Враг пытался атаковать Одесщину, ракета потеряла боевую способность над Черным морем, - Силы обороны
Днем 3 марта противник атаковал Одесщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.
Как отмечается, около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области враг выпустил ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность над морем.
"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Марина #584534
показать весь комментарий03.03.2024 14:12
+9 Amber
показать весь комментарий03.03.2024 14:28
+6 alexandr shamov
показать весь комментарий03.03.2024 14:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вона нам , а не дикій пʼяні і срані з болот 😡
Зинка?РЕБ Ленка?
Пілотові потрібно тільки провести запуск ракети, остаючись невидивим.
Розмовляють про те, які росіяни гомосексуали в поганому сенсі, про те, скільки колись танків було в Україні до того, як її почали роззброювати, і куди ми повинні запускати наші безпілотники. Головне - страху нема, попри недавню трагедію. Тільки прапори висять по місту з чорними стрічками.
Русня точно нас не знає, і не розуміє!
Слава Україні!