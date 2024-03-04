ОК "Південь" о борьбе с вражескими КАБами: Необходимо заблокировать авиацию врага

Россия сейчас обладает немалым запасом корректируемых авиабомб, поэтому лучший способ борьбы с ними - блокировка тактической авиации, которая сбрасывает КАБы.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На корректируемые авиабомбы нецелесообразно тратить имеющиеся у нас средства ПВО. Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых в России чрезвычайно много, нужно очень много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Поэтому речь идет о необходимости применения превентивных средств в этой ситуации. Необходимо заблокировать авиацию врага как способ доставки этих управляемых авиабомб", – рассказала Гуменюк.

Поэтому, ожидая истребителей от западных партнеров, отметила она, украинские войска не сидят сложа руки, а результаты работы наших Воздушных сил по сбиванию самолетов тактической авиации красноречиво свидетельствуют о том, что благодаря уничтожению самолетов уменьшается количество управляемых авиабомб.