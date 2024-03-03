Путин под видом беглецов от мобилизации заслал на Запад своих шпионов, - The Wall Street Journal
Российский диктатор Владимир Путин воспользовался прошлогодним бегством россиян, опасавшихся мобилизации, чтобы заслать шпионов на Запад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
"(Путин. - ред.) держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ, чтобы избежать мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", - говорится в статье .
Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в частности, летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году похитил для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года он был застрелен на территории Испании.
В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной войны против Украины.
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Більшисть з них прибули як « біжанців від режиму»- «постраждали». Але коли вони відкривають рота, то це руськи Фащісти які виправдовують « свою родину».
Цей процес наповнення Заходу своїми @ кадрами@ почався буде давно.
Одна із перших « швиль» була за часів першої «еврейськоі іміграціі» із СРСР у 1970-80 роках.
Цей процес ніколи не зупинявся. Зараз він продовжуються як завжди.
Він йде паралельно з виделенням міліардів $ на кацапську пропаганду по всему
світу. Та на покупку політиків та чиновників у різних країнах.
Параша працюе « системно». Кожна краіна під ковпаком «КГБ».
Тисячі «спець робітників» розвідки РФ працюють у середині параші та за кордоном.
Результат ціеі роботи ми бачимо- це поведінка таких країн як:
Мадьяри, Польща, Німетчина, США та інші.
Не видавати віз. Та не примати їх на кордоні.
Це буди на користь країн Заходу.
З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
Не тобі вчити українців як треба називати кацапів.
Якщо нема чого сказати по темі то краще помовчи. Бо про карту України- це було смішно
» Отака в штатах спаведливість і демократія…»
Тобі із погріба відніше
А може ви не реднек українського походження, а справжнісінький москаль засланий, який незнайомим людям тикає і Миколу раптом Колею назвав.
То США їм не таке.
То усі поляки як нація - погані…
Усе як Кремль прописав…
А скільки разів "світочі демократії" курдів зраджували. Чи то не "світочі демократії" вигодував ******* автроритарні Росію і Китай (гроші заробляли, а не про геополітику думали), а тепер окропом пісяють від страху.
Чи може польські шовеністи із ПІС та конфедератів вам подобаються? Таке Моравецький під кінець каденції закрутив, що Туск розгребти не в змозі. Так тим ПІСом і задумано було.
Їх треба пиндити і гнати в шию.
Але деякі читачі цензор.нет навіть розстроїлись, коли здох Навальний...
це ж треба було спеціальні інтернати мати, що б таких ростити.
на вигляд, як імбецили, але дуже розумні та підступні.
а не до *** чи ми толерантні?
а може по кацапнячим поверхівках?
почитайте, як там вони "такіє харошіє" виправдовують таких же "харошіх" на похованні іншого свого "харошого" Навального
Меркель шрьодер саркозі берлусконі орбан…. зробили свою ганебну роботу проти своїх же громадян!!
Кожна наступна влада робить гірше і гірше. І перспектив змін немає
- заборона виїзду з московії або вʼїзду в будь яку цивілвзовану країну за етнічною ознакою росіянин/ московит ( але сьогодні цивілізований світ сумує за імперцем навальним це катастрофоюа)
- видіорення всіх росіян/московитів на болото
- заборона імпорту з московії будь яких товаорів ( включно з викопними)
- повернення цьому утворенню назви яка була до 18 століття а саме московія
- ну і звісно готуватися їх дробити , московія це москва і область в радіусі 200 км все інше вкрадено пограбовано
СМЕРТЬ нелюдям.
Не может быть шоб сами, кто-то подсказал...
П'янящій воздух свободи - зіграв з ним злий жарт , як з професором Плєйшнером .
Йому треба було розірвати абсолютно всі зв'язки з кацапією , забути про всіх родичів і знайомих які там залишилися , а він цього не зробив .
У неї зараз гастролі по Європах та Америках і до неї прислухаються. Тому наша незграбна дипломатія повинна шось робити з цими її виступами.
Араби,туркокурди,кацапи,-важкоасимільовані етноси.