Удар по Одессе: погибли супруги-военные Олег и Татьяна Кравец и их 7-месячная дочь, еще двоих детей ищут под завалами

В Одессе в результате удара дрона по девятиэтажке погибла семья военных. Тела мужчины, женщины и их семимесячной дочери Лизы обнаружили под завалами. Еще двое детей считаются пропавшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Новини".

Друзья семьи рассказали, что Олег и Татьяна были военными и познакомились на службе. Тела обоих, а также их семимесячную дочь нашли под завалами.

Близкие друзья семьи рассказали, что маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов, 29 февраля ей исполнилось семь месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двоих из них, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, до сих пор ищут под завалами. Ее старший сын поехал к дедушке с бабушкой и остался в живых, рассказывают друзья семьи.

Брат погибшего супруга Евгений также был военным и погиб еще в 2014 году в зоне АТО.

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.