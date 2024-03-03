Путин под видом беглецов от мобилизации заслал на Запад своих шпионов, - The Wall Street Journal

Российский диктатор Владимир Путин воспользовался прошлогодним бегством россиян, опасавшихся мобилизации, чтобы заслать шпионов на Запад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

"(Путин. - ред.) держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ, чтобы избежать мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", - говорится в статье .

Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в частности, летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году похитил для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года он был застрелен на территории Испании.

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В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной войны против Украины.