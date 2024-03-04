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Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN

майкл,джонсон

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на рассмотрение новый пакет помощи Украине до конца марта или в апреле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN с ссылкой на конгрессменов от Республиканской партии.

Джонсон заявил, что законодателям сначала нужно завершить закон о государственном финансировании, а затем думать о внешней помощи.

Издание отмечает, что проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а экс-президент Дональд Трамп "может фактически уничтожить законопроект всего одним постом в социальных сетях".

"Это как воздушный шарик - каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти ту точку равновесия, ту золотую середину, которая позволит нам набрать 218 голосов", - сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон может передумать о помощи Украине. Но пока он не готов, – экс-посол США Хербст

Автор: 

помощь (7824) Сенат США (501) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+22
Що такого сказали Джонсону ці тупі у грудні , що він заблокував всю допомогу.
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04.03.2024 08:09
+21
Та не збирається Джонсон нічого виносити на голосування, просто затягує час, г##дон
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04.03.2024 07:18
+20
Та чого там - давайте вже восени чи взимку 2024... Ви вже стільки подлянок зробили з цією "допомогою", що півроку туди чи півроку сюли ролі суттєвої не відіграють...
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04.03.2024 07:03
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(С_покойного Киссинджера): «Быть другом США гораздо опаснее, чем быть врагом США».

(С_??) «пропаганда не делает из людей идиотов, она изначально рассчитана на них»

Я уже два года твержу на разных площадках - США не нужна победа Украины, США нужна ПЕРМАНЕНТНАЯ война России с Украиной до последнего украинца и политического и экономического развала России

Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое до сих пор так и не было поставлено или те единицы, которые были переданны союзниками, были настолько ветхими, что их сочли пригодными только для разбора на запчасти.

Об этом говорится в расследовании газеты The New Times, опубликованном в понедельник, 19 июня.

Все это выглядит как продажа дикарям пластиковых бус и дешевых зеркалец за полноценный, обеспеченный золотом кредит.

Что нужно сделать?

Первое и самое главное - публично и демонстративно расстреливать собственных воров.

Начать, не оглядываясь на западного вороватого и подлого дядюшку, любой ценой поднять собственную военную промышленность и НИОКР.

Использование ДЕШЕВЫХ высоких технологий и нестандартных решений требует, в первую очередь, от украинцев перестать пилить и предавать страну.

Подводя итог, можно сказать, что идет совместная резка Украины американскими и украинскими ворами. Польша и Венгрия истерично пытаются к ним присоединиться - ну как... А о тех, кому так нужен украинский чернозем, забыли...
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04.03.2024 20:26 Ответить
linda ********

@vetphysician

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https://twitter.com/TimothyDSnyder @TimothyDSnyder

HOW CAN we allow ONE EVIL MAN to CAUSE SO MUCH DESTRUCTION AN HOLD A NATIONS FUTURE IN HIS HANDS??? 5 CHILREDN KILLED IN ODESSA JUST BECAUSE HE WOULD NOT BRING A BILL TO THE FLOOR!! . PLEASE KEEP CALLING HIM OUT !!!
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04.03.2024 21:32 Ответить
Але це буде зовсiм iнший пакет, де буде положення о кордонах США и не буде грошей для хамасу.
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05.03.2024 06:34 Ответить
У Білому домі обговорюють можливість передачі Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, повідомила в середу газета New York Times. Це вже не перше подібне повідомлення за останні місяці. Очевидно, це ознака дискусії, яка триває в адміністрації США, щодо озброєння України ракетами, які дозволять їм вражати цілі ще глибше в тилу Росії.

Важко передбачити результат цієї дискусії, але той факт, що остаточне негативне рішення з цього питання не прийнято, є самим фактом того, що остаточного негативного рішення з цього питання не прийнято.
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05.03.2024 07:56 Ответить
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