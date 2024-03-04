Государство не требует от УПЦ МП изменить литургические обычаи, язык или календарь, а только разорвать связь с РПЦ, - Госэтнополитики

Если УПЦ МП выйдет из состава РПЦ, то законопроект 8371 не будет касаться УПЦ.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское государство не требует от УПЦ МП предать православие, изменить литургические обычаи, язык или календарь. Мы не призываем их стать частью другой Церкви. Главное, что требует государство – это разорвать связь с РПЦ", - подчеркнул он во время заседания Совета Церквей и религиозных организаций при Черновицкой ОВА.

По его словам, подчинение московскому патриархату не является догмой веры, а исключительно административной связью.

"Если УПЦ МП выйдет из состава РПЦ, то законопроект 8371, на дискредитацию которого потрачено немало денег, не касается УПЦ. Это отвечает ожиданиям не только украинского общества, но и является просьбой многих клириков, духовенства, и даже двух призвавших митрополитов этой церкви к разрыву связей с РПЦ", - добавил Еленский.

Также смотрите: Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО