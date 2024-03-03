В феврале 2024 года потери российских войск в Украине стали самыми высокими с начала войны, - британская разведка

С начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете английской разведки.

"Рост среднесуточного количества почти наверняка отражает приверженность России массовой и изнурительной войне. Хотя это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, ее результат усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", - говорится в отчете.

Сегодня Россия, по оценкам британской разведки, вероятнее всего, потеряла более 355 000 военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

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