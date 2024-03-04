ГУР о подрыве железнодорожного моста в Самарской области: Им транспортировали военные грузы, для восстановления нужно несколько недель
Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сcылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, 4 марта 2024 около 6:00 мост было повреждено путем подрыва его силовых конструкций.
"Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 4 марта в Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту, повреждены металлоконструкции.
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