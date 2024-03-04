Общие боевые потери РФ с начала войны – около 417 950 человек (+1150 за сутки), 6648 танков, 10 210 артсистем, 12 660 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 417 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 417950 (+1150) человек,
танков ‒ 6648(+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21) ед,
артиллерийских систем – 10210 (+22) ед,
РСЗО – 1004 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 698 (+2) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2),
крылатые ракеты ‒ 1916 (+1),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13374 (+42) ед,
специальная техника ‒ 1621 (+1)
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или кто может её найти в интернете или подсказать как её найти...!!!
действие было под Харьковом...
фото иллюстративное - а там орк должен быть...
нашёл по гуглу один свой ответ
но пишет что - Изображение, которое вы запрашиваете, не существует или больше не доступно...(((
вот поэтому и прошу...
пишу сейчас с телефона. доберусь до компа тогда напишу подробнее просто если картинку кините я должен её скопировать на комп...
вот пример, её адрес - https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg
то можно, и фото вставить на цензоре, используя квадратик где горы и солнце...\меню ответа мне или кому-то...\
но можно просто дать в ответе адрес ссылки - это лучше - не удалят фото...!
если это просто фото - то нужно загрузить его на фотохостинг чтобы можно было получить возможность публиковать его в интернете и здесь, тогда и будет адрес ссылки, или атправить это фото на почту или фейсбук адресату...
какая возможность у вас есть из этого...?
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі