Выборы в США: Конкурент Трампа Хейли впервые победила на праймериз в Вашингтоне
Претендент на участие в выборах президента США от Республиканской партии Никки Хейли впервые победила конкурента Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Вашингтоне, округ Колумбия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press и CNN.
За Хейли в округе проголосовало 62,9% республиканцев, а за 45-м президента США Дональда Трампа – 33,2%.
"Неудивительно, что республиканцы, которые являются самыми близкими к дисфункции Вашингтона, отвергают Трампа и весь его хаос", - заявила представительница Хейли Оливия Перес-Кубас.
По данным АР, Хейли получила голоса всех 19 делегатов, эта победа стала первой в ее кампании в 2024 году.
В штабе предыдущего главы Белого дома отреагировали на победу соперницы Трампа.
"Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа - он осушит болото и поставит Америку на первое место. Болото забрало свою королеву", - прокомментировала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.
Трамп победил все первые восемь выборов со значительным отрывом и опросы общественного мнения показывают, что бывший президент также выигрывает первичные выборы во многих штатах, где они еще должны пройти.
Хейли подчеркнула, что, несмотря на предыдущие поражения, она не собирается покидать гонку, поскольку считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативы Трампу".
Вскоре после победы Хейли Трамп опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее, назвав "королевой болот".
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трампонтромбоз - так тромбоз.....
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
Це по історії завершується завжди або великим обвалом і очищенням фінсистеми або війна рятуює американську економіку.... тому демам простіше спостерігати за цим в опозиції і критикувати ніж розгрібати все що вони наробили
від рішення проблем з постійним накачуванням ліквідності, та спасанням компаній яким потрібно вже давно на покій...
два-три роки і цю проблеми прийдеться вирішувати... не можуть вічно друкувати по триліону
Самозакоханий мстивий шоумен.
Русня такими крутить як циган сонцем.
Тільки підкидай через радників слушний привід у слушну мить.
там настільки дибільна і архаїчна система, що тільки такі жуліки, як трамп, можуть перемогти.
Шансів мало, але після вчорашньої перемоги надія ще не вмерла. Крім того, трамп старий, дурний, тупий - у нього є всі шанси просто не попасти на вибори.
на справді, це діагноз деградуючій політичній системі сша, яку спаплюжили, саме лєвакі соціалісти популісти.
С другой стороны, в таком случае - для Хейли это плохой результат (лишь 62.9%). Т.к. в нормальном варианте, в Вашингтоне голосоуют за демократов 90% жителей.
Скажем, на выборах 2020, за Байдена там было 93% и лишь 5.45% за Трампа.
И как теперь, по прошествии 3 месяцев леваков у власти в Польше - всё ещё нравится результат?