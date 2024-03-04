За неделю ликвидировано почти 7000 российских оккупантов и уничтожено более 1000 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 6980 российских оккупантов и уничтожили 1059 единиц вооружения и военной техники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 25 февраля по 03 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6980 человек личного состава противника, уничтожено 1059 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении

В частности:

98 танков;

198 боевых бронированных машин;

207 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

12 установок ПВО;

321 единица автотехники;

42 единицы спецтехники.

Также украинские защитники уничтожили 7 самолетов, 8 крылатых ракет и 162 БПЛА.

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