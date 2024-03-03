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Удар по Одессе: погибли супруги-военные Олег и Татьяна Кравец и их 7-месячная дочь, еще двоих детей ищут под завалами

подружжя,військових

В Одессе в результате удара дрона по девятиэтажке погибла семья военных. Тела мужчины, женщины и их семимесячной дочери Лизы обнаружили под завалами. Еще двое детей считаются пропавшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Новини".

Друзья семьи рассказали, что Олег и Татьяна были военными и познакомились на службе. Тела обоих, а также их семимесячную дочь нашли под завалами.

Близкие друзья семьи рассказали, что маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов, 29 февраля ей исполнилось семь месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двоих из них, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, до сих пор ищут под завалами. Ее старший сын поехал к дедушке с бабушкой и остался в живых, рассказывают друзья семьи.

Брат погибшего супруга Евгений также был военным и погиб еще в 2014 году в зоне АТО.

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца

Автор: 

Одесса (7898) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+24
Господи, зачем вы выбрали Клоуна?
Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
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03.03.2024 15:41
+22
****** росіяни, русня то біосміття
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03.03.2024 15:36
+20
Бо касап - помилка еволюції.. правильніше - Божого задуму..
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03.03.2024 15:28
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Правила форума Совет форумчан
Бо касап - помилка еволюції.. правильніше - Божого задуму..
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03.03.2024 15:28 Ответить
Вiрним буде - нашого задуму. Ото ж бо, мае бути так - Киiв москаля породив, Киiв його й вiдспiвае.
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03.03.2024 18:22 Ответить
****** росіяни, русня то біосміття
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03.03.2024 15:36 Ответить
Господи, зачем вы выбрали Клоуна?
Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
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03.03.2024 15:41 Ответить
Це тобі путін сказав?
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03.03.2024 17:32 Ответить
Так точно!)
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03.03.2024 17:46 Ответить
Нічого-нічого, кремлівська **** - ще наплачешся кровавими слізьми!! Будеш ще згадувати цей свій допис над тілами своїх слимаків!!
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03.03.2024 16:00 Ответить
Майдан 'не дав нічого', бо в 2019 прийшов антимайдан у Зеленій шкурі.
'мудра' більшість вона ж така завжди:
- 1663 на 'Чорній раді' вона обрирає зрадника Брюховецького за московські гроші.
- 1917 мудра більшість чекає більшовиків і халяви, біжить ділити землю 'бариг' і громить панські маєтки, тероризує інтелігенцію.
- 1991 обирає перефарбовану комуняку кравчука, бо буцім-то Чорновіл буде їсти руськоязичних мальчиків, і розвале халкози і хвабрики
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03.03.2024 17:51 Ответить
Лише одне питання - чому діти загинули, а клоун з його менеджерами живі..?
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03.03.2024 15:54 Ответить
Поки не будуть руйнувати мордор по дорослому,це не припиниться
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03.03.2024 15:56 Ответить
розуміємо да з ким маємо діло? - з вбивцям дітей...
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03.03.2024 15:56 Ответить
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03.03.2024 16:12 Ответить
яка жахлива доля …
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03.03.2024 16:21 Ответить
Це доля немовлят???
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03.03.2024 19:37 Ответить
Нужно рашистам хорошую ответочку послать по их городам перед самыми выборами. ***** хочет сделатьперед своими *быборами* красивую переможную картинку в Украине. Так вот нужно ему на *выборы* сделать *красивую* картинку на рашке. Чтоб у них *день выборов* был черным календарем*.
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03.03.2024 16:31 Ответить
Нажаль все що може ця влада- це страшна помста Буданги у вигляді вибитої дроном шибки десь у Ростові.
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03.03.2024 17:45 Ответить
Чим і як прислати отвєточку? Асфальтом чи відосом, що ми помстимося? Вибрали того, хто вам обіцяв рай, а фактично похоронить разом зі всім, що нажили та здобули наші прадіди, починаючи з Хрещення Русі. Краще їсти шашлики!!!
Правду моя дружина казала, що з "етого роя, не вийде нічого". Навіть в полон з нарідом 73% здаватися стрьомно, затопчуть!!!
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03.03.2024 20:17 Ответить
Попроси у дружини мапу України, розвідай де у Тиси не сильно крута течія, не здавайся у полон !
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03.03.2024 21:26 Ответить
Однофамільці.

Небесне царство
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03.03.2024 16:32 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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03.03.2024 16:40 Ответить
Залякують одеситів та карають за те, що не здали Одесу ***** та його орді. І це не закінчиться, поки існує мордор.

Така жахлива доля може спіткати будь- кого у будь-якому місті України.
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03.03.2024 17:32 Ответить
Хлопці і дівчата, особливо ті хто за кордоном і мають трохи більше фінансових можливостей гайда донатити, хто на кого хоче, тому кому вірить, треба допомагати наши нищити всих росіян на нашій території
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03.03.2024 17:38 Ответить
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03.03.2024 19:38 Ответить
Хоть паржать?
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03.03.2024 20:02 Ответить
гітлерівський режим тримався доти союзники не почали авіаударами конкретно рівняти з землею промислові центри Німеччини. А Україні чомусь це заборонено. У цій війні занадто багато дивного і не справедливого.
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03.03.2024 17:39 Ответить
Раша має бути знищена. Касапи- нелюди
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03.03.2024 17:43 Ответить
підари прокляті!! Горіть у пеклі довічно, клята русня!!
Співчуття близьким та друзям загиблих (((.
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03.03.2024 17:44 Ответить
ну от і молодець! на сьогодні своє завдання виконав,мий ноги і йди спати.
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03.03.2024 18:17 Ответить
Цікаво,ми колись дізнаємося скільки за ці 2 роки загинуло жертв з прізвищами: Фельдман,Горєлік,Рабіновіч,Вассерман,Гольдберг,Фуксман тощо? Чи гинуть тільки Петренки,Іваненки,Дяченки,Кравці?
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03.03.2024 18:16 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі безневинно вбитих діточок Лізи, Злати і Сергія та їхніх батьків воїнів Тетяни й Олега бо Царства Божого!
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03.03.2024 18:40 Ответить
Галина Боброва 💯
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04.03.2024 08:47 Ответить
 
 