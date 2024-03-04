В Новомихайловке на Донетчине идут бои в окрестностях, ВСУ отбивают атаки оккупантов, - ОСГВ "Таврия"
Бои продолжаются на восточных окраинах поселка Новомихайловка под Марьинкой в Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, количество атак оккупантов на этом направлении часто больше, чем вблизи Авдеевки.
Лыховий отметил, что оборонная операция продолжается, бои идут в окрестностях, захватчики уже долго пытаются захватить поселок тактикой малых штурмовых групп.
Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что рашисты наносят массированные артиллерийские и авиационные удары.
Кроме того, враг активно применяет FPV-дроны, но Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию.
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