Атака РФ на Одессу: Люди несут цветы и игрушки к разрушенной многоэтажке, где погибли 5 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе люди несут цветы, игрушки и лампадки к многоэтажке, где в результате дроновой атаки РФ 2 марта погибли 12 человек, среди них 5 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Одеса".
"Люди продолжают приносить цветы и игрушки к дому, в котором из-за российской дроновой атаки погибли 12 человек, пятеро из которых - дети", - говорится в сообщении.
В результате попадания российского дрона погибли 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.
"Всего пострадали 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", – уточнил Департамент здравоохранения Одесской ОГА.
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від такого страшного злочину кацапів 😪😪😪
Эта боль только украинского народа.
Пример Израиль. Они не призывали мировое сообщество к действию. Они сами начали действовать. Да так действовать, что хамас с московией и китаем завыли. Теперь каждый полотенец знает, что с ним будет, если посмеет тронуть ребенка.
Если вы не работаете в спецотделе по проведению ИПСО на вражеской территории, а мониторите московитов на энтузиазме, значит ваша лояльность Украине уже дала трещину.
Это из-за спин полицейских начали стрелять в идущую колонну перед началом футбольного матчаи убили несколько человек,после чего и начались беспорядки.
Это прокремлевское руководство 40 минут не присылало пожарные машины, хоть ехать им было 5 минут.
Але - засипати зараз квітами свою дурість???
Допомогти тими грошима краще на донати для ЗСУ чи тим хто втратив домівки, здоровʼя, рідних…
і припинити підтримувати того *******, за котрого майже вся Одеса голосувала і який цю війну привів до кожної хати, завдяки злочинним діям чи тупості котрого зʼявилась в кацапів можливість вбивати одеситів у своїх домівках, бо воно розповідало за шашлики травневі, коли треба було готуватись до оборони… який і далі розвалює оборону, бо цікавить його лише рейтинги та бабло, а не Україна.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев