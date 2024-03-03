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Путин под видом беглецов от мобилизации заслал на Запад своих шпионов, - The Wall Street Journal

шпигун,шпіонаж

Российский диктатор Владимир Путин воспользовался прошлогодним бегством россиян, опасавшихся мобилизации, чтобы заслать шпионов на Запад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

"(Путин. - ред.) держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ, чтобы избежать мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", - говорится в статье .

Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в частности, летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году похитил для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года он был застрелен на территории Испании.

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В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной войны против Украины.

Автор: 

Европа (1868) россия (95671) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+46
Гнати цю нечисть потрібно на росію,всіх підряд,з конфіскацією.Ці нелюди колись підпалять і зруйнують Європу
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03.03.2024 15:58
+33
Захід повинен зупинити « потік біженцев» із РФ. Як це зробила Єстонія.

Не видавати віз. Та не примати їх на кордоні.
Це буди на користь країн Заходу.
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03.03.2024 16:30
+30
США нашпигована росіянами, які відкрити підтримують ху&ла.

Більшисть з них прибули як « біжанців від режиму»- «постраждали». Але коли вони відкривають рота, то це руськи Фащісти які виправдовують « свою родину».

Цей процес наповнення Заходу своїми @ кадрами@ почався буде давно.
Одна із перших « швиль» була за часів першої «еврейськоі іміграціі» із СРСР у 1970-80 роках.

Цей процес ніколи не зупинявся. Зараз він продовжуються як завжди.

Він йде паралельно з виделенням міліардів $ на кацапську пропаганду по всему
світу. Та на покупку політиків та чиновників у різних країнах.

Параша працюе « системно». Кожна краіна під ковпаком «КГБ».

Тисячі «спець робітників» розвідки РФ працюють у середині параші та за кордоном.

Результат ціеі роботи ми бачимо- це поведінка таких країн як:
Мадьяри, Польща, Німетчина, США та інші.
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03.03.2024 16:27
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Правила форума Совет форумчан
Гнати цю нечисть потрібно на росію,всіх підряд,з конфіскацією.Ці нелюди колись підпалять і зруйнують Європу
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03.03.2024 15:58 Ответить
США нашпигована росіянами, які відкрити підтримують ху&ла.

Більшисть з них прибули як « біжанців від режиму»- «постраждали». Але коли вони відкривають рота, то це руськи Фащісти які виправдовують « свою родину».

Цей процес наповнення Заходу своїми @ кадрами@ почався буде давно.
Одна із перших « швиль» була за часів першої «еврейськоі іміграціі» із СРСР у 1970-80 роках.

Цей процес ніколи не зупинявся. Зараз він продовжуються як завжди.

Він йде паралельно з виделенням міліардів $ на кацапську пропаганду по всему
світу. Та на покупку політиків та чиновників у різних країнах.

Параша працюе « системно». Кожна краіна під ковпаком «КГБ».

Тисячі «спець робітників» розвідки РФ працюють у середині параші та за кордоном.

Результат ціеі роботи ми бачимо- це поведінка таких країн як:
Мадьяри, Польща, Німетчина, США та інші.
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03.03.2024 16:27 Ответить
Захід повинен зупинити « потік біженцев» із РФ. Як це зробила Єстонія.

Не видавати віз. Та не примати їх на кордоні.
Це буди на користь країн Заходу.
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03.03.2024 16:30 Ответить
Може пора перестати плутати "руський" з "русскім" ("російським"). Доречі, "русскій" говорять самі московити.

З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
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03.03.2024 21:35 Ответить
Хлопчик, Оскар.

Не тобі вчити українців як треба називати кацапів.

Якщо нема чого сказати по темі то краще помовчи. Бо про карту України- це було смішно
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04.03.2024 00:49 Ответить
Піндос образився, коли йому показали, що він неук. Ви "русскіх фашистів" назвали "руськими фашистами". Отримаєте медальку від Пєтра Вялікава, коли коні відкинете.
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04.03.2024 02:14 Ответить
Українців на U4U дза тимчасових рабів тримають, позбавляючи то страховки, то ще чого, а касаб, який підтримує *****, але заселфився з плакатом, що він нібито проти війни і розмістивши це в storiesв одній із соцмереж негайно отримує green card. Отака в штатах спаведливість і демократія, так це ще рижий до реваншу не прийшов.
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03.03.2024 21:52 Ответить
Дуже дякую , Коля за твої «глибоке знання Америки»

» Отака в штатах спаведливість і демократія…»

Тобі із погріба відніше
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04.03.2024 00:54 Ответить
А що таке "із погріба". Реднек погано в школі вчився, чи українську літературу не читав.

