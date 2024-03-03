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Правительство выделило 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении, - Федоров

фортифікації

Кабинет министров по поручению президента Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен для строительства фортификаций на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в телемарафоне.

"1,3 миллиарда гривен – рекордная сумма, которую Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", - подчеркнул Федоров.

Как заметил Федоровработа будет выполнена в кратчайшие сроки. Военные и гражданские подрядчики работают быстро, качественно и круглосуточно.

"Строительство ведется утром и продолжается поздним вечером. Некоторые работы проводятся даже ночью. Все для того, чтобы предоставить ощущение безопасности как гражданским жителям, так и военным", - добавил глава ОВА.

Читайте: У Часового Яра продолжаются инженерные работы, укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку", - Евлаш

Напомним, ранее сообщалось, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Автор: 

Запорожская область (3119) Федоров Иван (468) фортификации (118)


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Топ комментарии
+33
Почекай ще проведуть тендер, розроблять техумови... Через півроку-рік визначать переможця. Потім субпідрядники, відкати - десь на 2027 розпочнуть...
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03.03.2024 14:19
+29
Тільки виділили 1,3 мільярда? Виходить, що війна розпочалася вчора? Як же оперативно. Що можна сказати про таку турботу за свою армію і за громадян, яких вони мали захистити?
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03.03.2024 14:15
+25
Шел 3-й год войны....В приоритете у клоунов-95 оставались сериалы, ток-шоу и клоун-марафон.
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03.03.2024 14:16
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Тільки виділили 1,3 мільярда? Виходить, що війна розпочалася вчора? Як же оперативно. Що можна сказати про таку турботу за свою армію і за громадян, яких вони мали захистити?
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03.03.2024 14:15 Ответить
Почекай ще проведуть тендер, розроблять техумови... Через півроку-рік визначать переможця. Потім субпідрядники, відкати - десь на 2027 розпочнуть...
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03.03.2024 14:19 Ответить
Ви ще забули про проект, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, дозвіл на посудини що працюють під тиском, атестацію робочих місць, овд, дозвіл на викиди, дозвіл на відходи, дозвіл на спецводокористування і т. д.
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03.03.2024 15:57 Ответить
Якраз на дозволі на відходи -- гроші й закінчаться...
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04.03.2024 08:40 Ответить
Ага... а ще проєктно-кошторисну документацію із кресленнями десь на прозоро викладуть з усіма координатами.
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04.03.2024 09:41 Ответить
перед вторгненням було теж не до чього:
Шатли
Чонгар
Шашлики
Результат .......
17 лярдів на дороги і 1,3 на укріплення?
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03.03.2024 14:22 Ответить
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03.03.2024 19:15 Ответить
"...за дорученням президента України виділив більш ніж 1,3 мільярда гривень для будівництва фортифікацій..."

Заметьте, а ещё выделил 17 лярдов на асфальт...
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03.03.2024 14:27 Ответить
...За дорученням президента ... А в Україні щось робиться, без того, щоб простигосподи, президент не всунув туди свого п'ятака, і всім про це --- урочисто заявити??

Реально --- тошнить уже, від "Фігаро тут, Фігаро там"!!
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04.03.2024 08:47 Ответить
Війна розпочалась 10 років тому.
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03.03.2024 14:33 Ответить
Ми знємо пане подоляцький . Також знаємо, що починючи із 2019 року і до початку повномсшабного вторгення Володя Херпіду відодив наші війська із наших добре побудовних укріплень в числе поле. На користь кого він діяв? Там після виборів ще велике поле діяльності нормального СБУ і генпрокуратури.
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03.03.2024 18:39 Ответить
Які саме війська, з яких укріплень і куди? Конкретно.
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03.03.2024 18:42 Ответить
Ви тільки прилетіли на Землю із Марса? Звичайно українські війська із українських позицій і прямо в чисте поле.
26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з позицій у Станиці Лугнській. При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.
20 листопад 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець( для кацапів за наші бюджетні гроші).Після заяв президента Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик Білецького туди прибули бійці нац.дружин, нацкорпусу та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранів. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю. У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019, лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5).
29-31 жовтня, українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.
9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського і Богданівки.
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі. далі окупанти замінувли всі ділянки розведення і зйняли сіру зону, а 24.02.2022 року легко зхопили майже всю Луганську область і частину Донецької.
Слідчі СБУ і генпрокуртури мають пізніше вивчити і дати оцінку діям Верховного, які призвели до втрт територій і особового складу ЗСУ.
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03.03.2024 20:40 Ответить
Пане Анатолій! Ви думаєте, Стицько не знає за розведення?? Просто прикидується ідіотом! А, може, й не прикидується...

