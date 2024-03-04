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Государство не требует от УПЦ МП изменить литургические обычаи, язык или календарь, а только разорвать связь с РПЦ, - Госэтнополитики

рпц,кирил,кирило,патріарх

Если УПЦ МП выйдет из состава РПЦ, то законопроект 8371 не будет касаться УПЦ.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское государство не требует от УПЦ МП предать православие, изменить литургические обычаи, язык или календарь. Мы не призываем их стать частью другой Церкви. Главное, что требует государство – это разорвать связь с РПЦ", - подчеркнул он во время заседания Совета Церквей и религиозных организаций при Черновицкой ОВА.

По его словам, подчинение московскому патриархату не является догмой веры, а исключительно административной связью.

"Если УПЦ МП выйдет из состава РПЦ, то законопроект 8371, на дискредитацию которого потрачено немало денег, не касается УПЦ. Это отвечает ожиданиям не только украинского общества, но и является просьбой многих клириков, духовенства, и даже двух призвавших митрополитов этой церкви к разрыву связей с РПЦ", - добавил Еленский.

Также смотрите: Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

РПЦ (746) УПЦ МП (1562) Еленский Виктор (18) Госэтнополитики (10)


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Топ комментарии
+33
А свідомі люди вимагають повної ліквідації цього осередку зла.
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04.03.2024 09:41
+21
а Україна ще й виправдовується перед сектою окупантів?
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04.03.2024 09:46
+19
Авжеж зелені прихожани отої секти. Де ж вони будуть щось вимагати.
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04.03.2024 09:41
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Авжеж зелені прихожани отої секти. Де ж вони будуть щось вимагати.
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04.03.2024 09:41 Ответить
А свідомі люди вимагають повної ліквідації цього осередку зла.
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04.03.2024 09:41 Ответить
Не бреши, ведмедчукіський. Вимагають припинення існувння філії рпц в Україні. А якщо люди хочуть створити собі церкву із церковно- слов'янською мовою служби- та на здоров'я
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04.03.2024 14:32 Ответить
Та який у МОСКОВСЬКОГО патріархату може бути зв'язок із рф, ви шо?
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04.03.2024 09:42 Ответить
Ніхрена вони не розірвуть. Як це філіал зможе розірвати зв'язок з головним офісом на лубянці.
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04.03.2024 09:45 Ответить
Типу "кто ж его посадит? - он же памятник!!"
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04.03.2024 10:09 Ответить
а Україна ще й виправдовується перед сектою окупантів?
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04.03.2024 09:46 Ответить
бо кацапи розганяють по всьому світу, що Україна бореться з православ'ям, пресує його і закриває правомлавні церкви. Особливо розганяють цю дичину серед американських євангелістів, які дуже сильно підтримують Трампа. і в Штатах уже проскакує обурення на кшталт чого це ми маємо допомагати українцям, які закривають церкви. Тому наші дипломати, чиновники, медійники повинні розвінчувати і спростовувати ці кацапські брехні.
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04.03.2024 09:59 Ответить
Біда у тому, що на гілці 90 відсотків російских тролів, їм аажливо хвилю розігнати
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04.03.2024 14:34 Ответить
Скажу как Президент, какая разница? Нам не дадут денег из-за мексиканской границы, или притеснения москальской церкви?
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04.03.2024 16:41 Ответить
нам в любому випадку дадуть ці гроші. точніше, зброю. бо гроші, які будуть виділені нам на зброю, осядуть в Америці на заводах їхнього ВПК. А такий інформаційний шум про "прітіснєнія православія" може негативно вплинути на підтримку українців пересічними американцями, особливо тими євангелістами. Тому нашим чиновникам, дипломатам, медійникам потрібно не давати зайвих приводів тим кацапським говномьотам для їхньої пропаганди, тобто не церкву забороняти, а публічно вичищати з неї усе це гбешне кодло і розірвати всі зв'язки тої Церкви з московією. а в подальшому сприяти об'єднанню усіх православних церков в Україні в єдину помісну українську православну Церкву.
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04.03.2024 17:20 Ответить
Нах їх.. Ми відмовились від Київського Патріархату, щоб залишити цих виродків??
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04.03.2024 09:46 Ответить
Ми не відмовлялись і нас ніхто не питав. Порох паскуда запхав свого носа, куди не просили, ще й виставили Томос, як його велику перемогу.
