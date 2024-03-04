Общие боевые потери РФ с начала войны – около 417 950 человек (+1150 за сутки), 6648 танков, 10 210 артсистем, 12 660 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 417 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 417950 (+1150) человек,

танков ‒ 6648(+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21) ед,

артиллерийских систем – 10210 (+22) ед,

РСЗО – 1004 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 698 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2),

крылатые ракеты ‒ 1916 (+1),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13374 (+42) ед,

специальная техника ‒ 1621 (+1)

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