Правительство выделило 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении, - Федоров
Кабинет министров по поручению президента Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в телемарафоне.
"1,3 миллиарда гривен – рекордная сумма, которую Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", - подчеркнул Федоров.
Как заметил Федоров, работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Военные и гражданские подрядчики работают быстро, качественно и круглосуточно.
"Строительство ведется утром и продолжается поздним вечером. Некоторые работы проводятся даже ночью. Все для того, чтобы предоставить ощущение безопасности как гражданским жителям, так и военным", - добавил глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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17 лярдів на дороги і 1,3 на укріплення?
Заметьте, а ещё выделил 17 лярдов на асфальт...
Реально --- тошнить уже, від "Фігаро тут, Фігаро там"!!
26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з позицій у Станиці Лугнській. При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.
20 листопад 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець( для кацапів за наші бюджетні гроші).Після заяв президента Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик Білецького туди прибули бійці нац.дружин, нацкорпусу та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранів. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю. У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019, лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5).
29-31 жовтня, українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.
9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського і Богданівки.
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі. далі окупанти замінувли всі ділянки розведення і зйняли сіру зону, а 24.02.2022 року легко зхопили майже всю Луганську область і частину Донецької.
Слідчі СБУ і генпрокуртури мають пізніше вивчити і дати оцінку діям Верховного, які призвели до втрт територій і особового складу ЗСУ.
Не мечіть бісер....
Буча, Ірпінь, Маріуполь, " азовців" у полон. Рейтинги. Залужний випереджає зе в рейтингах.
Бахмут - великі втрати, Авдіївка - великі втрати. Знов рейтинги. Залужного звільнили. Призначили знов російську агентуру. Всеодно рейтинги на користь Залужного.
Авдіївка - великі втрати. Воїни відходять, щоб зберегти своє життя
Знов якісь призначення. Міняють воєнних як пкрчатки на шкоду наших воїнів.
Новий по ССО Лупанчук. Ніякої інформації, таке враження що цієї людини не існує. Загиблі 73- ї ССО. Не зрозуміло чому і якого х їх туди відправили
Знов Порошенко заважає.
Зе - корона впала, ніхто вже в світі не вірить. Майдан - 3. Буданов.
І це тільки 0,01 % від того що робить зе і його зепліснява для знищення України.
Як зє будував дороги для окупантів,так і продовжує!
Путч. Русский - нах*й:
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла.
Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
На відпочинку відбивають атаки рашистів.
Але гроші привласнені Зє&ОПа.
Дивлюсь призвіща посадовців та внов призначених, жодного українського, або кацапи, або євреї, або татари, а в окопах таких мабудь і не знайдеш?
зняли залужного та всю його команду.
поставили, покірного зеленого гандона, і почали чергове шоу?
ви розумієте, що такими темпами, після нашої перемоги, оцього зе!утирка, будуть носити на руках, як переможця?
в історії, та признано у всьому світі, буде записано, владімір непереможний.
владімір какая разніца, що переміг владіміра плєшивого.
****, коли вже андромеда зустріне чумацький шлях?
ЯКЩО У ТЕКСТІ ЗАМІСТЬ ЛІТЕР ВИ БАЧИТЕ *****, ЗНАЙТЕ - ЦЕ 3,14!
*********?А дороги?
@leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1764313498010444003 3 ч
У Бєлгородській обл. на фортифікації на початок 2023 рф витратила ≈₴3 млрд. В Україні донедавна Шапітолій скинув фортифікації на місцеві ВА. У 2022 Запорізька ОДА дала на укріплення ≈₴20 млн, 2023 - 98 млн. Проте на марафон олігархів, ОПу і дороги ЗЕждуни витрачають мільярди.
А покищо ЗЄ-влада мироточить видєлєніямі. Виділили на те, виділили на се, а в реалі дірка від бублика і заяви Федорова.