А може ви не реднек українського походження, а справжнісінький москаль засланий, який незнайомим людям тикає і Миколу раптом Колею назвав.
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04.03.2024 02:25 Ответить
до гадалки не ходи , так і є .Полєзних ідіотів рашки , на Заході та і по всьому світі зросло .
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03.03.2024 15:59 Ответить
Хто б сумнівався!
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03.03.2024 15:59 Ответить
І не тільки шпигунів. А цілу п'яту колону. Яка на кшталт польських фермерів буде діяти так, щоб нашкодити Україні та єдності ЄС.
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03.03.2024 15:59 Ответить
Так и есть. Уже на многих телеграмканалах и даже на ютубе куча роликов как ети *польские фермеры* высыпали посреди дороги кучу навоза и мокают в него флаги Евросоюза, который называют *четвертым рейхом*. Скажите, здравый поляк будет такое делать когда все знают что Польша вылезла из дерьма только благодаря ЕС и дотациям на сотни миллиардов Евро в польскую економику и с/х? До вступления в ЕС и НАТО поляки без штанов бегали за транзитными проходящими мимо поездами и автобусами выпрашивая хлеб и одежду.
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03.03.2024 16:21 Ответить
А ось це не перебільшення. В кінці 80х в поляків був голод з абсолютно пустими крамницями, що і спричинило страйки. Їздили по соц країнам і жебракувати як цигани. Памʼятаю як до нас «раптом» почала наїжджати родина із Жешува (онуки троюрідного брата нашої бабці) із товарами і батько повинен був із ними їздити по знайомим щоб продати. Потім допомагав скупити золото на продаж в Хунгаріі. Коли я з друзями вже в кінці 90х випадково завітав в гості до них так добре, що двері відчинили. Не люблю поляків.
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03.03.2024 16:43 Ответить
То что поляки беспринципные продажные проститутки я всегда знал. Но что они будут мастурбировать на комунистов и призывать воскресить Сталинский режим ето даже для меня было открытие. Весь мир же видел как колона якобы *фермеров* на тракторах ехала с комунистическими лозунгами и флагами. Польская власть задержала и списала все на одного неадеквата. Но типо етот неадекват сам обвешал комунистическими транспорантами трактор а остальная колона и полицаи не видели за кем они едут. Походу в Польше разумеется не без помощи ***** образовалась целая комунистическая партия. А зерно только повод.
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03.03.2024 17:02 Ответить
Кацапськи тролі сегодні в ударі

То США їм не таке.

То усі поляки як нація - погані…

Усе як Кремль прописав…
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04.03.2024 01:33 Ответить
А що, вчорашні обами, сьогоднішні байдени із трампами дотягують до Рейгана? Ще нагадайте, що США Україні нічого не винна. То для чого було триндіти "будемо з вами стільки, скільки буде потрібно". Про Будапештський Меморандум навіть не згадую. Якщо хтось порушив дане слово, то порушить і підпис.
А скільки разів "світочі демократії" курдів зраджували. Чи то не "світочі демократії" вигодував ******* автроритарні Росію і Китай (гроші заробляли, а не про геополітику думали), а тепер окропом пісяють від страху.

Чи може польські шовеністи із ПІС та конфедератів вам подобаються? Таке Моравецький під кінець каденції закрутив, що Туск розгребти не в змозі. Так тим ПІСом і задумано було.
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04.03.2024 02:43 Ответить
где спецслужбы польши в этом случае???
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03.03.2024 21:43 Ответить
У попі фсб. Для того й їхала п'ята колона під виглядом "ми харошіє, ми на войну не пайдем". Жарти Хазанова про п'яту колону були, мабуть, попередженням, і знищити "народне господарство капіталізму" реально для ********* фсб.
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03.03.2024 22:27 Ответить
Коротко. ДОБРО ЗАБУВАЄТЬСЯ СКОРО, а погане ніколи. Не бачили поляки поганого від ЄС. А треба б було показати ...
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03.03.2024 22:31 Ответить
"Хароших русскіх". Так їх і в Києві докуя.
Їх треба пиндити і гнати в шию.
Але деякі читачі цензор.нет навіть розстроїлись, коли здох Навальний...
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03.03.2024 16:00 Ответить
На моїй малій батьківщині в окупованій частині Донецької області серед колаборантів 3/4 етнічних росіян.Тому росіян потрібно витурити звідусіль на їх "болота",викопати рів з морозостійкими крокодилами і обгородити їх триметровою стіною.Хай собі живуть одні,"божеволіють та конають",але не лізуть "освобождать" інші народи.
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03.03.2024 17:52 Ответить
выслать всех рашистов
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03.03.2024 16:02 Ответить
А без втікачів ті агенти не могли потрапити закордон?
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03.03.2024 16:03 Ответить
Хтось натягує сову на глобус...
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03.03.2024 16:18 Ответить
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03.03.2024 16:04 Ответить
схожих на дегенератів?
це ж треба було спеціальні інтернати мати, що б таких ростити.
на вигляд, як імбецили, але дуже розумні та підступні.
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03.03.2024 16:05 Ответить
https://cdn.membrana.video/obz/4cf9f225-mobile.mp4
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03.03.2024 16:05 Ответить
жодна кацапнячя малечя ще не загибла в цій війні.
а не до *** чи ми толерантні?
а може по кацапнячим поверхівках?
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03.03.2024 16:05 Ответить
чим ? гамном на вентилятор?
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03.03.2024 16:18 Ответить
Не впевнений що це їх приведе до тями. Їм насрати на власних дітей і їх майбутнє. Головне аби їх самих "опрічніки нє біли"...
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03.03.2024 20:33 Ответить
ви праві - нема такої тями до якої їх привести можна.
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03.03.2024 22:17 Ответить
Пох.
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03.03.2024 16:05 Ответить
як це дисонує з інфами від "харошіх русскіх" (в телеграмах) https://t.me/s/nevzorovtv Невзорова та анонімного https://t.me/s/ToBeOr_Official Быть Или ...
почитайте, як там вони "такіє харошіє" виправдовують таких же "харошіх" на похованні іншого свого "харошого" Навального
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03.03.2024 16:06 Ответить
Они на похоронах бутерброда кричали "Героям Слава".
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03.03.2024 16:26 Ответить
Ну не "Слава Україні" же...
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03.03.2024 16:31 Ответить
На похоронах Навального было около 10 тыс. рыл (включая ментов и ФСБ-шников). Но хорошим русским из них был только один- сам Навальный.
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03.03.2024 17:38 Ответить
тут згоден
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03.03.2024 18:14 Ответить
На Заході заслані цілі батальйони, від ФСБ московії…
Меркель шрьодер саркозі берлусконі орбан…. зробили свою ганебну роботу проти своїх же громадян!!
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03.03.2024 16:09 Ответить
Ото ці самі "харошиє русскіє" разом з корисними ідіотами-поляками качають зараз Польщу, висипаючи українське збіжжя і блокуючи переходи
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03.03.2024 16:15 Ответить
Так в ЄС понаїхало дуже багато русні
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03.03.2024 16:18 Ответить
Так про це одразу говорили, що так буде!
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03.03.2024 16:21 Ответить
Так гоніть із Заходу тих ухилянів. Ще й українських на додаток. Хай повертається у те гівно, яке вони створили власним голосуванням.
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03.03.2024 16:25 Ответить
Повирізаємо... через 10 років сподіваюсь жодного касапа не залишиться, який нахилився проти України..
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03.03.2024 16:26 Ответить
з такою владою, як в Україні, через 10 років українців в Україні може не залишитись.
Кожна наступна влада робить гірше і гірше. І перспектив змін немає
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03.03.2024 19:04 Ответить
Упырь. Не закрыл границы чтобы подослать шпионов.
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03.03.2024 16:33 Ответить
толерування кацапа повинно припинитися в будь якому вигляді
- заборона виїзду з московії або вʼїзду в будь яку цивілвзовану країну за етнічною ознакою росіянин/ московит ( але сьогодні цивілізований світ сумує за імперцем навальним це катастрофоюа)
- видіорення всіх росіян/московитів на болото
- заборона імпорту з московії будь яких товаорів ( включно з викопними)
- повернення цьому утворенню назви яка була до 18 століття а саме московія
- ну і звісно готуватися їх дробити , московія це москва і область в радіусі 200 км все інше вкрадено пограбовано
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03.03.2024 16:37 Ответить
зате расійськіє лібєрали будуть плакати, що харошіх рускіх ніхатят корміть на западє
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03.03.2024 16:44 Ответить
Рашист=неошашист=ворог людства!!!!!!!
СМЕРТЬ нелюдям.
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03.03.2024 17:00 Ответить
Пані Европа має зрозуміти, що це гра з вогнем. З Европи мають бути вислані всі, хто має паспорт з куркою.
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03.03.2024 17:01 Ответить
Adno delo v eiropu , no samoie plahoie chto vv Ukraine palno "haroshih "ruskih . Dazhe razdali im ukrainskoie grazhdanstvo , i polno v SMI kukarekuiet ....eta pidec ! 🤦
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03.03.2024 17:10 Ответить
Невзоров исправился. Сколько можно.
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03.03.2024 17:23 Ответить
Ага виправився - може і так а може ні ( він чогось не виїхав в 2014 році і ніхто його не переслідував і - і Єхо масква на якій він мав ефіри а Єхо то є конторка газьпрома а венекдітов це бородатий *********** кхм ).
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03.03.2024 17:41 Ответить
🤣🤣🤣
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03.03.2024 19:04 Ответить
русский - это диагноз, который не лечится и не исправляется.
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03.03.2024 21:46 Ответить
Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на Захід своїх шпигунів, еще и дкеьгами снабдил Джерело:

Не может быть шоб сами, кто-то подсказал...
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03.03.2024 17:10 Ответить
Два роки тому, така думка не виникала?
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03.03.2024 17:10 Ответить
Прямо відкриття зробили.
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03.03.2024 17:11 Ответить
Кацапський льотчик втратив обережність , тому й загинув .
П'янящій воздух свободи - зіграв з ним злий жарт , як з професором Плєйшнером .
Йому треба було розірвати абсолютно всі зв'язки з кацапією , забути про всіх родичів і знайомих які там залишилися , а він цього не зробив .
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03.03.2024 17:12 Ответить
Безутішна вдова Навальна взагалі-то закликає Захід познімати та не накладати нові санкції на звичайних расєян, бо вони жертви режиму. Расєя взагалі хароша, то лише ***** погане.

У неї зараз гастролі по Європах та Америках і до неї прислухаються. Тому наша незграбна дипломатія повинна шось робити з цими її виступами.
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03.03.2024 17:17 Ответить
Скоро півміліона отаких "жертв" режиму ЗСУ утілізує.
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03.03.2024 17:22 Ответить
Никто из семьи не приехал на похороны. Мать одна хоронила. "Хорошие русские" на них обиделись.
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03.03.2024 17:30 Ответить
по евро новостям именно под этим соусом и подают. Кучка жалких русских волали "путин убийца", и комментатор "как поневоленный русский народ страдает от диктатора путина, но ничего не может поделать..."
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03.03.2024 21:48 Ответить
От же ж **** ******. Я всегда говорил, что насральнята такие же рабы-имперцы, как рашисты-запутинцы.
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04.03.2024 05:06 Ответить
..эта тема стара,как мир..Речь идет о спящих агентах гб...Возможно всякое.
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03.03.2024 17:33 Ответить
Если б только шпионов. Там и убийц и террористов https://meduza.io/feature/2024/03/02/my-voydem-v-period-kotoryy-budet-cheredoy-strashnyh-dram#:~:text=%D0%9E%C2%A0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5 полно .
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03.03.2024 17:48 Ответить
До них тільки зараз це дійшло. Ще й масу (батальйони або полки) спецназу з організації різноманітних заворушень, терактів, а також пропагандонів.
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03.03.2024 18:33 Ответить
Про цих «втікачів» не говорив лише лінивий. Особливо їх багато в Грузії, Казахстані та східні Європі, та сама Польща. Тепер це агентура.
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03.03.2024 18:45 Ответить
І ніхто не розуміє що ця НавалЕна вдовиця це теж агент впливу кремля.
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03.03.2024 18:55 Ответить
Вона зараз буде розповідати що бідним малим виродкам в кацапії потрібні шоколадки нестлє та інша західна дребедень щоб вижити, вирости та відкусити руки що дають.
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03.03.2024 19:08 Ответить
Ото дивина.Там тих агентівкацапів,-десятки тисяч,й сотні тисяч готових до співпраці.
Араби,туркокурди,кацапи,-важкоасимільовані етноси.
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03.03.2024 19:28 Ответить
А вам тільки сьогодні дійшло? Запам'ятайте аксіому - кацап це шпигун з вірогідністю 90%, незалежно від статі і віку.
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03.03.2024 19:39 Ответить
Та їх там завжди було як гівна
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03.03.2024 20:04 Ответить
Бо нефіг було приймати всю ту кацапську *******.
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03.03.2024 21:28 Ответить
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04.03.2024 01:22 Ответить
Правильно, тільки таджики до цього ще не додумались..
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04.03.2024 02:19 Ответить
А то не знали? Не впускайте их, если не хотите у себя услышать оды сруцкимиру и избежать диверсий.
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04.03.2024 04:59 Ответить
ДА ДАВНО ПОРА МОЧИТЬ РОССИЯН В ЕС И США !!!
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04.03.2024 06:54 Ответить
 
 