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Авиабазу россиян в оккупированном Крыму атаковали ракетами: три военнослужащих РФ получили ранения

крим,авіабаза

Авиабазу "Гвардейское" армии РФ в оккупированном Крыму в пятницу, 1 марта, атаковали двумя ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены", - говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.

Отмечается, что обстрел произошел около 16 часов.

"Обе ракеты взорвались. Повреждение получила рулежная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывы в пгт Гвардейское прогремели 1 марта.

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Автор: 

взрыв (6775) Крым (26412)


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Топ комментарии
+13
Дєрмаковські кроти завчасно повідомили, і як попередні рази окрім великого пшику нічого не відбулося! Літаки вчасно переміщені, двох можливо роззяв москалів у сраку поранено, а нє щоб ******* по московії...
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04.03.2024 11:43
+11
Та шо ж єто такоЄ !?? Може вам кацапня - бєспилотнєкі краще взагалі не займати .?
.
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04.03.2024 11:55
+5
знов хтось здав час обстрілу як і усі попередні рази....поки не здихаемося зеленої продажної мерзоти ничого гарного не буде
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04.03.2024 11:54
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Нашинкувало шрапнеллю задні груди?
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04.03.2024 11:40 Ответить
на фото бачив, що "вертушки" теж трохи пошматувало...
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04.03.2024 11:43 Ответить
останнім часом, дуже багато збитого та розбитого.
раніше, подібну інфу видавали, з відео, або фото підтвердженням.
тепер, це вже, необов'язково?
сирській, під особистим контролем зе!майжебонапарта всіх переміг?
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04.03.2024 11:43 Ответить
Сходи сфоткай аеродром в Криму. І нам заодно покажеш
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04.03.2024 12:21 Ответить
я кацапською, володію, з акцентом. швидко впізнають.
може, ти сфоткаеш?
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04.03.2024 12:25 Ответить
Дєрмаковські кроти завчасно повідомили, і як попередні рази окрім великого пшику нічого не відбулося! Літаки вчасно переміщені, двох можливо роззяв москалів у сраку поранено, а нє щоб ******* по московії...
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04.03.2024 11:43 Ответить
Це вам кацапи сказали?
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04.03.2024 12:55 Ответить
знов хтось здав час обстрілу як і усі попередні рази....поки не здихаемося зеленої продажної мерзоти ничого гарного не буде
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04.03.2024 11:54 Ответить
А що це за фраза "як і усі попередні рази"?! Ніби не було потужних феєрверків із знищенням літаків, кораблів, складів у Криму. Проблеми із пам'яттю "Roman Stambul"?! Через те що сьогодні щось пішло не так треба "забути" досягнення попередніх днів?! Ти якийсь дивний, може того, з-за поребрику чи прихильник "руССкого мира"?!
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04.03.2024 12:16 Ответить
Ну, хорошо что хоть ракеты взорвались. А не сторож их нашел на обходе.
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04.03.2024 11:55 Ответить
Та шо ж єто такоЄ !?? Може вам кацапня - бєспилотнєкі краще взагалі не займати .?
.
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04.03.2024 11:55 Ответить
а "чудо" не болить?
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04.03.2024 12:14 Ответить
Це вже результат для нас більш позитивний 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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04.03.2024 13:18 Ответить
Якісь новини сьогодні не дуже надихаючі, бо ніби й долітає щось кудись, щось десь навіть вибухає, але без серйозних наслідків для рашистів. При чому це стосується й диверсійних дій, й ударів БПЛА або ракет, й дій на фронті. Сподіваюсь що далі буде результативніше і ефективніше!!!
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04.03.2024 12:12 Ответить
ще не вечір....
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04.03.2024 12:23 Ответить
"Патєрь нєт". Віримо, дуже переконливо.

Пєши ісчо...
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04.03.2024 12:15 Ответить
Картина маслом (сливочним): сирени виють, ракети ППО вибухають, автомати стріляють і ... "пятеро бойцов" сплять у ліжечках акі младєнці.
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04.03.2024 12:18 Ответить
Хорошо конечно. Это радует. Но почему они еще имеют наглость использовать этот аэродром? Они ссать в штаны должны при одной мысли там появиться.
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04.03.2024 12:27 Ответить
Шкода , що поранено тільки трьох ,
і шкода , що не вбили більше москальні
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04.03.2024 13:16 Ответить
 
 