В феврале 2024 года потери российских войск в Украине стали самыми высокими с начала войны, - британская разведка
С начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека за сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете английской разведки.
"Рост среднесуточного количества почти наверняка отражает приверженность России массовой и изнурительной войне. Хотя это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, ее результат усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", - говорится в отчете.
Сегодня Россия, по оценкам британской разведки, вероятнее всего, потеряла более 355 000 военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.
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+9 Andrew Moon
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+5 Fox Zeint #542611
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+4 govtva
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Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
Приклад з фінансуванням предвиборчої компаніі спікера Палати Джонсона Американською компанією з роскапіталом (власник з росії володіє Тульским патронним заводом!) тому в підтвердження.
А скільки ще таких випадків в США в ЄС стане відомо пізніше!
Більшість тих хто зараз всіякими методами і надуманними причинами блокує допомогу Україні - НЕ ЗАДАРМА ЦЕ РОБЛЯТЬ.