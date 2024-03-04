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МИД РФ вызвал посла Германии из-за утечки разговора офицеров ВВС о поставках Taurus Украине

рф,мзс

В МИД России в понедельник, 4 марта, вызвали германского посла в Москве из-за слива секретных переговоров германского руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.

Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что посол Германии прибыл в МИД РФ, "куда его вызвали из-за разговора офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост".

Утечка разговора офицеров ВВС Германии

Министерство обороны Германии инициировало проверку по поводу того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Впоследствии в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус об утечке разговора офицеров ВВС Германии: Часть информационной войны Путина

Автор: 

Германия (6988) МИД РФ (1668) россия (95687) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+17
Що значить "викликають"? А на х@й послати кацапню.
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04.03.2024 11:07
+13
Гопнік викликав поліцію через те, що об'єкту його нападок сусід хоче дати зброю для самооборони.
От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
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04.03.2024 11:04
+10
Той хто вів прослуховування буде відчитувати того, кого прослуховував? Я нічого не переплутав?
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04.03.2024 11:15
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Гопнік викликав поліцію через те, що об'єкту його нападок сусід хоче дати зброю для самооборони.
От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
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04.03.2024 11:04 Ответить
А чи не сам хєр шольц злив цю мишачу возню навколо Таурусів, щоб не давати їх Україні?
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04.03.2024 12:36 Ответить
Навіть уявив як у кацапському МЗС будуть бить німецького посла по щоках, а він тільки Яволь, Яволь.
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04.03.2024 11:06 Ответить
І шо?
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04.03.2024 11:07 Ответить
Те, що мало бути би навпаки.
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04.03.2024 11:11 Ответить
Що значить "викликають"? А на х@й послати кацапню.
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04.03.2024 11:07 Ответить
Das ist kein moglich.
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04.03.2024 11:13 Ответить
Посол має йти, коли викликають -
дип. протокол
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04.03.2024 12:38 Ответить
Мост на Украинской территории...Чего раша то возбудилась?
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04.03.2024 11:12 Ответить
тому що касапам міжнародні закони не писані
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04.03.2024 14:15 Ответить
Пошліть їх нх. Чи німці всрались, як зазвичай?
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04.03.2024 11:12 Ответить
Замість забрати своїх послів- тепер принижуйтесь.
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04.03.2024 11:15 Ответить
Той хто вів прослуховування буде відчитувати того, кого прослуховував? Я нічого не переплутав?
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04.03.2024 11:15 Ответить
"яку, ймовірно, підслухали росіяни"
шо, отак прямо взяли, і лише одну конкретну конференцію підслухали??? А чому інші не підслухали?? Напевно, "вікно можливостей" було для них зачинене, і лише тільки один раз взяло, і відкрилося.
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04.03.2024 11:15 Ответить
Ми гвалтуємо Україну, а ви не лізьте їй допомогтати. Так ?
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04.03.2024 11:16 Ответить
Воєнний злочинець прутін, діє, як і секретар ООН, - глибоко захвильований… після 10 років його війни в Україні!!
Московіту вірити, себе не поважати!
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04.03.2024 11:17 Ответить
А не можна німцям дипломатично спокійно так по посольскі сказати " на х#й пішов"
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04.03.2024 11:17 Ответить
А чого б країнам ЄС не викликати послів московії для пояснення ракетних ударів по містам і селам України кожного разу ? Можна в ООН небензю Уявляю водіїв послів і нібензі.
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04.03.2024 11:18 Ответить
О, як в кацапів підгорає лише від підслуханої розмови. І не бояться сказати що якось підслухали оту розмову. Отже німцям треба врешті-решт надати оті ракети щоб припинити політичну спекуляцію на тих ракетах.
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04.03.2024 11:25 Ответить
Преступник который скрывается от суда по уже выписанному ордеру вызывает на ковер немецкого посла. Ето какой то маразм в етом мире. Рашисты каждый день угрожают ядерным ударом по Берлину и их никто не вызывает на обяснения, зато они вызывают немецкого посла на ковер потому что кто то там услышал про уничтожение моста на окупированных территориях.
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04.03.2024 11:27 Ответить
***** давно прохавало всю нікчемність західних демократій.
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04.03.2024 11:32 Ответить
Нажаль, до 55% німців проти передачі Таурусів. За рахунок колишньої ДДР (оссі), де таких до 70%.

Шарікови-окупанти дали потомство 👿
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04.03.2024 12:43 Ответить
Раніше повідомляли:

Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.

Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...

Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето

т. Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?

А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.

Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

Такий собі радіоспектакль ?
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04.03.2024 11:34 Ответить
Тільки спектакль за участі шольца
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04.03.2024 12:45 Ответить
Рібентроп пожалівся Рузвєльту на те, що США постачає літаки та танки до СРСР…
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04.03.2024 11:40 Ответить
посол посол ?
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04.03.2024 11:42 Ответить
Бідний посол, це ж треба буде якось так дипломатично підбирати слова для послати на три літери, щоб і послати і по посольски було)
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04.03.2024 12:02 Ответить
Він слухав як хлопчик що йому кажуть. Цеж німці, вони живут у розових окулярах. Ця країна перетворилась на пацифіську країну. Вони мабудь будуть виражати стурбованість навіть коли до них в хати будуть лізни кацапи, не дай Бог.
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04.03.2024 20:24 Ответить
Те як рашисти викривили саму тему з ракетами Taurus вражає своїм цинізмом, хоча й є зрозумілим з точки зору їх побоювання отримання цих ракет силами оборони України. Тому розмови стосовно того яким чином німецьким військовим контролювати чи не використовуються Taurus по території Московії (т.з. "роССії") без безпосередньої присутності, чим стурбований Шольц, вони намагаються виставити як "участь" німців у війні і саме тому намагаються тиснути на Німеччину аби та цієї зброї не надавала. Але тоді, за логікою Москви, у війні проти України безпосередню участь приймають і КНДР з Іраном, що надають озброєння та своїх спеціалістів, і Непал, Сьєра-Леоне, Малайзія, країни Середньої (Центральної) Азії, Сирія, Куба, Білорусь ... чиї громадяни наймаються у лави армії московських нацистів. А що вже казати про західні і китайські комплектуючі у рашистському озброєні?! Захід теж воює проти України разом із китайцями?! Ну тоді тим більше з чого Кремлю перейматися? Усі воюють з усіма! Да, бояться кремляді ракети Taurus, дуже бояться. А Берліну час вже бути більш рішучім, а не давати приводу Москві думати що вона ще для когось виглядає достатньо загрозливою!!! Та й що це за дурацькі вимоги?! Не думаю що ті хто придбав в Німеччині зброю мають якісь застереження по її використанню по території країн котрі напали на країну покупців!!!
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04.03.2024 12:02 Ответить
Устав ООН разрешает поставки оружия стране жертве агрессии и наоборот полный запрет стране агрессору !!! но таким странам пофиг на ООН ( Иран , Сев.Корея, Белорусь , Китай, Кыргызтан итд.)
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04.03.2024 12:09 Ответить
через пол мира , по интернету, обсуждать вопрорсі глобальной стратегии? Думаю, сами немці и организовали єтот слив, чтобы от них отсали с вопросами по ракетам
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04.03.2024 13:23 Ответить
Христо Гроздев казав недавно шо це чмо до керівництва німеччини відноситьмя як до пустого місця. Для пукина тільки США авторитет.
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04.03.2024 20:20 Ответить
 
 