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Новости Война
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В Новомихайловке на Донетчине идут бои в окрестностях, ВСУ отбивают атаки оккупантов, - ОСГВ "Таврия"

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Бои продолжаются на восточных окраинах поселка Новомихайловка под Марьинкой в Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество атак оккупантов на этом направлении часто больше, чем вблизи Авдеевки.

Лыховий отметил, что оборонная операция продолжается, бои идут в окрестностях, захватчики уже долго пытаются захватить поселок тактикой малых штурмовых групп.

Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что рашисты наносят массированные артиллерийские и авиационные удары.

Кроме того, враг активно применяет FPV-дроны, но Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию.

Читайте также: Обстановка на Авдеевском направлении стабилизируется, враг иногда имеет локальные успехи, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

Донецкая область (9775) боевые действия (4134) Лыховий Дмитрий (74)


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Топ комментарии
+10
після таких новин як правило йдуть новини про відступ на завчасно підготовлені позиції, яких насправді немає...
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04.03.2024 12:19
+8
ДМА ПНХ
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04.03.2024 12:26
+7
Свинособако, купи собі чорний пакет для перемовин.
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04.03.2024 12:33
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після таких новин як правило йдуть новини про відступ на завчасно підготовлені позиції, яких насправді немає...
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04.03.2024 12:19 Ответить
ситуація складна, але контрольована
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04.03.2024 12:23 Ответить
ДМА ПНХ
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04.03.2024 12:26 Ответить
пшел вон, скот ЬІ няка!
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04.03.2024 12:33 Ответить
ботяра, не воняй тут!
Тут нормальні козаки зібралися......
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04.03.2024 12:41 Ответить
ботяра, йди проспись....
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04.03.2024 12:48 Ответить
Свинособако, купи собі чорний пакет для перемовин.
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04.03.2024 12:33 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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04.03.2024 13:29 Ответить
З ким говорити хочеш, инет-міротворєц?
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04.03.2024 12:39 Ответить
"тихо сам с собою он ведет беседу" .....
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04.03.2024 12:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.03.2024 12:32 Ответить
 
 