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04.03.2024 11:46 Ответить
Зелена "держава" просить гієн не жерти м'ясо, а тільки салатик з капусти.
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04.03.2024 09:47 Ответить
Держава має вимагати закрити МПЦ
Хоча би реагувати на антиукраїнську діяльність свідків ворожого патріархату, як на критику зеленського. Ото була би швидка справа.
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04.03.2024 09:47 Ответить
Ксюся, наче наївна чукотська дівчина..
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04.03.2024 09:56 Ответить
Як ви можете таке казати.то всього навсього антидержавна діяльність під час війни,а то критика НАЙВЕЛИЧНІШОГО боневтіка
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04.03.2024 10:23 Ответить
🤣🤣🤣
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04.03.2024 09:48 Ответить
"Головне, що вимагає держава - це розірвати зв'язок з РПЦ" - пропущено декілька букв !
Для прикладу:
"Головне, що вимагає держава - це розірвати зв'язок з ОПа і РПЦ"
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04.03.2024 09:49 Ответить
Он воно що! Будьте спокійні фсбешні попи, продовжуйте свою антиукраїнську роботу, ви ж сваї люді для зеленої влади.
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04.03.2024 09:49 Ответить
Потрібно на законодавчому рівні змусити прибрати з назви московської церкви слово "Православна". Після гріха розколу, коли розкольники свідомо відкололись від Православної церки та Вселенського Патріарха вони не мають права називати себе православними. Як завгодно, але хай не оскверняють своїм сатанистьким служінням та підримкою вбивства дітей святе ім'я Православної церкви.
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04.03.2024 09:53 Ответить
Та хай у себе на болотах хоть суперменами хоть втіленням бога на землі називають тільки хай в&бують з нашої країни геть
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04.03.2024 10:27 Ответить
Як це, залишити мову, календар??!!! Скільки можна це продовжувати?!
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04.03.2024 09:58 Ответить
задню ввімкнули...
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04.03.2024 09:58 Ответить
Все їде до "замирення".. а ще декілька місяців тому, всі сподівались на Перемогу.. а тепер сидиш і сподіваєшся, Куби через декілька місяців не зжерли тебе і твоїх дітей..
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04.03.2024 10:02 Ответить
А я ВИМАГАЮ закрити цю кацапську богодєльню.
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04.03.2024 10:04 Ответить
Ну так народ ходить до таких церков
Якби приход сказав би що не буде відвідувати церкву московського патріархату прямо священника і так по всіх церквах
Вони подумали б чи треба далі бути з Москвою чи головне зберегти церковний приход
Але в нас народ який ходить до церкви не вважає що Росія є агресором
Треба взагалі б розірвати всі будь-які зв'язки з Росією
Народ гине від обстрілів, а в церквах моляться за
Смердючого Кирила
За те що він благословляє кацапів убивати українців ?
Бо в біблії написано що ворогів треба прощати ?
Якщо так, то боротьба за звільнення буде чогось варта, коли народ йде на контакт з ворогами і не вважає їх за ворогів
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04.03.2024 10:04 Ответить
Тут ви трошки не праві.багато тих хто ходить до ціх біснуватих вважає підаросію ворогом,але уперто не хоче бачити прямий зв'язок ФСБ і упцмп.
В мене в будинку такіх бабусь 4штуки.у них і сини і внуки воюють,самі бабці свічки окопні роблять для хлопців.а як неділя так і біжать до фсбшніків у рясах.і нічого з цього приводу слухать не хочуть.я туди 20 років ходила і буду надалі ходить
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04.03.2024 10:39 Ответить
Держава не вимагає, чи ФСБешна ГНІДА дЕрмак???
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04.03.2024 10:11 Ответить
А як ви той зв'язок контролювати будете?
Може досить цього цирку? Достатньо лише виконувати закони прийняті минулою владою!
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04.03.2024 10:12 Ответить
Якась меншовартісна ×уїта від блазня.
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04.03.2024 10:17 Ответить
хєрово, що держава навіть просто розмовляє з цими ********* кацапсячими, замість просто сказати: "ПНХ, істоти!"
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04.03.2024 10:18 Ответить
Там не має нічого українського. То й в назві не має бути.
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04.03.2024 10:20 Ответить
В Україні немає жодної УПЦ МП. Є тільки ПЦУ та РПЦвУ-ФСБ.
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04.03.2024 10:22 Ответить
Маніпулятори довбані.
Це, як має виглядати. Вони залишаться церквою мацковскага патріархата, тільки дадуть чесне піонЄрське, що не будуть підтримувати зв'язок з гундяєвиським сатанатом?
Виконуйте Закон!

