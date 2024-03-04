МИД РФ вызвал посла Германии из-за утечки разговора офицеров ВВС о поставках Taurus Украине

В МИД России в понедельник, 4 марта, вызвали германского посла в Москве из-за слива секретных переговоров германского руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.

Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что посол Германии прибыл в МИД РФ, "куда его вызвали из-за разговора офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост".

Утечка разговора офицеров ВВС Германии

Министерство обороны Германии инициировало проверку по поводу того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Впоследствии в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора.

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