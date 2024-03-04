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Новости
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В Запорожье планируют построить 2 подземные школы перед началом нового учебного года, - ОВА

школа,вчитель

Власти сообщили о планах построить 2 подземные школы в Запорожье к началу учебного года.

Об этом в фейсбуке передает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Две подземные школы появятся в Запорожье к новому учебному году. Ведем переговоры с международными партнерами по финансированию такого строительства", - отмечается в сообщении.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подчеркнул, что вопрос образования остается одним из самых важных для родителей более 40 тысяч школьников Запорожской области.

"Образование должно быть безопасным, ведь ежедневно враг обстреливает регион, дети на уроках должны быть защищены. Образование должно быть качественным - к сожалению, констатируем снижение уровня знаний учащихся за годы онлайн-обучения. Поэтому актуально обустройство в школах укрытий, чтобы возобновить обучение в смешанном формате, и строительство принципиально новых школ, где учебный процесс не будет зависеть от тревог." – объяснил он.

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Автор: 

Запорожье (2670) образование (2271)


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Топ комментарии
+24
Побудова 2 підземних заводів прискорить перемогу і не потрібно буде підземних шкіл
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04.03.2024 01:24
+16
зелені гниди ведуть країну в прірву, далі підземні стадіони почнуть будувати. Зеленський прямо і чесно сказав що стратегічно не думає і нам нічого не винен. Що ви зробили з країною, ідіоти
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04.03.2024 01:59
+14
Выродки, и подонки. Конченые, просто мрази. Почему люди вообще это терпят? Эти твари просто тупо делают сумасброд. Ну чем в городе с население в 750 000 человек (до войны), помогут две школы? Город находится в 50 километрах от линии боевых действий. Ну этим ублюдкам в кремле пришут чем заниматься. А новоиспечённый глава ова, с дубу рухнул... говорить про 40 000 нуждающихся в обеспечении зданиями для обучения. Постройте на эти деньги хоть какое то подземное производство, даже не полностью автоматизированное, и понятное дело что не в Запорожье и не вв области, для производства комплектующих к бпла, или присоединитесь к защите и обороне (фортификации) региона, а людей которые специалисты про строительству подземных школ... если таковые имеются направьте на строительство фортификаций.... ну просто бред какой то...
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04.03.2024 01:32
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Побудова 2 підземних заводів прискорить перемогу і не потрібно буде підземних шкіл
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04.03.2024 01:24 Ответить
А скільки ти заводів за усе саоє життя побудував?
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04.03.2024 06:30 Ответить
Де ти таке бикувате взялось? Ти поганий троль.
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04.03.2024 06:50 Ответить
Не. Хрєновенькій. Треба бути самокритичнішим, обєктивнішим до своїх можливостей. Ну і не халтурити.
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04.03.2024 07:17 Ответить
А зачем троллю - самокритика? Логически сможешь обосновать. Только вариант - чтоб быть похожим на всех - не принимается
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04.03.2024 07:32 Ответить
Троль?
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04.03.2024 06:49 Ответить
агресивний дуже....
"3.14здеть - не мешки ворочать?"
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04.03.2024 08:23 Ответить
А по-поводу мешков, ты ко мне не лезь. Ворочял я их. Мешки с цементом, конкретно.
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04.03.2024 08:35 Ответить
мало ворочал - на образование и воспитание денег не хватило.....
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04.03.2024 08:39 Ответить
Выродки, и подонки. Конченые, просто мрази. Почему люди вообще это терпят? Эти твари просто тупо делают сумасброд. Ну чем в городе с население в 750 000 человек (до войны), помогут две школы? Город находится в 50 километрах от линии боевых действий. Ну этим ублюдкам в кремле пришут чем заниматься. А новоиспечённый глава ова, с дубу рухнул... говорить про 40 000 нуждающихся в обеспечении зданиями для обучения. Постройте на эти деньги хоть какое то подземное производство, даже не полностью автоматизированное, и понятное дело что не в Запорожье и не вв области, для производства комплектующих к бпла, или присоединитесь к защите и обороне (фортификации) региона, а людей которые специалисты про строительству подземных школ... если таковые имеются направьте на строительство фортификаций.... ну просто бред какой то...
