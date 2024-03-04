РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6070 посетителей онлайн
Новости Война
45 498 427

Зеленский не знает, как набрать больше людей в ряды ВСУ. Это серьезный вызов для него и его команды, - WP

зсу,армія

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска на фоне продвижения российской армии. Этот вопрос стал для него и его команды одним из самых серьезных вызовов с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Как отмечается, неспособность Владимира Зеленского сформировать политический консенсус относительно стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке подготовленных военнослужащих на фронте - вызвала глубокие разногласия в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.

"Это также привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору солдат, и посеяло панику среди мужчин призывного возраста. Многие скрываются, опасаясь, что их позовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, поскольку помощь Украине в Вашингтоне остается в тупике", - отмечает издание.

Даже несмотря на то, что Зеленский обещает международным партнерам, что Украина справится с боевыми действиями, если получит необходимое оружие и другую поддержку, лидер Украины и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва тысяч новых солдат, критически необходимых для защиты от нападений России продолжающихся.

Читайте: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать, многие из них патриотичны, - Малюська

"Вопрос, как пополнить ряды армии, поставил Зеленского, возможно, перед самым серьезным вызовом его руководству с февраля 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии – или хотя бы согласия относительно того, сколько еще войск нужно Украине – стало причиной увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ Залужного в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не внес никакой ясности", - отмечает The Washington Post.

Указано, что Сырскому было поручено провести ревизию личного состава Вооруженных сил, чтобы найти больше пригодных к военным действиям военнослужащих, после того, как у Зеленского сообщили, что из 1 миллиона мобилизованных лишь около 300 тысяч воевали на передовой.

Однако спустя почти месяц после повышения Сырского никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 000 человек и чем они занимаются, пишут журналисты.

Читайте также: Зеленский: Мы ждем жизненно необходимых поставок, в частности, американского решения

Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что граждане призывного возраста должны смириться с тем, что "больше не время сидеть дома".

"Вполне возможно, что россияне совсем скоро подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит", – подчеркнул он.

Бежевец добавил, что "кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас еще и недостаток личного состава, это трагедия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст предлагает, чтобы заключенные и осужденные могли мобилизоваться, решать должен суд, - замминистра Высоцкая

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) мобилизация (2782)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+65
не допоможе...

два роки тому люди вірили ЗСУ та Генералу Залужному і шли воювати добровольцями

ЗЄлі та Сирку НЕ вірять
показать весь комментарий
04.03.2024 12:55
+58
На жаль , сьогодні в лавах ЗСУ немає жодного слуги урода , бо прийшли
вони до влади не воювати з кацапами , а допомагати їм 😠
показать весь комментарий
04.03.2024 13:00
+56
ну так !!! агенти кацапського фсб сидять в ж ОПі найвеличнішого янелоха, ************** !!!

