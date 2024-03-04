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Выборы в США: Конкурент Трампа Хейли впервые победила на праймериз в Вашингтоне

ніккі,хейлі

Претендент на участие в выборах президента США от Республиканской партии Никки Хейли впервые победила конкурента Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press и CNN.

За Хейли в округе проголосовало 62,9% республиканцев, а за 45-м президента США Дональда Трампа – 33,2%.

"Неудивительно, что республиканцы, которые являются самыми близкими к дисфункции Вашингтона, отвергают Трампа и весь его хаос", - заявила представительница Хейли Оливия Перес-Кубас.

По данным АР, Хейли получила голоса всех 19 делегатов, эта победа стала первой в ее кампании в 2024 году.

Также читайте: Конкурент Трампа на выборах в США Хейли попросила защиты из-за угроз

В штабе предыдущего главы Белого дома отреагировали на победу соперницы Трампа.

"Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа - он осушит болото и поставит Америку на первое место. Болото забрало свою королеву", - прокомментировала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

Трамп победил все первые восемь выборов со значительным отрывом и опросы общественного мнения показывают, что бывший президент также выигрывает первичные выборы во многих штатах, где они еще должны пройти.

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Хейли подчеркнула, что, несмотря на предыдущие поражения, она не собирается покидать гонку, поскольку считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативы Трампу".

Вскоре после победы Хейли Трамп опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее, назвав "королевой болот".

Автор: 

выборы (24743) США (26877) Трамп Дональд (5403) Хейли Никки (63)


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Топ комментарии
+23
Ну от у нас обрали молодого блазня.
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
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04.03.2024 09:27
+22
Пірви рижу мавпу, make republicans great again!
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04.03.2024 09:16
+22
В своих оскорблениях этой, несомненно сильной женщины, рыжий подонок и его свита явно перешли все дозволенные рамки. Очень надеюсь на то, что Никки сможет закрепить успех и выбить старого подкацапника из предвыборной гонки.
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04.03.2024 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Пірви рижу мавпу, make republicans great again!
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04.03.2024 09:16 Ответить
Трампон спати сьогодні не зможе....
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04.03.2024 09:17 Ответить
Щоб його Кіндрат вхопив !
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04.03.2024 09:37 Ответить
щось тромби давно на прогулянку не виходили....
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04.03.2024 09:43 Ответить
у сенсі, відривалися по повній?
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04.03.2024 09:50 Ответить
трампон тромбоз - так тромбоз.....
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04.03.2024 09:57 Ответить
Та да -- Трамп обізвав іі болотною жабою - маразм крепчає
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04.03.2024 09:17 Ответить
Демократы тоже придурки. Неужели не могли найти какого то кандидата помоложе. Там бы любой победил Трампа. Просто сами американцы уже ржут над дедушкой Байденом который еле човгает ногами.
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04.03.2024 09:18 Ответить
Людину судять не за віком, а за вчинками. От коли якийсь молодик зробить для країни та демократичної прартії більше ніж старий бідон - прапор йому в руки. А поки світ тримається на стариках, бо молодь тільки деградує
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04.03.2024 09:23 Ответить
Це - 3.14здець, але ти - правий
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04.03.2024 09:37 Ответить
Ну от у нас обрали молодого блазня.
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
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04.03.2024 09:27 Ответить
Вже в Україні вибрали молодого несистемного
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04.03.2024 09:29 Ответить
А ви впевнені що вони хочуть перемогти, при Байдені закладено декілька бомб в економіку, це велика інфляція, надмірна кількість нелегалів, держборг який кожних 100 днів зростає на 1 трлн, бульшками в акціях, де багато копаній зомбі з великим P/E які живуть тільки тим що беруть в борг, але їм не дають збанкрутувати тому що в них вклались пенсійні фонди і банки ....

Це по історії завершується завжди або великим обвалом і очищенням фінсистеми або війна рятуює американську економіку.... тому демам простіше спостерігати за цим в опозиції і критикувати ніж розгрібати все що вони наробили
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04.03.2024 09:30 Ответить
Завтра Америка упадьот, а долари будуть валятись як листя 😱😂👍
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04.03.2024 09:40 Ответить
Де я написав що штати впадуть... це періодичний процес який відбувається кожних 20-30 років на протязі всієї історії... І привели до нього деми своєю лівацькою політикою
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04.03.2024 12:12 Ответить
кацапопідор ідинахй, а краще здохни разом з гнидами що тобі нік продали...
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04.03.2024 10:01 Ответить
Такі байки про краї економіки піндосів кацапстькі пропагандони розповідають вже 20 років. Вже набридли
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04.03.2024 10:28 Ответить
Трохи б вивчив історію світових економічних кризисів то б не писав таку х...ню ... 1907,1914, 1922, 1933, 1957, 1973, 1998-2000.... в 20 році корекцію залили ліквідністю, в 22 році наша війна витягнула амерекономіку
від рішення проблем з постійним накачуванням ліквідності, та спасанням компаній яким потрібно вже давно на покій...

два-три роки і цю проблеми прийдеться вирішувати... не можуть вічно друкувати по триліону
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04.03.2024 12:30 Ответить
В своих оскорблениях этой, несомненно сильной женщины, рыжий подонок и его свита явно перешли все дозволенные рамки. Очень надеюсь на то, что Никки сможет закрепить успех и выбить старого подкацапника из предвыборной гонки.
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04.03.2024 09:21 Ответить
Не виб'є, на превеликий жаль. А поливання опонентів брудом, брехня і хамство - звичайна практика політично-медійного існування у США і не тільки.
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04.03.2024 10:14 Ответить
Не выбьет, Трампа поддерживает весь юг, где живет необразованая паства которой легко промыть мозги красивыми лозунгами. Им не нужны адекватные кандидаты.
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04.03.2024 11:46 Ответить
69,9 + 33,2 = 96,1 , а за кого інші 3,9 ?
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04.03.2024 09:24 Ответить
62,9
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04.03.2024 09:25 Ответить
середньостатистична похибка підрахунку
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04.03.2024 09:41 Ответить
3,9% - против всех
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04.03.2024 10:17 Ответить
У власника дохлої білки на черепі і лексикон відповідний.
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04.03.2024 09:24 Ответить
Тільки мені здається, що пресухи Трампа та ЗЄ черпають натхнення у одних і тих же препаратах?
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04.03.2024 09:25 Ответить
Трамп - це американський зєля.
Самозакоханий мстивий шоумен.
Русня такими крутить як циган сонцем.
Тільки підкидай через радників слушний привід у слушну мить.
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04.03.2024 09:39 Ответить
Хто там розбирається в цій системі виборів, скажіть, є у Нікі шанс? Може вона перемогти цього клоуна
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04.03.2024 09:40 Ответить
Щонайменше Нікі може одібрати голоси нормальних республіканців і рудого клоуна і забезпечити перемогу Діда
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04.03.2024 09:44 Ответить
Ну хоч так 👏 вже добр
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04.03.2024 09:47 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries

там настільки дибільна і архаїчна система, що тільки такі жуліки, як трамп, можуть перемогти.
Шансів мало, але після вчорашньої перемоги надія ще не вмерла. Крім того, трамп старий, дурний, тупий - у нього є всі шанси просто не попасти на вибори.
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04.03.2024 09:46 Ответить
старі пердуни, трамп і байден, в смертельному клінчі.
на справді, це діагноз деградуючій політичній системі сша, яку спаплюжили, саме лєвакі соціалісти популісти.
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04.03.2024 09:54 Ответить
Мудрый американский нарід...
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04.03.2024 10:19 Ответить
Хто знає: заборона на участь Трампа у виборах в штатах Колорадо, Ілінлйс та Мен - поширюється лише на праймеріз чи і на листопадові президентські вибори теж?
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04.03.2024 10:08 Ответить
А в наших соцмережах вже вовсю піарять Смєшка. Здається, вибори будуть не тільки в США.
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04.03.2024 10:29 Ответить
Скорее всего, на вашингтонских праймериз республиканцев - имели право участвовать и местные зарегистрированные демократы (как и в Нью Хемпшире). Остюда и такая поддержка Хейли.

С другой стороны, в таком случае - для Хейли это плохой результат (лишь 62.9%). Т.к. в нормальном варианте, в Вашингтоне голосоуют за демократов 90% жителей.
Скажем, на выборах 2020, за Байдена там было 93% и лишь 5.45% за Трампа.
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04.03.2024 11:16 Ответить
А что касается поддержки укро-населением Байдена, а теперь Хейли - памятно, как жители Украины радовались результатам недавних выборов в Польше. Где на смену рашкофобским "националистам" - пришла левацкая коалиция прорашкинцев, во главе с марионеткой КГБ Туском.

И как теперь, по прошествии 3 месяцев леваков у власти в Польше - всё ещё нравится результат?
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04.03.2024 11:19 Ответить
Як живеться в Німеччині, кацапчику? Ти часом не з тих, хто втік від чмобілізації осінню 2022?
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04.03.2024 12:06 Ответить
 
 