В Запорожье планируют построить 2 подземные школы перед началом нового учебного года, - ОВА

Власти сообщили о планах построить 2 подземные школы в Запорожье к началу учебного года.

Об этом в фейсбуке передает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Две подземные школы появятся в Запорожье к новому учебному году. Ведем переговоры с международными партнерами по финансированию такого строительства", - отмечается в сообщении.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подчеркнул, что вопрос образования остается одним из самых важных для родителей более 40 тысяч школьников Запорожской области.

"Образование должно быть безопасным, ведь ежедневно враг обстреливает регион, дети на уроках должны быть защищены. Образование должно быть качественным - к сожалению, констатируем снижение уровня знаний учащихся за годы онлайн-обучения. Поэтому актуально обустройство в школах укрытий, чтобы возобновить обучение в смешанном формате, и строительство принципиально новых школ, где учебный процесс не будет зависеть от тревог." – объяснил он.

Читайте также: Лисовой об отставании школьников по причине дистанционного обучения: потери мы оцениваем в среднем в полтора года