Генштаб Франции предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину, - экс-посол США в Альянсе Даалдер
Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард за несколько недель до заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки войск в Украину обращался к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть такой вариант. Однако партнеры категорически отвергли вероятность направления своих военных в Украину.
Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке Politico, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в письме Буркхарда речь шла об инициативе создать коалицию стран, готовых направить свои войска Украине, в частности, для укомплектования оборонных систем, обучения ВСУ, проведения киберопераций и разминирования.
"Ни один военачальник не пришлет такого рода письмо без четкой поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал разъяренным "какого черта?", - пишет Даалдер.
Страны НАТО "ясно дали понять, что их ответ решительно нет", подчеркнул он.
Тем не менее, Макрон все же озвучил такую возможность после саммита в Париже, посвященного Украине. Он не исключил отправки войск в Украину, чтобы Россия не смогла выиграть войну.
"Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее исключенные. Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями. Сброс риторических бомб демонстрирует отсутствие серьезности и подрывает дело", - резюмировал Даалдер, вспомнив отсутствие поддержки Украины со стороны США из-за разногласий в Конгрессе.
Что этому предшествовало
26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия. И другие страны НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
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змініть наших кордони на півночі від русні білої...
в нас би оба скока хлопців зразу виявилося...
" і хто її захищав"
Британський експедиційний корпус допомогав захищати Францію і Бельгію на початку війни. То це він по вашому окуповував ті країни?
Здається ви просто плутаєте шо таке "окупація" і шо таке "протекторат".
Ось вам ознаки окупації (яких в Румунії не було) згідно з вікіпєдією:
-Тимчасовість місії, непостійний статус.
-Обов'язкова наявність держави-жертви, адміністрації захопленої території як сторони у відносинах.
-Обов'язкове перебування в стані війни де-юре або де-факто, насильницький характер вторгнення збройних сил окуповуючої сторони.
-Обов'язкове прийняття на себе функцій управління, встановлення своєї адміністрації на окупованій території.
-Обов'язкова відповідність нормам міжнародного права.
-Міжнародне визнання.
Шо таке протекторат нагуглите самі
У русні на війну (в усіх площинах) гроші знайдуться завжди.
Самые смелые будут патроны подавать украинцам
Не самые смелые могут печь круассаны
И петь Марсельезу
Там как раз - про СВОБОДУ, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
Я не знаю звісно,але в Україні вже
є легіон іноземний,багато іноземців воюють,всі це знають.
Тому краще б дали велику кількість ракет ,та не забороняли ними бити по рашці. Це зберігало б життя українцям та всім хто воює зараз .
@PisateliFilosof
Похищен агентами НКВД в Париже и казнён в 1939 году.