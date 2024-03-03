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В феврале 2024 года потери российских войск в Украине стали самыми высокими с начала войны, - британская разведка

знищення,ліквідація

С начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете английской разведки.

"Рост среднесуточного количества почти наверняка отражает приверженность России массовой и изнурительной войне. Хотя это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, ее результат усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", - говорится в отчете.

Сегодня Россия, по оценкам британской разведки, вероятнее всего, потеряла более 355 000 военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

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Автор: 

армия РФ (19365) Великобритания (4983) ликвидация (3591) внешняя разведка (378)


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Топ комментарии
+9
В історії всякі війни бували, але це сама довбайо-бська. Тисячі дебілів безропотно дохнуть, тому що на футболі фанати обізвали царя ху-йлом...
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03.03.2024 14:14
+5
"...Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів..."

Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
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03.03.2024 14:24
+4
Пока рубль не превратится в фантик лапотная быдлота и дальше будет вербоваться на фронт.
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03.03.2024 14:34
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В історії всякі війни бували, але це сама довбайо-бська. Тисячі дебілів безропотно дохнуть, тому що на футболі фанати обізвали царя ху-йлом...
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03.03.2024 14:14 Ответить
Цифри останнього абзацу цієї інфи на 60'000 орків не сходяться з ; але все-одно це далеко не статистична похибка, бо 14,5% розбіжності - багато...
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03.03.2024 14:23 Ответить
тому-що рахувати можна по-різному. наприклад, що входить в поняття "військовослужбовці". чи входить сюди, на думку британців, росгвардія? а усіляке феесбееее (разом із прикордонниками)? а усілякі чвкашники і вагінерівці? а як щодо сепаратні і даунбасерів? хто ці всі категорії, як і куди рахує?
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03.03.2024 14:26 Ответить
https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :

Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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03.03.2024 15:46 Ответить
та я все це бачив. таке собі джерело. нічим не гірше і не краще за будь-які дані ххххх (підставити назву будь-якої країни) розвідки. сподіваюсь ніхто ж не думає, шо справжні розвіддані будуть публікуватися у публічних, пардон за тафтологію, джерелах.
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03.03.2024 15:55 Ответить
"...Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів..."

Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
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03.03.2024 14:24 Ответить
Пока рубль не превратится в фантик лапотная быдлота и дальше будет вербоваться на фронт.
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03.03.2024 14:34 Ответить
если бы трамписты не блокнули помощь на январь-февраль-март от США, то всё бы это наступление рашистов накрылось бы медным тазом... А так сделали подарок сцарю под недовыборы...
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03.03.2024 15:58 Ответить
Чому подарунок - "за все оплачено".
Приклад з фінансуванням предвиборчої компаніі спікера Палати Джонсона Американською компанією з роскапіталом (власник з росії володіє Тульским патронним заводом!) тому в підтвердження.

А скільки ще таких випадків в США в ЄС стане відомо пізніше!
Більшість тих хто зараз всіякими методами і надуманними причинами блокує допомогу Україні - НЕ ЗАДАРМА ЦЕ РОБЛЯТЬ.
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03.03.2024 17:32 Ответить
ну... в принципе да ))
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03.03.2024 20:05 Ответить
 
 