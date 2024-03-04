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Россияне все чаще используют противорадиолокационные ракеты Х-31П для выявления украинских систем ПВО, - ОК "Південь"

ракета,х-31п

Россияне пытаются выявить систему ПВО Украины, для этого используют ракету Х-31П

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире телемарафона начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций. Именно такая ракета в свое время попала в иностранное судно, поскольку там есть радиолокационная система", - отметила она.

Представитель сил обороны юга подчеркнула, что после потери самолета далекой радиолокационной разведки А-50 враг несколько активизировался с использованием ракет Х-31П. Однако 3 марта ракета, которой россияне пытались нанести удар по Одесщине, в воздухе потеряла боевую способность.

"Не имея возможности на юге приближаться к применению управляемых авиационных бомб, враг применяет ракеты", - добавила Гуменюк.

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Она пояснила, что Силы обороны, как правило, наблюдают такую активность, когда у россиян не хватает разведывательной информации.

"Это как разведка боем. Если сработает, то 100% есть система ПВО. Или если ракета достигнет цели, значит, противорадиолокационную систему удалось уничтожить", - сказала Гуменюк.

Автор: 

ракеты (3576) россия (95687) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+3
Дерев'яний макет NASAMS біля Овдіївки.
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04.03.2024 10:30
+2
Цікаво ,як ви кацапи могли його потерять ,якщо у вас його нема?
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04.03.2024 10:33
+1
Та невже? Хто міг би подумати.
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04.03.2024 10:44
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04.03.2024 10:11 Ответить
Дерев'яний макет NASAMS біля Овдіївки.
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04.03.2024 10:30 Ответить
Цікаво ,як ви кацапи могли його потерять ,якщо у вас його нема?
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04.03.2024 10:33 Ответить
NASAMS отстелял и сразу в спец бункер так как и Патриот и Химарсы
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04.03.2024 10:45 Ответить
на то он и Олух
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04.03.2024 11:19 Ответить
https://www.google.com/search?sca_esv=65d2b102cd6037ef&sxsrf=ACQVn09jN0XMtFOjjIbrZ_cnGGyIFNee4A:1709541768707&q=%D1%85-31+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwi9w-ium9qEAxVsSfEDHelgDe4Q6BMoAHoECFAQAg Розробник : ОКБ «Зірка», https://www.google.com/search?sca_esv=65d2b102cd6037ef&sxsrf=ACQVn09jN0XMtFOjjIbrZ_cnGGyIFNee4A:1709541768707&q=%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC2rMq4qXMTKcWHhhQUgDADcf_-hGQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9w-ium9qEAxVsSfEDHelgDe4QmxMoAXoECFAQAw СРСР ; Хохлов Г
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04.03.2024 10:43 Ответить
Та невже? Хто міг би подумати.
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04.03.2024 10:44 Ответить
https://youtube.com/shorts/NGJ7JWSxQgE?si=cy-pakl5qKB-wHxU ...

Солдат ЗСУ каже про український газ,але він насправді не Український...нічого нового...так було ще при Кучмістах...
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04.03.2024 11:12 Ответить
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04.03.2024 14:55 Ответить
 
 