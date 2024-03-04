Выборы в США: Конкурент Трампа Хейли впервые победила на праймериз в Вашингтоне

Претендент на участие в выборах президента США от Республиканской партии Никки Хейли впервые победила конкурента Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press и CNN.

За Хейли в округе проголосовало 62,9% республиканцев, а за 45-м президента США Дональда Трампа – 33,2%.

"Неудивительно, что республиканцы, которые являются самыми близкими к дисфункции Вашингтона, отвергают Трампа и весь его хаос", - заявила представительница Хейли Оливия Перес-Кубас.

По данным АР, Хейли получила голоса всех 19 делегатов, эта победа стала первой в ее кампании в 2024 году.

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В штабе предыдущего главы Белого дома отреагировали на победу соперницы Трампа.

"Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа - он осушит болото и поставит Америку на первое место. Болото забрало свою королеву", - прокомментировала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

Трамп победил все первые восемь выборов со значительным отрывом и опросы общественного мнения показывают, что бывший президент также выигрывает первичные выборы во многих штатах, где они еще должны пройти.

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Хейли подчеркнула, что, несмотря на предыдущие поражения, она не собирается покидать гонку, поскольку считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативы Трампу".

Вскоре после победы Хейли Трамп опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее, назвав "королевой болот".