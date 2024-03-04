Ни один из законопроектов о реформе БЭБ не отвечает требованиям наших партнеров, - Малюска

После появления письма G7 ни один законопроект о реформе БЭБ полностью не отвечал условиям международных партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр юстиции Денис Малюска, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня магистральная линия – это переговоры с нашими международными партнерами. Реформа БЭБ является условием получения финансирования. Наша дискреция в этих случаях существенно сужается. И ключевым становится соответствие договоренностям с нашими международными партнерами и возможность этих договоренностей имплементировать в тексте. Я всегда работаю с текстом, который я контролирую, поэтому не работаю с депутатским законопроектом. До появления письма послов G7, единственный законопроект, отвечавший требованиям международных партнеров, был правительственным. Депутатский не соответствовал", - объяснил глава Минюста.

По словам Малюськи, до письма G7 единственное, что отвечало требованиям и открывало источник для финансирования – это правительственный законопроект.

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"После появления письма G7 появились новые условия, которых не было до сих пор. И теперь мы получили ситуацию, когда ни один законопроект не отвечает требованиям наших партнеров, если письмо G7 считать также требованиями партнеров", - подчеркнул министр.

Малюска отметил, что после появления письма G7 ни один законопроект полностью не соответствовал условиям наших международных партнеров.

"Ни один законопроект, который был предусмотрен международными программами антикоррупционной направленности, никогда он не заходил на второе чтение в том виде, в каком заходил на первое. Всегда был коридор для внесения изменений. Поэтому эта история, мне кажется, это откровенная манипуляция и перегибание палки из стороны оппозиции с тем, чтобы найти малейшие недостатки в тексте реформы и представить это так, что это критически плохо и правительство плохое", - подытожил глава Минюста.

Напомним, ранее Рада провалила правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ, который критиковал бизнес и послы G7.

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