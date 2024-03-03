Враг пытался атаковать Одесщину, ракета потеряла боевую способность над Черным морем, - Силы обороны

Днем 3 марта противник атаковал Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области враг выпустил ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность над морем.

"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие!", - говорится в сообщении.

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