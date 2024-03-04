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Враг стал реже применять авиацию, тем не менее, удары КАБами все еще наносятся, - Игнат

рф,каб,винищувач,літакрф

Враг снизил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары все еще наносятся.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация меняется. После работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем известил командующий Воздушными силами ВСУ, небо стало чистым", - сказал он, имея в виду сообщение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука о работе сил ПВО от 2 марта, когда был уничтожен очередной Су-34.

По его словам, к ночи вообще несколько часов никакой воздушной цели в небе не наблюдалось после того, как враг увидел, как по нему работают.

"Соответственно, они делают выводы и скрылись из нашего воздушного пространства", - добавил Игнат.

Но, как отметил Игнат, такое явление не будет продолжаться постоянно.

"Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение минувшей ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены по разным направлениям", - сказал он и сообщил, что прошедшая ночь была тихой, а враг нанес удары и баллистической, и управляемой авиационной ракетой.

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"Ну и сейчас видим к утру уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях", - рассказал Игнат.

По его словам, "враг обычно делает выводы, враг снизил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются".

Что касается самолетов А-50, то их до сих пор нет в небе после уничтожения второго.

"Уже день седьмой, если не ошибаюсь, он не появляется ни в Ростовской области, ни в Акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать находящиеся на хранении. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но это самолеты им очень нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", - рассказал Игнат.

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Автор: 

авиация (2834) бомбардировка (451) Игнат Юрий (593)


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Якби ше зо 5 сушок за день завалили - може іх запал би поугас
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04.03.2024 11:20 Ответить
Ага, Ігнат розповідає там де є хоч маленький позитив. А ось де кацапи закидують Запоріжчину кабами там лише посилання на прес-центр. Там ігната не чутно
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04.03.2024 11:20 Ответить
пєлотам угрожают .! Трєвожно
.
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04.03.2024 11:21 Ответить
якась люта маячня.
тобто, каби, не літаками, а катапультами закидають?
то ппо, тут ні до чого. звертайтесь до мінометників.
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04.03.2024 11:23 Ответить
Шо він знову ото пистить? Мабудь і пакеди з шахедами більше не літають?
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04.03.2024 11:24 Ответить
План заявлений Игната:
Понедельник - перестали летать
Вторник - летают
Среда - редко летают
Четверг - низко летают
Пятница - почти не летают
Суббота - небо чистое
Воскресенье - пздц, как разлетались
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04.03.2024 11:24 Ответить
 
 