміновують мінні поля і виконують тимчасові споруди, а капітальні укріплення, які робилися до 2019 року виконує міністр оборони і місцеві органи, а гроші на ці заходи виділяє уряд. Ви забулися, як тут і на "кварталі" сміялися із Яценюка про вириті протитанкові рови і паркани на кордонах? Так він ніби не був Головнокомандувачем, а чомусь фінансував ці проекти.
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03.03.2024 18:51 Ответить
Де ті укріплення, які конкретно частини, коли і куди були виведені? І кого зупинили рови і паркан яйценюха?
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03.03.2024 19:07 Ответить
"Міні поля" створюють клоуни у вбиральні, а військові облаштовують полосу забезпечення.Коли ці невігласи , котєрі за все життя навчились лиш створювати "мінні поля" будуть займатися цією своєю справою життя , то попереду рубежів оборони,що знаходяться на вигідних позиціях почне з'являтися полоса забезпечення .
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03.03.2024 16:45 Ответить
Я так зрозумів, що ЗСУ по трохи відступають. На заздалегідь не підготовлени позиції
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03.03.2024 13:48 Ответить
Не підготовлені але дуже вигідні
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03.03.2024 14:38 Ответить
Не треба цих гнилих словечок - "подекуди", "локальні" - люди не ідіоти !
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03.03.2024 13:49 Ответить
Просто іде уповільнений наступ. Як казав Зе каксаби повільно пересувають кордон.
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03.03.2024 13:52 Ответить
і велесело засміявся...
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03.03.2024 14:11 Ответить
Кордон як резинка від трусів: відтягували-відтягували, і одержали В ГЛАЗ !
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03.03.2024 18:38 Ответить
Зато как нам со всех утюгов рассказывали что рашисты остановятся когда захватят Авдеевку и выровняют линию обороны. Сколько еще нужно набить синяков на голове чтобы понять что рашисты никогда не успокоятся и никогда не остановятся если их не остановить и не уничтожить.
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03.03.2024 13:53 Ответить
Чорт його розуміє, що відбувається . . . То "ситуація контрольована", то "подекуди ворог має локальні успіхи", то "відступаємо з Авдіївки" . . .
Росіяни точково в одній локації прикладають зусилля, зганяючи всі свої резерви в одну місцевість і, відповідно, оголяючи інші ділянки фронту. А наші так не можуть ? Та приженіть під Авдіївку все, що є в Збройних Силах України, зніміть частини з інших ділянок . . . Росіяни виставили 50 тис., ну так виставте там всі резерви, аби нас було хоч на одного, але більше. А краще на 10, 20, 30 тис. більше. Невже ж настільки немає людей взагалі ? Так самих лише поліцейських в країні тисяч 300 - відправте на фронт хоч п'яту частину, то і буде у вас перевага в людях на конкретній ділянці фронту.
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03.03.2024 14:21 Ответить
оружия нет, и только потом людей...
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03.03.2024 22:01 Ответить
Ми хоробро відступаємо а ворог ганебно наступає...
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03.03.2024 14:37 Ответить
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03.03.2024 14:40 Ответить
Ура-ження окупантiв на Авдiiвському коксохiмi /вмикнiть звук - буде весело/



https://youtu.be/_-nLT2nZIlA

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03.03.2024 14:51 Ответить
200 нема кому забирати з 0 на одного нашого бійця 3-4 кацапські дрони камікадзе полююють ,це як назвати? Непиши херні диванний вояка.
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03.03.2024 15:16 Ответить
Новоспечене "командування" поступово здає позиції. Фронт поволі "сиплеться". Україну "героїчно" готують до капітуляції. Причому умудряються, падлюки, навіть на цьому піаритися, знімати відосіки і декламувати самозакохані монологи.
Докерувалися, докомандувалися, підараси?
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03.03.2024 16:05 Ответить
... Що вони курять, щоби подавати таку інформацію..?.. Аналітики-"військологи"-психологи-парамедики... - розберіться з ними... Нехай не ********* наших Героїв...(
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03.03.2024 17:38 Ответить
 
 