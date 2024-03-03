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Родители всех 225 детей Купянской громады Харьковщины отказались от обязательной эвакуации, - ГВА

евакуація

Семьи с детьми, проживающими в Купянской громаде на Харьковщине, отказались от обязательной эвакуации. Городские власти планируют принудительную эвакуацию таких семей, поскольку в последнее время усиливаются обстрелы громады из тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 3 марта в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, никто не соглашается уезжать. На сегодняшний день написаны заявления об отказе от эвакуации всеми 225 родителями или опекунами, которые остаются с детьми", - заявил начальник Купянской МВА

По словам Беседина, сейчас власти рассматривают вопросы принудительной эвакуации детей, потому что враг увеличивает обстрелы, и именно из тяжелого вооружения.

Читайте также: На Харьковщине планируют принудительно эвакуировать семьи с детьми из 18 сел, - Синегубов

Принудительная эвакуация детей из зоны активных боевых действий

7 марта 2023 года Правительство одобрило Механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Решение о принудительной эвакуации детей, когда родители или опекуны обязаны уехать из опасного населенного пункта, принимает областная военная администрация. Процедура предусматривает эвакуацию несовершеннолетнего вместе с родителем, который не может отказаться от выезда из опасного населенного пункта.

Первым населенным пунктом, откуда начали принудительно вывозить несовершеннолетних с родителями, стал Бахмут. В последний раз принудительную эвакуацию детей в Донецкой области объявили 23 октября. Тогда должны были эвакуировать 249 детей, проживающих в Торецке, Щербиновке, Петровке, Нелиповке, Северном, Екатериновке, Очеретино и Елизаветовке, в более безопасные регионы.

Как сообщало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в октябре 2023 года, с апреля в пределах принудительной эвакуации из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей, в связи с ситуацией безопасности, перемещено 856 детей.

Автор: 

дети (6520) Харьковщина (5577) эвакуация (2080)


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Топ комментарии
+32
ждуни? Чи просто @бануті
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03.03.2024 14:58
+26
все кращє під кацапню..
і район буде процвітаючий і транспорт в кожного, і в роті кусок і лапті на кожному....
все кращє під кацапню...
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03.03.2024 15:11
+20
Потім на ординському телеканалі будуть дякувати оркам за те що "визволили" та як їм погано жилось при Україні, ніхто не евакуював з місця бойових дій.
Кончені недоумки.
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03.03.2024 15:05
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Страница 2 из 2
Це ацтеки. Вони приносили своїх дітей жерцям , ті вирізали їх сердця і кидицяли з вершини піраміди. Після такої жертви богу ************ добре родила кукуруза. От тільки як ацтеки опинились в Куп'янському районі трохи загадково, телепортація , відімо. А, і уйти того не можуть , там десь портал...
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03.03.2024 16:49 Ответить
Влада, як завжди, соплі жує. Має бути моментальне рішенні суду щодо позбавлення батьківських прав з приводу залишення дитини у небезпеці. Процедура мала бути вже опрацьована за два роки. Не має сенсу умовляти таких батьків, якщо вони не піклуються про власних дітей.
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03.03.2024 17:30 Ответить
Но ждуны ведь только на бамбасе?!
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03.03.2024 17:35 Ответить
я не хочу нікого засуджувати, бо просто не маю права на це, але точно знаю, що будь яка матір спробує врятувати своє дитя, навіть ціною свого власного життя. Евакуюйте хоч дітей, люди! Дітям то точно нададуть гідний притулок, іжу та все для життя.
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03.03.2024 17:54 Ответить
А ви впевнені в цьому, що "детки" не такі самі як "родители"? До сих пір пам'ятаю слова малолітнього "ребьоночка" - "завалили хунтовский самольот, класно"
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04.03.2024 02:08 Ответить
Ось ця сімейка покидьків , яку примусово евакуювали з Бахмута з трьома дітьми , і безоплатне житло якій надав український композитор Ігор Поклад і які в підсумку однаково втекли з Києва у кацапію , так от - коли кацапські пропагандони запитали їх - чому вони і інші мешканці не хотіли їхати з міста в якому велися бойові дії , заявили прямо - залишалися під обстрілами лише ті хто чекав на прихід рашки . Всі інші давно звідти виїхали .
.
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03.03.2024 17:54 Ответить
Нахрена тих ждунів вивозити, та ще й примусово?!!
Можна на місці при....лити зрадників!
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03.03.2024 19:03 Ответить
Це обов'язкова евакуація чи можна н@ послати?
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03.03.2024 19:20 Ответить
дітей примусово забрати і вивезти, "батькам і опікунам" вломити "русских пиз.......н" і кримінальне провадження
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04.03.2024 07:55 Ответить
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