20 грудня 2018
Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву"Якщо церква підпорядковується церкві російській, вона повинна називатися не українською, а російською". (рпц в Україні)

27 грудня 2022 
Конституційний суд дійшов висновку, що закон, який вимагає змінити назву Української православної https://suspilne.media/tag/cerkva/ церкви Московського патріархату із вказуванням на її приналежність до Росії, відповідає нормам Конституції.
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04.03.2024 10:28 Ответить
Жінку священика УПЦ МП, яка ширила ворожу пропаганду, https://risu.ua/zhinku-svyashchenika-upc-mp-yaka-shirila-vorozhu-propagandu-pokarali-umovno_n146582 покарали умовно .
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04.03.2024 10:39 Ответить
Во чудак человек,это ж памятник кто его посадит(с)
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04.03.2024 10:45 Ответить
ОПа хоче папірець, де Онуфрій напише, що він не керується з Кацапії.
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04.03.2024 11:14 Ответить
дурна держава. Нічо не тра' від тих шпигунів вимагати - їх тра' карати по закону. Зняти реєстрацію, відмінити всі пільги, примусити платити за аренду та комуналку за комерційними тарифами. Найкраще покарання - рубльом. Хоча їм з москви приходять лярди.. то ввести статус "агент ворога" на кшталт як в кацапстані "іноагєнт", адже Зє!влада все копіює з кремлівських старгіх таваріщєй.
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04.03.2024 11:44 Ответить
Немає в нас УПЦ МП, а згідно закону ВР України від 2018 року є російська церква в Україні, яка показала зв'язок із РПЦ не тільки по Синоду, а по їх діях на користь ворога. Вже не сотні, а тисячі фактів, як великих, так і дрібних, але влада вперто не забороняє цю російську секту. А ця секта користується найкращими нашими храмами і безкоштовно і звичайно підтримкою держави, бо мають голосувати за "слугу".
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04.03.2024 11:49 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.03.2024 11:54 Ответить
Прихожани цієї терористичної організації сидять по владних кабінетах і переживають за "масковскій слєд" своїх душпастирів (матері їхній перековіньку).
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04.03.2024 12:57 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/9595 Жорстка вимога "Європейської Солідарності" - в перший же день проголосувати нарешті закон, який влада чомусь боязливо не виносить в зал. Закон про заборону російської православної філії ФСБ в Україні , - заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов.

Я особисто пам'ятаю, як керівництво Парламенту обіцяло нам це зробити, увага, до Великодня. Минулого року. Особисто. Сьогодні вже рік пройшов. Росіяни вбивають священиків ПЦУ.

Ця філія ФСБ в Україні не дозволяє відспівувати наших воїнів. І це задовільняє владу сьогодні? Тому третя наша вимога, ще раз повторю, дуже жорстка, вже найближчого засідання законопроєкт про заборону цієї філії ФСБ має бути ухвалений Парламентом.
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04.03.2024 18:11 Ответить
 
 