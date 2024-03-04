Генштаб Франции предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину, - экс-посол США в Альянсе Даалдер

Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард за несколько недель до заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки войск в Украину обращался к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть такой вариант. Однако партнеры категорически отвергли вероятность направления своих военных в Украину.

Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке Politico, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в письме Буркхарда речь шла об инициативе создать коалицию стран, готовых направить свои войска Украине, в частности, для укомплектования оборонных систем, обучения ВСУ, проведения киберопераций и разминирования.

"Ни один военачальник не пришлет такого рода письмо без четкой поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал разъяренным "какого черта?", - пишет Даалдер.

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Страны НАТО "ясно дали понять, что их ответ решительно нет", подчеркнул он.

Тем не менее, Макрон все же озвучил такую возможность после саммита в Париже, посвященного Украине. Он не исключил отправки войск в Украину, чтобы Россия не смогла выиграть войну.

"Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее исключенные. Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями. Сброс риторических бомб демонстрирует отсутствие серьезности и подрывает дело", - резюмировал Даалдер, вспомнив отсутствие поддержки Украины со стороны США из-за разногласий в Конгрессе.

Что этому предшествовало

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия. И другие страны НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

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