За неделю ликвидировано почти 7000 российских оккупантов и уничтожено более 1000 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 6980 российских оккупантов и уничтожили 1059 единиц вооружения и военной техники
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
"За неделю с 25 февраля по 03 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6980 человек личного состава противника, уничтожено 1059 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении
В частности:
- 98 танков;
- 198 боевых бронированных машин;
- 207 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 12 установок ПВО;
- 321 единица автотехники;
- 42 единицы спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили 7 самолетов, 8 крылатых ракет и 162 БПЛА.
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+4 Amber
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+2 Nepryan
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Чи ліквідовано,чи виведено з ладу.
але їх менше не стає на нашій землі , бо вони лізуть до нас , як зомбі , розумуїчи , що
краще здохнути в Украіні , чим жити на кацапіі 😡
Ось таке чомусь мені пригадалось...
Саме тому багато аналітиків вважають дані ГШ ЗСУ не верхньою оцінкою втрат окупантів, а НИЖНЬОЮ. Але "вважати" - то таке. Є ще поняття статистичної похибки та поняття кореляції даних. Так от, дані ГШ ЗСУ за поточними статистичними обрахунками достовірні на 0.84-0.88. Що більш достовірне, ніж факт вашого батьківства вашій же дитині, знаючи рівень адьюльтерів в країні в 50-70%.
Ну і танки Т-54 на полі бою, як основний бойовий танк - це теж від того, що втрата більшої частини парку Т-90/Т-80/Т-72 - то "дріб'язок" же ж.
В нас своїх конашенкових цілий гавномарафон вже назбирався!!!