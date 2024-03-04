НАТО начинает масштабные военные учения Nordic Response 24 у границ с РФ

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии сегодня, 4 марта, начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. Они проходят под руководством Норвегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что учения будут продолжаться до 15 марта. Они будут проходить на суше, на море и в воздухе.

В учениях НАТО примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Для Финляндии это важнейшее участие в международных учениях за рубежом в истории Оборонных сил, и впервые страна участвует в совместных учениях НАТО как член оборонного альянса.

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Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Ожидается, что на учения также будет направлено более 50 кораблей, включая фрегаты и подлодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

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