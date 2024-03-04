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Ни один из законопроектов о реформе БЭБ не отвечает требованиям наших партнеров, - Малюска

малюська

После появления письма G7 ни один законопроект о реформе БЭБ полностью не отвечал условиям международных партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр юстиции Денис Малюска, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня магистральная линия – это переговоры с нашими международными партнерами. Реформа БЭБ является условием получения финансирования. Наша дискреция в этих случаях существенно сужается. И ключевым становится соответствие договоренностям с нашими международными партнерами и возможность этих договоренностей имплементировать в тексте. Я всегда работаю с текстом, который я контролирую, поэтому не работаю с депутатским законопроектом. До появления письма послов G7, единственный законопроект, отвечавший требованиям международных партнеров, был правительственным. Депутатский не соответствовал", - объяснил глава Минюста.

По словам Малюськи, до письма G7 единственное, что отвечало требованиям и открывало источник для финансирования – это правительственный законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем власть не обманывать партнеров и выполнить требования G7 относительно закона о БЭБ, - Порошенко

"После появления письма G7 появились новые условия, которых не было до сих пор. И теперь мы получили ситуацию, когда ни один законопроект не отвечает требованиям наших партнеров, если письмо G7 считать также требованиями партнеров", - подчеркнул министр.

Малюска отметил, что после появления письма G7 ни один законопроект полностью не соответствовал условиям наших международных партнеров.

"Ни один законопроект, который был предусмотрен международными программами антикоррупционной направленности, никогда он не заходил на второе чтение в том виде, в каком заходил на первое. Всегда был коридор для внесения изменений. Поэтому эта история, мне кажется, это откровенная манипуляция и перегибание палки из стороны оппозиции с тем, чтобы найти малейшие недостатки в тексте реформы и представить это так, что это критически плохо и правительство плохое", - подытожил глава Минюста.

Напомним, ранее Рада провалила правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ, который критиковал бизнес и послы G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 призывают власти не допустить саботажа реформы Бюро экономической безопасности

Автор: 

законопроект (3222) Малюська Денис (322) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+14
Так робіть щоб відповідало.
Або йдіть на***й, Малюська.
Якого чорта вносите отсебятіну? Щоб було як розводити корупцію та далі красти?
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04.03.2024 12:10
+13
Малюска, завчасно почав готувати собі ВІП-камеру… А поки що, він чистосердечно зізнався в ОЧЕВИДНОМУ для Західних Партнерів те Патріотів.
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04.03.2024 12:09
+12
ЗаБЕБали - *****!
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04.03.2024 12:10
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Правила форума Совет форумчан
то мо' ліквідувати моНАХ те беб та й стане їм
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04.03.2024 12:09 Ответить
І цього дурня ушастого відправити на фронт окопи рити
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04.03.2024 12:23 Ответить
Малюска, завчасно почав готувати собі ВІП-камеру… А поки що, він чистосердечно зізнався в ОЧЕВИДНОМУ для Західних Партнерів те Патріотів.
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04.03.2024 12:09 Ответить
Так робіть щоб відповідало.
Або йдіть на***й, Малюська.
Якого чорта вносите отсебятіну? Щоб було як розводити корупцію та далі красти?
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04.03.2024 12:10 Ответить
Именно так!
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04.03.2024 12:33 Ответить
ЗаБЕБали - *****!
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04.03.2024 12:10 Ответить
Працювали, працювали і.... допрацювалися!
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04.03.2024 12:11 Ответить
а шо заважає вдовольнити партньорів? хочете грошей, то старайтеся, ссуки!
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04.03.2024 12:11 Ответить
НЕ давати ЗЄльоним грошей, поки зроблять так як вимагає Велика Сьомка
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04.03.2024 12:26 Ответить
Нічого. вЯлічний боунопарт збирається зробити інотур, щоб подивитись у вічі партнерам, і гнусавим голосом нахабно заявити "ми всьо сдєлалі за вашімі рЄкомєндаціямі!" Бреше й не червоніє. В Україні з відосиків, в Європі з трибуни. Гадають у ж.ОПі що європейців, як українців можна НА...БАТИ по бандитські.
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04.03.2024 12:12 Ответить
Хабарники без боя позиций не сдадут.
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04.03.2024 12:13 Ответить
Малюсенька юстиція бреше, kypва, аж гай шумé.
Проект ЦПК на 101% підтримають міжнародні партнери, посли G7, комісари ЄС. Чи не єдиний адекватний проект для кypевського БЕБу
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04.03.2024 12:14 Ответить
зате влаштовують Зеленського,єрмака, Татарова та Шмигаля. Ну і кацапів теж.
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04.03.2024 12:14 Ответить
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04.03.2024 12:16 Ответить
73-х процентний....
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04.03.2024 12:27 Ответить
Шось цієї карикатури на Далі забагато сьогодні стало.
А ще в мене питання. Від коли цей ставленик Зєлі став карбонарієм? "Корупціонерів на фронт", "закони не задовільняють партнерів", "царь хороший - боярє плохіє" і так далі...
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04.03.2024 12:17 Ответить
20-то мая близко, близко ....
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04.03.2024 12:28 Ответить
А ще сьогодні його черга по оп-і брехати і сцяти ллхторату в очі!..
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04.03.2024 12:34 Ответить
Тобто, " міжнародні партнери"(по тексту малюськи) подають перелік критеріїв (вимог) до БЕБ, зелений уряд пише "реформу" БЕБ, керуючись цими критеріями, потім зелені депутати голосують цю реформу (можуть самі справитись, їм не треба голоси опозиції, адже монобільшість) потім зелений же президент підписує проголосований закон..

Щось заважає, егеж. ***, на яких дебілів це белькотіння малюськи розраховане?
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04.03.2024 12:20 Ответить
нащо нам такі
ЗЕконодавці які не здатні написати закон??
на фронт їх
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04.03.2024 12:21 Ответить
І критично, і уряд поганий і керівництво держави недолуге. Тож викидайте усе це лайно в смітник і робить НОРМАЛЬНИЙ закон!!!
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04.03.2024 12:21 Ответить
бо хитрожопі зелені уїб@ни, постійно намагаються наїб@ти "наших партнерів"
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04.03.2024 12:23 Ответить
Брехливе чмо, жодне слово не відповідає дійсності
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04.03.2024 12:28 Ответить
а стефанішина каже, що порох у всьому винен. особисто заважає вступу україни до єс.
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04.03.2024 12:28 Ответить
схоже на сьогодні бєнєфіс міністра готельно-в'язничного господарства
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04.03.2024 12:29 Ответить
А зробити отой ''проект'' таким щоб відповідав вимогам партнерів в депутатів бракує клепки? Чи немає дозволу з ОПи!
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04.03.2024 12:29 Ответить
Зелений дятел, його ****** Єрмак, та їхня шлюха Татаров - молодці, 73% зелохів до сих пір можуть пишатися своїм вибором
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04.03.2024 12:31 Ответить
Добре що Малюська відповідає
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04.03.2024 12:40 Ответить
Після цієї катавасії із законопроектами про БЕБ малюська, як заявляють аналітики, через свої брехливі заяви втратив будь-яку довіру. Це просто ще один брехун з тисяч зелених брехунів.
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04.03.2024 13:26 Ответить
Шо воно меле?
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04.03.2024 13:34 Ответить
Було б дивним навпаки. Зміни законів на кшталт Європейських, а не постійне підтягування законів до кацапських.
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04.03.2024 15:12 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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04.03.2024 19:42 Ответить
 
 