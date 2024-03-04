МИД РФ вызвал посла Германии из-за утечки разговора офицеров ВВС о поставках Taurus Украине
В МИД России в понедельник, 4 марта, вызвали германского посла в Москве из-за слива секретных переговоров германского руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.
Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что посол Германии прибыл в МИД РФ, "куда его вызвали из-за разговора офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост".
Утечка разговора офицеров ВВС Германии
Министерство обороны Германии инициировало проверку по поводу того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.
Впоследствии в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
дип. протокол
шо, отак прямо взяли, і лише одну конкретну конференцію підслухали??? А чому інші не підслухали?? Напевно, "вікно можливостей" було для них зачинене, і лише тільки один раз взяло, і відкрилося.
Московіту вірити, себе не поважати!
Шарікови-окупанти дали потомство 👿
Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.
Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...
Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето
т. Шольц"
А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?
А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?
"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.
Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.
При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.
Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."
Такий собі радіоспектакль ?