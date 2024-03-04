РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10460 посетителей онлайн
Новости
3 282 17

НАТО начинает масштабные военные учения Nordic Response 24 у границ с РФ

нато

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии сегодня, 4 марта, начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. Они проходят под руководством Норвегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что учения будут продолжаться до 15 марта. Они будут проходить на суше, на море и в воздухе.

В учениях НАТО примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Для Финляндии это важнейшее участие в международных учениях за рубежом в истории Оборонных сил, и впервые страна участвует в совместных учениях НАТО как член оборонного альянса.

Смотрите также: 13 северных стран НАТО готовятся к масштабным военным учениям по коллективной обороне. ФОТОрепортаж

Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Ожидается, что на учения также будет направлено более 50 кораблей, включая фрегаты и подлодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше стартуют масштабные военные учения с участием стран НАТО

Автор: 

НАТО (10004) военные учения (3459)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Ти чого?? Накурився?? Він і подумати про таке мабуть боїться..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:35
+3
От недопалок всіх переграв
показать весь комментарий
04.03.2024 09:37
+2
І сміх, і гріх..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ж ми побачимо Столтенберга який оголошує СВО на території росії....
показать весь комментарий
04.03.2024 09:32 Ответить
Ти чого?? Накурився?? Він і подумати про таке мабуть боїться..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:35 Ответить
Жартую...Але не смішно
показать весь комментарий
04.03.2024 11:29 Ответить
І сміх, і гріх..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:34 Ответить
такі навчання повині проводитися по всіх кордонах з росією і білорусю і без перерви.
показать весь комментарий
04.03.2024 09:37 Ответить
От недопалок всіх переграв
показать весь комментарий
04.03.2024 09:37 Ответить
У навчаннях візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.

Цікаво було би дізнатися структуру. З якої країни скільки військ.
показать весь комментарий
04.03.2024 09:40 Ответить
а як до 20 тисяч щє нулік додати було б і зовсім непогано
показать весь комментарий
04.03.2024 09:42 Ответить
Час для провокацій з свинарника! НАТО на кордонах, щоб не напали першими - вперед на НАТО і таракан там звиздів, як Троцький, що покаже свою мосщь, як змінить нічні підгузки
показать весь комментарий
04.03.2024 09:45 Ответить
навчання потрібно продовжити на 3-4 дні - "бункерному" не буде спатися на "шабаші" ....
показать весь комментарий
04.03.2024 09:55 Ответить
Згадав. Як про подібні навчання писала вся радянська партійна журналістика. " НАТО бряцает оружием. Империализм угрожает первой в мире стране социализма". І справді у всіх комуняцьких вожді на кремлі тряслись ПАДЖИЛКИ. Нас військових переводили у підвищену бойову готовність. ЗНАЧИТЬ ТАКИ ДІЯЛО. НАТО - була гроза для комуняків. А сьогоднішнє НАТО нащадки комуняцьких вождів запросто посилають до якоїсь мами. Бо НАТО втратило могутність ? НІ. То чого касапи стали такими нахабними. Тому що бачать в НАТО не агресію, а намагання м'якотілих генералів втихомирити агресора, не підвищувати рівень ескалації. А ТРЕБА НАВПАКИ. Бряцать кожного дня по всьому кордону НАТО. ЩОБ кремлівські старці з параши не виходили.
показать весь комментарий
04.03.2024 09:59 Ответить
Маск уже заявил что НАТО нужно распустить. Представляю что они с рыжим террористом Трампом сделают с миром когда придут к власти, если они не у власти уже такое творят
показать весь комментарий
04.03.2024 11:00 Ответить
Під час навчання дай Боже щоб хоч чиясь торпеда випадково затопила якесь русняве корито
показать весь комментарий
04.03.2024 11:20 Ответить
потрібно визволити історичні землі Швеції і Фінляндії від рашистської окупації! (Карєлія, Лохоградська область)
показать весь комментарий
04.03.2024 12:09 Ответить
Може пора солдатам НАТО заблудитися😁😁😁
показать весь комментарий
04.03.2024 16:23 Ответить
 
 