Удар по Одессе: погибли супруги-военные Олег и Татьяна Кравец и их 7-месячная дочь, еще двоих детей ищут под завалами
В Одессе в результате удара дрона по девятиэтажке погибла семья военных. Тела мужчины, женщины и их семимесячной дочери Лизы обнаружили под завалами. Еще двое детей считаются пропавшими.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Новини".
Друзья семьи рассказали, что Олег и Татьяна были военными и познакомились на службе. Тела обоих, а также их семимесячную дочь нашли под завалами.
Близкие друзья семьи рассказали, что маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов, 29 февраля ей исполнилось семь месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двоих из них, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, до сих пор ищут под завалами. Ее старший сын поехал к дедушке с бабушкой и остался в живых, рассказывают друзья семьи.
Брат погибшего супруга Евгений также был военным и погиб еще в 2014 году в зоне АТО.
Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта
Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.
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Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
'мудра' більшість вона ж така завжди:
- 1663 на 'Чорній раді' вона обрирає зрадника Брюховецького за московські гроші.
- 1917 мудра більшість чекає більшовиків і халяви, біжить ділити землю 'бариг' і громить панські маєтки, тероризує інтелігенцію.
- 1991 обирає перефарбовану комуняку кравчука, бо буцім-то Чорновіл буде їсти руськоязичних мальчиків, і розвале халкози і хвабрики
Правду моя дружина казала, що з "етого роя, не вийде нічого". Навіть в полон з нарідом 73% здаватися стрьомно, затопчуть!!!
Небесне царство
Вічна пам'ять...
Така жахлива доля може спіткати будь- кого у будь-якому місті України.
Співчуття близьким та друзям загиблих (((.