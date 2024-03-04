Авиабазу россиян в оккупированном Крыму атаковали ракетами: три военнослужащих РФ получили ранения

Авиабазу "Гвардейское" армии РФ в оккупированном Крыму в пятницу, 1 марта, атаковали двумя ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены", - говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.

Отмечается, что обстрел произошел около 16 часов.

"Обе ракеты взорвались. Повреждение получила рулежная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывы в пгт Гвардейское прогремели 1 марта.

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