Родители всех 225 детей Купянской громады Харьковщины отказались от обязательной эвакуации, - ГВА

Семьи с детьми, проживающими в Купянской громаде на Харьковщине, отказались от обязательной эвакуации. Городские власти планируют принудительную эвакуацию таких семей, поскольку в последнее время усиливаются обстрелы громады из тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 3 марта в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, никто не соглашается уезжать. На сегодняшний день написаны заявления об отказе от эвакуации всеми 225 родителями или опекунами, которые остаются с детьми", - заявил начальник Купянской МВА

По словам Беседина, сейчас власти рассматривают вопросы принудительной эвакуации детей, потому что враг увеличивает обстрелы, и именно из тяжелого вооружения.

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Принудительная эвакуация детей из зоны активных боевых действий

7 марта 2023 года Правительство одобрило Механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Решение о принудительной эвакуации детей, когда родители или опекуны обязаны уехать из опасного населенного пункта, принимает областная военная администрация. Процедура предусматривает эвакуацию несовершеннолетнего вместе с родителем, который не может отказаться от выезда из опасного населенного пункта.

Первым населенным пунктом, откуда начали принудительно вывозить несовершеннолетних с родителями, стал Бахмут. В последний раз принудительную эвакуацию детей в Донецкой области объявили 23 октября. Тогда должны были эвакуировать 249 детей, проживающих в Торецке, Щербиновке, Петровке, Нелиповке, Северном, Екатериновке, Очеретино и Елизаветовке, в более безопасные регионы.

Как сообщало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в октябре 2023 года, с апреля в пределах принудительной эвакуации из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей, в связи с ситуацией безопасности, перемещено 856 детей.