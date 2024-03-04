Россияне все чаще используют противорадиолокационные ракеты Х-31П для выявления украинских систем ПВО, - ОК "Південь"

Россияне пытаются выявить систему ПВО Украины, для этого используют ракету Х-31П

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире телемарафона начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций. Именно такая ракета в свое время попала в иностранное судно, поскольку там есть радиолокационная система", - отметила она.

Представитель сил обороны юга подчеркнула, что после потери самолета далекой радиолокационной разведки А-50 враг несколько активизировался с использованием ракет Х-31П. Однако 3 марта ракета, которой россияне пытались нанести удар по Одесщине, в воздухе потеряла боевую способность.

"Не имея возможности на юге приближаться к применению управляемых авиационных бомб, враг применяет ракеты", - добавила Гуменюк.

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Она пояснила, что Силы обороны, как правило, наблюдают такую активность, когда у россиян не хватает разведывательной информации.

"Это как разведка боем. Если сработает, то 100% есть система ПВО. Или если ракета достигнет цели, значит, противорадиолокационную систему удалось уничтожить", - сказала Гуменюк.