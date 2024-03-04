Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать, многие из них патриотичны, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что коррупционеров можно отправлять на фронт для защиты Украины.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать", - отметил он.

По словам министра, "они часто патриоты, просто патриотизм у них довольно своеобразный и они жадные".

"Ну не только жадные, но давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто большей степенью, кто меньше степенью, но это было распространенным и остается распространенным явлением. Поэтому говорить "вау, он коррупционер"… У нас был соцопрос, где большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам, патрульным. Ну то есть это явление было мега распространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", - пояснил Малюська.

Глава Минюста подчеркнул, что это не наказание, это исполнение всеобщей обязанности каждого гражданина защищать свое государство.

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"И исключений здесь не должно быть. Они не должны быть в более привилегированном положении, чем другие, потому что своей жизнью они не рискуют, так как это делают военные. Поэтому я не понимаю, почему люди, находящиеся в тюрьме, не общественно опасные, осуждены за ненасильственное преступление, почему они имеют иммунитет и не служат в армии, хотя такая потребность есть? Есть немало военных командиров, готовых их брать", - добавил министр.