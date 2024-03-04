Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на рассмотрение новый пакет помощи Украине до конца марта или в апреле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN с ссылкой на конгрессменов от Республиканской партии.

Джонсон заявил, что законодателям сначала нужно завершить закон о государственном финансировании, а затем думать о внешней помощи.

Издание отмечает, что проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а экс-президент Дональд Трамп "может фактически уничтожить законопроект всего одним постом в социальных сетях".

"Это как воздушный шарик - каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти ту точку равновесия, ту золотую середину, которая позволит нам набрать 218 голосов", - сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

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