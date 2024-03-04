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ГУР о подрыве железнодорожного моста в Самарской области: Им транспортировали военные грузы, для восстановления нужно несколько недель

мост,самара

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сcылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, 4 марта 2024 около 6:00 мост было повреждено путем подрыва его силовых конструкций.

"Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 4 марта в Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту, повреждены металлоконструкции.

Автор: 

взрыв (6775) россия (95702) ГУР (443)


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В цій новині прекрасно все.
Добрий ранок Україно!!!
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04.03.2024 09:20 Ответить
Особливо "прекрасне" те, що наш ГУР це "підтвердив", адже ми самі не спромоглися б про це дізнатися. Буданга не може пройти повз купу будь-якого лайна, щоб не поковирятися в ній палицею, наче він сам цей міст підірвав
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04.03.2024 15:59 Ответить
тю , опру взорвали , подопрут дрыном и все
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04.03.2024 09:23 Ответить
коли вже підірвете фетиш путіна Кримський міст?
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04.03.2024 09:25 Ответить
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04.03.2024 09:28 Ответить
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижднів років - неможливе" - ГУР МО тренується в наборі тексту для термінової новини при підриві опори Кримського мосту
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04.03.2024 09:31 Ответить
Опора ціла, де там декілька тижнів?
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04.03.2024 11:12 Ответить
Ротенберги з задоволенням спистять на ремонті мосту чергові мільйони,краще завод
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04.03.2024 11:24 Ответить
 
 