Правительство выделило 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении, - Федоров

Кабинет министров по поручению президента Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в телемарафоне.

"1,3 миллиарда гривен – рекордная сумма, которую Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", - подчеркнул Федоров.

Как заметил Федоров, работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Военные и гражданские подрядчики работают быстро, качественно и круглосуточно.

"Строительство ведется утром и продолжается поздним вечером. Некоторые работы проводятся даже ночью. Все для того, чтобы предоставить ощущение безопасности как гражданским жителям, так и военным", - добавил глава ОВА.

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Напомним, ранее сообщалось, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.