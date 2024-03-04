В боях за Украину погиб художник, расписывавший церкви, боец "Полесских волков" Александр Карасевич

28 февраля 2024 года в Харьковской области оборвалась жизнь старшего солдата, 35-летнего Карасевича Александра Романовича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сарненском городском совете.

Он был профессиональным художником, разрисовывал храмы в разных регионах Украины. Во время полномасштабного вторжения Александр встал на защиту страны без колебаний. Старший солдат служил в 60-м батальоне "Полесские волки" 104-й бригады ВСУ.

28 февраля 2024 Александр Карасевич погиб на Харьковщине. Ему навеки 35. У Героя остались любящие жена, сыновья, папа и сестра.

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