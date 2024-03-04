Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на рассмотрение новый пакет помощи Украине до конца марта или в апреле
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN с ссылкой на конгрессменов от Республиканской партии.
Джонсон заявил, что законодателям сначала нужно завершить закон о государственном финансировании, а затем думать о внешней помощи.
Издание отмечает, что проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а экс-президент Дональд Трамп "может фактически уничтожить законопроект всего одним постом в социальных сетях".
"Это как воздушный шарик - каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти ту точку равновесия, ту золотую середину, которая позволит нам набрать 218 голосов", - сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.
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(С_??) «пропаганда не делает из людей идиотов, она изначально рассчитана на них»
Я уже два года твержу на разных площадках - США не нужна победа Украины, США нужна ПЕРМАНЕНТНАЯ война России с Украиной до последнего украинца и политического и экономического развала России
Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое до сих пор так и не было поставлено или те единицы, которые были переданны союзниками, были настолько ветхими, что их сочли пригодными только для разбора на запчасти.
Об этом говорится в расследовании газеты The New Times, опубликованном в понедельник, 19 июня.
Все это выглядит как продажа дикарям пластиковых бус и дешевых зеркалец за полноценный, обеспеченный золотом кредит.
Что нужно сделать?
Первое и самое главное - публично и демонстративно расстреливать собственных воров.
Начать, не оглядываясь на западного вороватого и подлого дядюшку, любой ценой поднять собственную военную промышленность и НИОКР.
Использование ДЕШЕВЫХ высоких технологий и нестандартных решений требует, в первую очередь, от украинцев перестать пилить и предавать страну.
Подводя итог, можно сказать, что идет совместная резка Украины американскими и украинскими ворами. Польша и Венгрия истерично пытаются к ним присоединиться - ну как... А о тех, кому так нужен украинский чернозем, забыли...
@vetphysician
В ответ
https://twitter.com/TimothyDSnyder @TimothyDSnyder
HOW CAN we allow ONE EVIL MAN to CAUSE SO MUCH DESTRUCTION AN HOLD A NATIONS FUTURE IN HIS HANDS??? 5 CHILREDN KILLED IN ODESSA JUST BECAUSE HE WOULD NOT BRING A BILL TO THE FLOOR!! . PLEASE KEEP CALLING HIM OUT !!!
Важко передбачити результат цієї дискусії, але той факт, що остаточне негативне рішення з цього питання не прийнято, є самим фактом того, що остаточного негативного рішення з цього питання не прийнято.