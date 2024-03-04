Зеленский не знает, как набрать больше людей в ряды ВСУ. Это серьезный вызов для него и его команды, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска на фоне продвижения российской армии. Этот вопрос стал для него и его команды одним из самых серьезных вызовов с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Как отмечается, неспособность Владимира Зеленского сформировать политический консенсус относительно стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке подготовленных военнослужащих на фронте - вызвала глубокие разногласия в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.

"Это также привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору солдат, и посеяло панику среди мужчин призывного возраста. Многие скрываются, опасаясь, что их позовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, поскольку помощь Украине в Вашингтоне остается в тупике", - отмечает издание.

Даже несмотря на то, что Зеленский обещает международным партнерам, что Украина справится с боевыми действиями, если получит необходимое оружие и другую поддержку, лидер Украины и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва тысяч новых солдат, критически необходимых для защиты от нападений России продолжающихся.

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"Вопрос, как пополнить ряды армии, поставил Зеленского, возможно, перед самым серьезным вызовом его руководству с февраля 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии – или хотя бы согласия относительно того, сколько еще войск нужно Украине – стало причиной увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ Залужного в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не внес никакой ясности", - отмечает The Washington Post.

Указано, что Сырскому было поручено провести ревизию личного состава Вооруженных сил, чтобы найти больше пригодных к военным действиям военнослужащих, после того, как у Зеленского сообщили, что из 1 миллиона мобилизованных лишь около 300 тысяч воевали на передовой.

Однако спустя почти месяц после повышения Сырского никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 000 человек и чем они занимаются, пишут журналисты.

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Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что граждане призывного возраста должны смириться с тем, что "больше не время сидеть дома".

"Вполне возможно, что россияне совсем скоро подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит", – подчеркнул он.

Бежевец добавил, что "кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас еще и недостаток личного состава, это трагедия".

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