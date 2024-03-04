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В боях за Украину погиб художник, расписывавший церкви, боец "Полесских волков" Александр Карасевич

олександр карасевич

28 февраля 2024 года в Харьковской области оборвалась жизнь старшего солдата, 35-летнего Карасевича Александра Романовича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сарненском городском совете.

Он был профессиональным художником, разрисовывал храмы в разных регионах Украины. Во время полномасштабного вторжения Александр встал на защиту страны без колебаний. Старший солдат служил в 60-м батальоне "Полесские волки" 104-й бригады ВСУ.

28 февраля 2024 Александр Карасевич погиб на Харьковщине. Ему навеки 35. У Героя остались любящие жена, сыновья, папа и сестра.

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Автор: 

художник (128) потери (4398) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+27
вічна пам'ять Герою!
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04.03.2024 12:22
+21
Пам'ятаямо вічно Карасевича Олександра Романовича, художника в мирний час та воїна, який непошкудував своє життя за нашу країну за кожного з нас...
Слава герою!
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04.03.2024 12:22
+12
Гинуть кращі, а усілякі "котлети" ..... слів нема...
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04.03.2024 12:33
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вічна пам'ять Герою!
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04.03.2024 12:22 Ответить
Пам'ятаямо вічно Карасевича Олександра Романовича, художника в мирний час та воїна, який непошкудував своє життя за нашу країну за кожного з нас...
Слава герою!
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04.03.2024 12:22 Ответить
Гинуть кращі, а усілякі "котлети" ..... слів нема...
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04.03.2024 12:33 Ответить
Найкращі! Саме найкращі.....!!!!
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04.03.2024 12:36 Ответить
Коли вже ті юзікі-хуюзікі та різні котлєти візьмуть до рук зброю і стануть на захист тих, кого вони нещадно грабували на дорогах і інших жалюгідних і нікому не пторібних проектах типу президентського університету імені зеленого лошари.
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04.03.2024 12:42 Ответить
сльози((. Україна втратила шляхетного свого Сина. На колінах. Боляче...
Спочивай у мирі, Друже..
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04.03.2024 12:49 Ответить
Вічна і світла пам'ять та Слава українському герою Олександру Карасевичу, який віддав своє життя за нашу українську землю і майбутнє України! Спіть спокійно наші вічні герої, ми ніколи не забудемо ваші подвиги і будемо пам'ятати кожного поіменно, ви назавжди в наших серцях і нашій пам'яті! Мої співчуття родині загиблого. Нажаль гинуть найкращі сини нашої неньки України, а живіший всих живих внутрішній непотріб в цей час наживається на війні і горі українців.
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04.03.2024 12:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.03.2024 13:22 Ответить
Залишилися татарови і коляни котлєти, ті що розписують туалети.
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04.03.2024 14:19 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.03.2024 14:31 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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04.03.2024 15:12 Ответить
 
 