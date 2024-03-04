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Новости Война
2 019 10

ОК "Південь" о борьбе с вражескими КАБами: Необходимо заблокировать авиацию врага

каб,авіабомба

Россия сейчас обладает немалым запасом корректируемых авиабомб, поэтому лучший способ борьбы с ними - блокировка тактической авиации, которая сбрасывает КАБы.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На корректируемые авиабомбы нецелесообразно тратить имеющиеся у нас средства ПВО. Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых в России чрезвычайно много, нужно очень много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Поэтому речь идет о необходимости применения превентивных средств в этой ситуации. Необходимо заблокировать авиацию врага как способ доставки этих управляемых авиабомб", – рассказала Гуменюк.

Поэтому, ожидая истребителей от западных партнеров, отметила она, украинские войска не сидят сложа руки, а результаты работы наших Воздушных сил по сбиванию самолетов тактической авиации красноречиво свидетельствуют о том, что благодаря уничтожению самолетов уменьшается количество управляемых авиабомб.

Автор: 

авиация (2834) бомбардировка (451) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+7
Але для цього вам треба перш за все знищити кротів, які здають ворогу "де, коли і чим", а потім просто витрачається зброя на порожні аеродроми і результатом є пара поранених в сраку кацапо-макак.
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04.03.2024 12:00
+5
«Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить» Кличко Гуменюк
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04.03.2024 11:56
+4
Закатаємо асфальтом.
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04.03.2024 11:56
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«Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить» Кличко Гуменюк
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04.03.2024 11:56 Ответить
Закатаємо асфальтом.
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04.03.2024 11:56 Ответить
Розумна аж страх - так ше ліпше іх на аеродромах бити - там в рази більша кучність
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04.03.2024 11:57 Ответить
Але для цього вам треба перш за все знищити кротів, які здають ворогу "де, коли і чим", а потім просто витрачається зброя на порожні аеродроми і результатом є пара поранених в сраку кацапо-макак.
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04.03.2024 12:00 Ответить
складний логічний ланцюг розплутано! тепер мона про це поговорити
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04.03.2024 12:04 Ответить
А от цікаво, "Залізний купол" був би ефективний проти КАБів?
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04.03.2024 12:10 Ответить
Лучше бы вы вместо посылать и гробить спецназ на острова устанавливать флаги ради пиара, прошлись бы по рашистским аеродромам в глубоких тылах.
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04.03.2024 12:11 Ответить
Ворог став рідше застосовувати авіацію, втім удари КАБами все ще завдаються, - Ігнат.
Необхідно заблокувати ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - розповіла

на марафоні, геть зашились.
треба якось, розводити в часі, ці говорючі роти, що б хоч якась логіка була.
та й з текстами треба попрацювати, а то зовсім дешевенький ситком виходить.
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04.03.2024 12:14 Ответить
виходить так .що україні потрібно дати грошей .щоб платити зарплатню дармоїдці корупційній гуменюк.щоб воно вийшло і сказало -що всі нам винні.....чучало виступило і сказало-партнери нам повинні дати.....а ти що робиш в арміїї? яку заплатню отримуєш? і взагалі нахрена ти там потрібна? воююча нища країна .може дозволити собі утримувати різних речників....
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04.03.2024 12:57 Ответить
"блокування тактичної авіація"? Ви багато пропускали уроки Рідної Мови?
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04.03.2024 16:06 Ответить
 
 