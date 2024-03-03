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Враг пытался атаковать Одесщину, ракета потеряла боевую способность над Черным морем, - Силы обороны

ракета

Днем 3 марта противник атаковал Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области враг выпустил ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность над морем.

"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие!", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне атаковали Одесчину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3590) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+10
Живи Одеса! Й Одещина! Київ з вами.
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03.03.2024 14:12
+9
Кацапи , Украіна вам не по зубах , бо це украінська земля і належить
вона нам , а не дикій пʼяні і срані з болот 😡
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03.03.2024 14:28
+6
Тримаймося, та й Херсону того ж побажаемо, йому теж непереливки.
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03.03.2024 14:45
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Живи Одеса! Й Одещина! Київ з вами.
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03.03.2024 14:12 Ответить
Тримаймося, та й Херсону того ж побажаемо, йому теж непереливки.
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03.03.2024 14:45 Ответить
Кацапи , Украіна вам не по зубах , бо це украінська земля і належить
вона нам , а не дикій пʼяні і срані з болот 😡
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03.03.2024 14:28 Ответить
... А сум по позавчорайшній ОДЕСІ..((( Не зовсім , виявляється , але по зубах наших буває... Хоч дикі та п'яні, але наших діток таки вбивають .. Пі*ори кінчені... Ху'лопутлєри зомбовані...
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03.03.2024 17:54 Ответить
СЛАВА USA з iхнiми F-35 та нашим курсантам !!! Най ще тренуються, а хоча б i до лiта, майстер-клас набирають. Будьмо !
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03.03.2024 14:40 Ответить
может Зинка? РЕБ
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03.03.2024 17:19 Ответить
Якби ж то Зiнка, там бы и рэб был бы за ненадобностью... Ленка?
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03.03.2024 17:55 Ответить
До речi, невидимка F-35 мае призначення й для РЭБ роботи, окрiм того, що бачить пуск ракети за 1000 км.
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03.03.2024 18:33 Ответить
Читав, в ньго є технологія- атака без застосування радару борта, все робиться з АВАКСу, або з землі.
Пілотові потрібно тільки провести запуск ракети, остаючись невидивим.
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03.03.2024 18:38 Ответить
Може з супутника, бо рекламуеться ця функцiя без авакс-допомоги?
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03.03.2024 18:55 Ответить
Тю - а я в цей час по Староконці ходив. Людей багацько, бо й погодка дай Боже.

Розмовляють про те, які росіяни гомосексуали в поганому сенсі, про те, скільки колись танків було в Україні до того, як її почали роззброювати, і куди ми повинні запускати наші безпілотники. Головне - страху нема, попри недавню трагедію. Тільки прапори висять по місту з чорними стрічками.

Русня точно нас не знає, і не розуміє!

Слава Україні!
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03.03.2024 15:04 Ответить
Ма... моя щаЗ по трассе здоровья рассекает.
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03.03.2024 15:10 Ответить
Нафіга таке писати? Втратив бойову спроможність - це що? Впав у море - то так і пишіть. Чи промахнувся і впав в степу? Чи ще щось?
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03.03.2024 15:43 Ответить
Тю, я и то понимаю принцип отрицательной высоты.
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03.03.2024 15:47 Ответить
Розумій, як схочеш - може це був їхній РЕБ з сигналом-обманкою, а може і наш, через що ракета не долетіла.
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03.03.2024 16:24 Ответить
А "...втратила бойову спроможність..." це типу "поплохЄло".
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03.03.2024 16:13 Ответить
 
 