показать весь комментарий
04.03.2024 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Дуже просто. Мобілізувати квартал 95 і всіх друзів яких ти привів у владу. Ти казало дуже надійні люди.... Якраз і перевірте в окопі яка криса перша здасть інших
показать весь комментарий
04.03.2024 23:13 Ответить
ну мобилизует и посадит, наверное аж на целы ротный опорник хватит. Дальше что? Все сразу побегут в военкоматы?
показать весь комментарий
04.03.2024 23:19 Ответить
когда это произойдет то ты увидишь что. а до этого просто не пиши чушь
показать весь комментарий
04.03.2024 23:54 Ответить
Я с вами, хам трамвайний на брудершафт не пил, тыкайте в своего бойфренда. Что произойдет, прекрасно всем понятно - ничего.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:18 Ответить
пользуйся в споре фактами, а не догадками. и явно флажок не тот ты нацепил
показать весь комментарий
05.03.2024 00:57 Ответить
тыкай в своего бойфренда, мурло.
показать весь комментарий
05.03.2024 03:31 Ответить
На фронте 300 тыс человек, многие воюют второй год без смен и отпусков. При этом 1 млн солдат ВСУ, 2 млн в резерве. Менты, беркут, госохрана, СБУ, ТЦК, тероборона и прочие силовики. 4 млн солдат, но никого не посылают на фронт. Зачем набирают стариков и инвалидов в армию? Зачем вообще это мобилизация, если уже есть 4 млн. солдат???
показать весь комментарий
04.03.2024 23:35 Ответить
Какие нафиг 4 миллиона? Это каждый второй мужик призывного возраста в стране. Никогда никто не говорил, что больше 900 тысяч , это включая всех, от железнодорожников до участковых мусаров. Отними погибших, раненых , пропавших безвести и попавших в плен. Вот и будет 300 тысяч на фронте и еще по сотне тысяч на границе с *********** и приднестровьем.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:22 Ответить
Я думаю, він мав на увазі моб резерв , який ще в принципі не вичерпаний, тобто колишні працівники силових структур.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:25 Ответить
Я же ясно все изложил. https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine В строю миллион солдат это и в статье написано. Резерв 2 млн - это те, кто уже служил, т.е. подготовлен, состоит на учете, прошел ВЛК и готов в любое время .
Далее идут менты, ТЦК и прочий беркут, сам подсчитай сколько их и прибавь к 3 млн.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:45 Ответить
И, кстати, что 100 тыс. на границе с Приднестровьем делают, там напротив максимум тысяч 5 солдат, а то и меньше. А что на Западной границе куча военных делает?
показать весь комментарий
05.03.2024 01:01 Ответить
это вопрос в отдел планирования Генштаба. А так то, на юге может и не сто, но и на севере может не сто, а гораздо больше.
показать весь комментарий
05.03.2024 03:33 Ответить
Я тобі скажу що) щоб попасти в старичі такса від 7кусків, щоб в черляни біля дому 11... Тепер порахуй скільки бабла в тилу сидить....
показать весь комментарий
05.03.2024 08:17 Ответить
Проблема тут не в кількості а в якості, з тих 4 млн. може половина може тяп-ляп воювати, а ефективно може процентів 20. Основне тут питання , це скілько солдат потрібно для перемоги. Тобто ми призвали , наприклад, ще 4 мільйони , а люди гинуть і фронт стоїть. Що тоді робить ? Мобілізація не дорівнює перемозі, от тут якраз і те , чого боїться президент і його команда.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:23 Ответить
Однозначно, воевать хорошо могут, старики и инвалиды, которые не могут от ТЦК убежать. А подготовленные солдаты, которые прошли ВЛК, обучены и уже находятся на службе воевать не могут.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:46 Ответить
А сейчас на фронте только старики и инвалиды? Вот все 300 тысяч - за 60 и на группе?
показать весь комментарий
05.03.2024 03:35 Ответить
Да, средний возраст в армии высокий. И больных много. Не только призывают больных, но и не комиссуют, тех , кто получил ранения. До 27 лет мобилизации нет. Это явное предательство. Не было еще войны за всю историю, чтобы молодые - самые боеспособные люди не призывались в армию..
показать весь комментарий
05.03.2024 12:09 Ответить
20% від 4 млн. - 800 тисяч. Перемога 30 млн. країни над 140 млн. Ядерною країною з плваленням уряду і повною капітуляцією супротивника неможлива. Найліпший результат - ЗСУ може вийти на кордони 1991 року. І там все продовжиться так, як ви й описуєте.
показать весь комментарий
05.03.2024 01:44 Ответить
Забудьте про кордони 91, нам би не просратм те що лишилось. Всі хто тараторить про кордони ідіоти
показать весь комментарий
05.03.2024 08:18 Ответить
А не пішов би ти в путінське очко, тарган поганий?
показать весь комментарий
15.03.2024 05:57 Ответить
Финляндия отстояла свои земли в войне с СССР. Хотя в Финляндии 5 млн, а в СССР было 170 млн.
показать весь комментарий
05.03.2024 12:12 Ответить
Немає там 300тис., не більше 150тис. Безпосередньо на передовій у 3 рази, а то й ще менше.
Кацапів всього 500тис. в Україні зі слів Скібіцького, менша половина на фронті.
показать весь комментарий
05.03.2024 03:12 Ответить
А що Зеленський знає? Хто знає?
показать весь комментарий
04.03.2024 23:42 Ответить
Ну звісно, не знає. Бо не читає існуючих законів, як і вся зелена шобла.
показать весь комментарий
05.03.2024 01:38 Ответить
Тільки відправивши своїх друзів та хазяїв до окопів на передову!
Тоді люди перестануть сміятися, бо з 2019 не відпускає, по приколу.
показать весь комментарий
05.03.2024 07:51 Ответить
Якщо би зелені користувалися Конституцією, то прочитали би вік призову - від 18 до 60 років.
показать весь комментарий
05.03.2024 08:09 Ответить
А українців виклик це повернути собі Києв, владу та знищити Зрадників які узурпували владу, які розбіглись по всім керуючим позиціям.
Нажаль якось не домовились чи не домовлялись Порошенко із Залужним, щоб вибити зЕбленського та його хазяїв з Києва, н..уй із світу живих.((
показать весь комментарий
05.03.2024 12:07 Ответить
Страница 5 из 5
 
 