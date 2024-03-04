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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 417 950 человек (+1150 за сутки), 6648 танков, 10 210 артсистем, 12 660 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 417 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 417950 (+1150) человек,

танков ‒ 6648(+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21) ед,

артиллерийских систем – 10210 (+22) ед,

РСЗО – 1004 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 698 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2),

крылатые ракеты ‒ 1916 (+1),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13374 (+42) ед,

специальная техника ‒ 1621 (+1)

Также читайте: В феврале 2024 года потери российских войск в Украине стали самыми высокими с начала войны, - британская разведка

втрати армії РФ

Автор: 

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) ликвидация (3608) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+19
Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
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04.03.2024 07:59
+15
Минув 3662 день москальсько-української війни.
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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04.03.2024 09:10
+10
Самі на місці бойових дій перевірити не хочете, очевидцем,а не читачем.
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04.03.2024 08:00
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Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
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04.03.2024 07:59 Ответить
Яка чудова назва кацапського горада ОРСК!
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04.03.2024 08:28 Ответить
Це кацапи правопис не знають - насправді пишеться Оркс.
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04.03.2024 08:32 Ответить
https://t.me/DIUkraine/3549

"... З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим."
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04.03.2024 10:05 Ответить
Самі на місці бойових дій перевірити не хочете, очевидцем,а не читачем.
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04.03.2024 08:00 Ответить
Херсонський напрям,Кринки-кілька днів ,взагалі,відсутній у зведеннях!
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04.03.2024 08:05 Ответить
Південь від сьогодні, ворог наступальних дій не вів.
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04.03.2024 08:07 Ответить
Добре коли так!
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04.03.2024 08:18 Ответить
"...В зоні відповідальності ОСУВ у Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів. "
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04.03.2024 08:13 Ответить
Без авіації вони бздять, а авіація зараз сама бздить.
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04.03.2024 11:01 Ответить
Офіційно... https://t.me/zsuwar/43440 телеграм Міноборони ...:
"Жорсткі бої поблизу Бахмута тривають уже в межах села Іванівське, - керівник пресслужби ОСУВ «Хортиця».

Також кацапи просунулись у Новомихайлівці біля Мар'їнки на Донеччині".
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04.03.2024 08:30 Ответить
Єдина приємна новина, це як наші Славні ЗСУ нищать рашиську наволоч,смерть терористичній росії.
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04.03.2024 08:19 Ответить
Чортяка русьнява, йдешнах за хрюськім кораблем мац ква
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04.03.2024 09:33 Ответить
От коли вивчишся на Інженера (вивчишся, а не корочку отримаєш), тоді поспілкуємось. А поки що - вибач, з невігласами не спілкуюсь.
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04.03.2024 10:14 Ответить
Чуваче тиждень тому спеціально зареєструвався, щоб нам це повідомити?
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04.03.2024 09:40 Ответить
Чуваче, ти сліпий?
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04.03.2024 10:11 Ответить
До лампочки ці дані. Оборонка лупашить 24 на7 і м*яса теж дофігіща.
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04.03.2024 08:27 Ответить
лампочкі будеш закручювать в Тернопільській буцигарні
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04.03.2024 09:34 Ответить
Нема кінця і краю цим тарганам..
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04.03.2024 08:28 Ответить
Бо це орда.
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04.03.2024 08:45 Ответить
у кого сохранилась фотография сгоревшего орка на противотанковом еже, где-то март 2022 года\начало войны...\...???
или кто может её найти в интернете или подсказать как её найти...!!!
действие было под Харьковом...
фото иллюстративное - а там орк должен быть...
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04.03.2024 08:32 Ответить
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04.03.2024 08:33 Ответить
До речі - одеське фото, вул. Рішел'євська... за 200 метрів від оперного.
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04.03.2024 19:07 Ответить
ну что Одесса знал...!!! я его как иллюстрацию выдал - мой орк под Харьковом был...)
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04.03.2024 19:23 Ответить
Подивився.В телефоні видалено(чистив пам"ять). Тільки там де "зашквардос росгвардія" і "голови під Черніговом" лишились на жаль
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04.03.2024 08:45 Ответить
так же почти и у меня - надеялся что сохранилось здесь на цензоре в моих ответах в ленте новостей, но в тот аккаунт теперь не зайти\фейсбучный...\ но и там может быть удалено...
нашёл по гуглу один свой ответ
но пишет что - Изображение, которое вы запрашиваете, не существует или больше не доступно...(((
вот поэтому и прошу...
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04.03.2024 09:00 Ответить
Це Харківська окружна, лютий 2022, в'їзд з боку Кутузівки. Щось інтернет це фото никає...
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04.03.2024 09:14 Ответить
да это там - самого орка не видел, но ёж там ещё был когда ездили проверять дачу...
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04.03.2024 09:53 Ответить
В мене є, підкажить як надіслати
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04.03.2024 13:47 Ответить
спасибо даже за то что попытаетесь это сделать...
пишу сейчас с телефона. доберусь до компа тогда напишу подробнее просто если картинку кините я должен её скопировать на комп...
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04.03.2024 14:02 Ответить
если это просто сохранённое фото на компе или телефоне без адреса ссылки как та фото ежа:
вот пример, её адрес - https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg

то можно, и фото вставить на цензоре, используя квадратик где горы и солнце...\меню ответа мне или кому-то...\
но можно просто дать в ответе адрес ссылки - это лучше - не удалят фото...!
если это просто фото - то нужно загрузить его на фотохостинг чтобы можно было получить возможность публиковать его в интернете и здесь, тогда и будет адрес ссылки, или атправить это фото на почту или фейсбук адресату...

какая возможность у вас есть из этого...?
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04.03.2024 15:34 Ответить
В мене файл JPEG на жорсткому диску
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05.03.2024 04:14 Ответить
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05.03.2024 04:43 Ответить
Як завантажити на фотохостинг?
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05.03.2024 04:51 Ответить
огромное Спасибо - я столько времени потратил чтобы это найти...!!!\и ты мне ещё много времени сэкономил...!!!
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05.03.2024 14:42 Ответить
наши воины жалуются что лапти уж сильно воняют
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04.03.2024 08:36 Ответить
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04.03.2024 08:41 Ответить
То ліквідували, чи завдали загальних бойових втрат?
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04.03.2024 08:44 Ответить
оно тебе в какой раз это надо...?
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04.03.2024 09:02 Ответить
Задайте те саме питання у цій новині
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04.03.2024 11:55 Ответить
Минув 3662 день москальсько-української війни.
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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04.03.2024 09:10 Ответить
 
 