Не мечіть бісер....
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04.03.2024 09:03 Ответить
Я думаю пан стецько як вужик пробує пропетляти... Нинче признатись в підтримці бубочки те саме, що признатись в зоофілії
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05.03.2024 10:55 Ответить
Шел 3-й год войны....В приоритете у клоунов-95 оставались сериалы, ток-шоу и клоун-марафон.
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03.03.2024 14:16 Ответить
3-й рік повномасштабної війни, загалом пішов 11-й рік війни
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03.03.2024 14:24 Ответить
Так" посмотреть в глаза путину, отвести войска, я не лох- мне 42, " велике будівництво"; вторжения не будет; не надо нас пугать - вы хуже скабеевай; ермак, татаров, арахамия, подоляк, родственники в россии и в ФСБ, подписание хз яких угод.
Буча, Ірпінь, Маріуполь, " азовців" у полон. Рейтинги. Залужний випереджає зе в рейтингах.
Бахмут - великі втрати, Авдіївка - великі втрати. Знов рейтинги. Залужного звільнили. Призначили знов російську агентуру. Всеодно рейтинги на користь Залужного.
Авдіївка - великі втрати. Воїни відходять, щоб зберегти своє життя
Знов якісь призначення. Міняють воєнних як пкрчатки на шкоду наших воїнів.
Новий по ССО Лупанчук. Ніякої інформації, таке враження що цієї людини не існує. Загиблі 73- ї ССО. Не зрозуміло чому і якого х їх туди відправили
Знов Порошенко заважає.
Зе - корона впала, ніхто вже в світі не вірить. Майдан - 3. Буданов.
І це тільки 0,01 % від того що робить зе і його зепліснява для знищення України.
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03.03.2024 15:43 Ответить
А на дороги 17 мільярдів. То виходить під час війни дороги важливіші..
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03.03.2024 14:20 Ответить
Особливо треба подивитись,а скільки доріг будуть ремонтувати на ТОТ?
Як зє будував дороги для окупантів,так і продовжує!
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03.03.2024 14:24 Ответить
17 мільярдів тільки в цьому році. В минулому році за сотню мільярдів, а перед самим вторгненням декілька сотень мільярдів. І не порозпирало мародерів?
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03.03.2024 14:33 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Путч. Русский - нах*й:
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла.
Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
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03.03.2024 14:22 Ответить
Тепер військові технікою типу "кірка" ріють "потужну линію Зеленського"
На відпочинку відбивають атаки рашистів.
Але гроші привласнені Зє&ОПа.
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03.03.2024 14:28 Ответить
Воно гробить країну...
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03.03.2024 14:26 Ответить
З 2019 року,але такий вибір ************ і совкового бидла -" аби не Порошенко!".
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03.03.2024 14:29 Ответить
Рівень відкатів буде оголошено так само потужно і незламно?
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03.03.2024 14:31 Ответить
Два лярди на марафон де олігархічні телеканали. Вони раніше якось й без бюджетних грошей обходилися, а зараз платники податків (за примхою Зеленського) ще й за іграшки олігархів платять
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03.03.2024 14:32 Ответить
Паскуди, вас би усіх у голі окопи, щоб сраками закривали замість брустверів,та чекати кінця ТОГО ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА. А ******* - ЧМОШНИЙ АРЛЕКІН.
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03.03.2024 14:32 Ответить
З гімна та палок, так федоров? Мільон дронів вже літають?
Дивлюсь призвіща посадовців та внов призначених, жодного українського, або кацапи, або євреї, або татари, а в окопах таких мабудь і не знайдеш?
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03.03.2024 14:33 Ответить
Куди ви поспішаєте? Мільйон дронів буде виготовлено з мільярда дерев.
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03.03.2024 14:42 Ответить
Що беремо стамески і вперед стругати?
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05.03.2024 10:57 Ответить
Та, їх ще не висадили, метеріалу нема.
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05.03.2024 11:00 Ответить
***, та з таким розкладом не раніше 2027 почнемо....
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05.03.2024 11:15 Ответить
не розумію!
зняли залужного та всю його команду.
поставили, покірного зеленого гандона, і почали чергове шоу?
ви розумієте, що такими темпами, після нашої перемоги, оцього зе!утирка, будуть носити на руках, як переможця?
в історії, та признано у всьому світі, буде записано, владімір непереможний.
владімір какая разніца, що переміг владіміра плєшивого.
****, коли вже андромеда зустріне чумацький шлях?
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03.03.2024 14:37 Ответить
Запізно всрались!
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03.03.2024 14:37 Ответить
Якщо вкрадуть не більше половини, то буде добре.
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03.03.2024 14:40 Ответить
Тлумачний словник.
ЯКЩО У ТЕКСТІ ЗАМІСТЬ ЛІТЕР ВИ БАЧИТЕ *****, ЗНАЙТЕ - ЦЕ 3,14!
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03.03.2024 14:41 Ответить
Сионіст - сидоров, піаніст -3,14доров!
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03.03.2024 14:43 Ответить
Цим покидькам поспішати немає куди. Народне баблішко "пиляється", зе-шмарафони крутяться, "мудрий піпл" жере інформаційну зелену локшину за обидві щоки та ще й просить "дабавкі", країна професійно та креативно дискредитована ОПешною владою - допомога майже обнулена, відносини з нашими сусідами, які ще рік тому нас підтримували, геть зіпсовані. Главкома Залужного знято, справи на фронті за останні пару тижнів різко погіршилися, знов просочується інформація про мутнякові договорняки зе-шобли з їхніми Оманськими партнерами з кремля щодо "стамбульського" варіанту здачі України... Україну, як ту жабку, п"ята колона з ОПи поступово "варить" до кондиції, яка потрібна кремлівським хазяям найвеличнішого лідора та його секретаря, для так званого "миру" на умовах кремля. А для того, щоб мудрий піпл краще ковтав приманку йому згодовують безліч так званих "двосторонніх безпекових угод", які залюбки підписують всі, кому не ліньки (навіть ті, хто проти вступу України в НАТО), бо ці угоди насправді гівна варті, бо абсолютно нічого не гарантують від слова "зовсім" і є нічим іншим, як туалетними папірцями на фоні яких піариться зе0лідор під аплодисменти кремля.
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03.03.2024 14:49 Ответить
Нащо так поспішати?? Я б почекав кацапської навали
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03.03.2024 14:49 Ответить
что! опять выделело! ?
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03.03.2024 16:07 Ответить
Роздеребанять, а укріплення хлопці самі будуватимуть, як і завжди, скрізь! 🤬
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03.03.2024 16:56 Ответить
*********? А дороги?
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03.03.2024 17:22 Ответить
за Авдіївкою вже суки набудували так що війська у чисте поле вийшли. а варнякали що там вже набудували
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03.03.2024 18:41 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1764313498010444003 3 ч

У Бєлгородській обл. на фортифікації на початок 2023 рф витратила ≈₴3 млрд. В Україні донедавна Шапітолій скинув фортифікації на місцеві ВА. У 2022 Запорізька ОДА дала на укріплення ≈₴20 млн, 2023 - 98 млн. Проте на марафон олігархів, ОПу і дороги ЗЕждуни витрачають мільярди.

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03.03.2024 21:27 Ответить
Десь колись все обов'язково буде. Ага.

А покищо ЗЄ-влада мироточить видєлєніямі. Виділили на те, виділили на се, а в реалі дірка від бублика і заяви Федорова.
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03.03.2024 21:32 Ответить
 
 