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04.03.2024 01:32 Ответить
Я не бачу реальність цієї побудови, бо Запоріжжя може бути в плані евакуації. А цьому чиновнику віри не має
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04.03.2024 07:50 Ответить
тобто нахій ті зуби дракона - підземні школи!
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04.03.2024 01:42 Ответить
запоріжжя вражає новаціями...
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04.03.2024 01:44 Ответить
Хтось без відповідних знань подумає, що це країна ідіотів.
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04.03.2024 01:50 Ответить
зелені гниди ведуть країну в прірву, далі підземні стадіони почнуть будувати. Зеленський прямо і чесно сказав що стратегічно не думає і нам нічого не винен. Що ви зробили з країною, ідіоти
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04.03.2024 01:59 Ответить
що за херня
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04.03.2024 02:06 Ответить
За десять років війни з *********** Запоріжжя не спромоглося навіть на мінімум - знищити Баліцкого і зачистити місто від його ставлеників. Їх мало, але вони на ключових постах. Все що там робиться відразу стає відомим ворогу...
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04.03.2024 02:14 Ответить
Це такий дибілізм що переходе всі можливі кордони. Гроші заривати нікуди. Я як архітектор кажу це професійно зароють та зворують гроші. Ко му це потрібно . Краще для шкіл збудували під футбольними полями сховища . Більше було б пользи. Мало того на вдбудовах ворують а тепер місли ростекаються далее. Сплошний моразм
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04.03.2024 02:18 Ответить
Слышь, архитектор. А ты знаешь, сколько воздушных тревог в день, происходит в городе Запорожье?
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04.03.2024 02:34 Ответить
Ну по 2 школы в год точно не поможет, когда надо 102, вопрос - сколько надо лет чтобы сделать подземными все? А тревогу включать на юге Украины, когда где-то в средней полосе рф, за 1.5 тыс. км взлетел несчастный миг-31 глупо.
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04.03.2024 03:00 Ответить
Дорогой Американский Голубчик, тебя сколько раз обстреливали ракетами С300, скажи честно?
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04.03.2024 03:31 Ответить
А патом ти будеш в Харькавє, Купянске і т.д., троляка нахабна
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04.03.2024 06:54 Ответить
what happened to Tennessee?
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04.03.2024 02:53 Ответить
питали один одного індейці...
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04.03.2024 02:56 Ответить
А часом не збудують масову домовину для школярів? Ні за яких обставин не віддавайте своїх діток у цей склеп. Краще бути меньш освідченим проте живим, ніж вумним та мертвим
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04.03.2024 03:18 Ответить
Такі школи та підземні торгові центри потрібні. Жодна людина не загинула, поки знаходилась в бомбосховищи, метро, підземному переході. Ці споруди реально рятують життя. Можливо для Запоріжжя на даний час цих двух школ вистачить з головою, бо багато сімей виїхало.
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04.03.2024 05:24 Ответить
З головою має бути наша влада, люди ви *****-лися...
хтось зупинить цей зелений маразм...
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04.03.2024 06:06 Ответить
О чєм ти вєщаєш, старче?
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04.03.2024 06:57 Ответить
Я віщую про те, що це давно вже реальність в багатьох містах, тільки умови погані. Їх можна зробити кращими. Дивні у нас дописувачи.

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04.03.2024 13:04 Ответить
Треба викинуть геть з лексикону- збудують, можуть передати, планують... пора вже констатувати по фактам зробленого.
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04.03.2024 05:51 Ответить
Ну,від мелітопольського корупціонера Фьодорова,іншого й не чекав.
Так прифронтове місто готується до оборони.
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04.03.2024 07:19 Ответить
Нічого зелені дебіляки не збудують. Такі заяви лише повід для виділення коштів, щоб потім їх вкрасти. Для цього і ставили пройдисвіта фьодорова. Доки при владі тупорилий ішак і його шапіто нічого добро не слід чекати.
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04.03.2024 07:29 Ответить
 
 