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Новости Агрессия России против Украины Война
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Атака РФ на Одессу: Люди несут цветы и игрушки к разрушенной многоэтажке, где погибли 5 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе люди несут цветы, игрушки и лампадки к многоэтажке, где в результате дроновой атаки РФ 2 марта погибли 12 человек, среди них 5 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Одеса".

"Люди продолжают приносить цветы и игрушки к дому, в котором из-за российской дроновой атаки погибли 12 человек, пятеро из которых - дети", - говорится в сообщении.

В результате попадания российского дрона погибли 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

"Всего пострадали 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", – уточнил Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі
Квіти та іграшки біля багатоповерхівки в Одесі

Автор: 

Одесса (7901) память (1497) жертвы (2084)


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Топ комментарии
+21
Люди відчувають важку біль , горе та сльози ,
від такого страшного злочину кацапів 😪😪😪
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04.03.2024 13:36
+18
Що кацапи там досі волають про 2 мая??? Будьте прокляті всі москалі до сотого коліна!!!!!!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬😭😭😭😭😭
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04.03.2024 13:45
+15
Миру плевать на чужие жизни. Точно так, как в мире сквозь пальцы смотрят на смерти детей в Украине, так же сквозь пальцы будут смотреть и на смерти московитов.
Эта боль только украинского народа.
Пример Израиль. Они не призывали мировое сообщество к действию. Они сами начали действовать. Да так действовать, что хамас с московией и китаем завыли. Теперь каждый полотенец знает, что с ним будет, если посмеет тронуть ребенка.
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04.03.2024 13:52
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Люди відчувають важку біль , горе та сльози ,
від такого страшного злочину кацапів 😪😪😪
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04.03.2024 13:36 Ответить
важкий біль
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05.03.2024 08:10 Ответить
Пора світові перестати закривати очі на те як вбивають наших дітей,і починати діяти,чужих дітей не буває
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04.03.2024 13:38 Ответить
Миру плевать на чужие жизни. Точно так, как в мире сквозь пальцы смотрят на смерти детей в Украине, так же сквозь пальцы будут смотреть и на смерти московитов.
Эта боль только украинского народа.
Пример Израиль. Они не призывали мировое сообщество к действию. Они сами начали действовать. Да так действовать, что хамас с московией и китаем завыли. Теперь каждый полотенец знает, что с ним будет, если посмеет тронуть ребенка.
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04.03.2024 13:52 Ответить
Співвідношення сил у ХАМАС із Ізраїлем, навіть враховуючи підтримку терористів Іраном, такі самі як в України із Московією (т.з. "роССією")?! ОТОЖ!!! А якщо подивитись на підтримку США на протязі десятирічь, то різниця буде ще більшою!
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04.03.2024 14:30 Ответить
Це твоя проблема, треба було не розкрадати державу 30 років. Ізраїль накопичував і готувався до таких випадків і мав чим відповісти, а Україна все просрала і тепер бігає по всьому світу з протягнутою рукою.
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04.03.2024 16:01 Ответить
Не потрібно упрікати світ, що не звертають увагу на злочини кацапів в Україні, бо вони в першу чергу переживають, щоб ця недолюдина-кацап не почав вбивати їх громадян. Та і світ не має повної картинки, бо кацапи добре вміють брехати. В самій Одесі є така велика кількість людей, яка чекає кацапів і ненавидить Україну, хоч все проходить н їх очх. І багато родичів вбитих, якщо не всі, підуть замовляти паніхіду до російської церкви в Україні.
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04.03.2024 13:55 Ответить
Яка "така велика"?! Те що ти "Анатолий К" написав - ФЕЙК. А ДЕЯКІ є по всій Україні, тож НЕ ТРЕБА за нас одеситів тут розписуватись, як кацапи на своїх ТБ шоу розписуються за українців наполягаючи на своїй БРЕХНІ!!!
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04.03.2024 14:22 Ответить
Я написв те, що бачу і чую, і я не з тих, щоб діяти на боці ворога. Я дуже вболіваю за Україну, але якщо Ви будете замовчувати, чи писати неправду, що Одеса стала патріотичною на 100%, так це неправда. Дійсно після 24.02.2022 року багато чого в Одесі змінилося. Я працюю в Миколєві і наші офіси є в Одесі і я з ними постійно спілкуюся і майже кожного разу повертаюся хворим в Миколїв від їх позиції. Там майже немає української мови і є колеги по роботі,які звинувачують Україну, що ще у 2014 році не домовился з кацапами.
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04.03.2024 14:48 Ответить
Так це велике горе. Але мене вразило, що вдень жалоби на Деребасівський був концерт, в клубах грала музика і товпа гасала під нею і орала. Відео були висталені інтернеті. Цікаво, влада, якось відреагувала на це ?
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04.03.2024 15:20 Ответить
То "какая разница " , пристосуванці , і влада така ж.
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04.03.2024 18:35 Ответить
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04.03.2024 13:44 Ответить
Если очень долго всматриваться в "хороших русских", то рано или поздно станешь адинарод, дедываевал, соросята.
Если вы не работаете в спецотделе по проведению ИПСО на вражеской территории, а мониторите московитов на энтузиазме, значит ваша лояльность Украине уже дала трещину.
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04.03.2024 13:59 Ответить
Що кацапи там досі волають про 2 мая??? Будьте прокляті всі москалі до сотого коліна!!!!!!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬😭😭😭😭😭
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04.03.2024 13:45 Ответить
До речі, це "2 мая в Адєссє" - це ледь не головний їхній аргумент. Вони всі дири ним затикають, так як і аргументом "восімь лєт бамбілі Данбасс"
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04.03.2024 16:44 Ответить
Так 2мая в Одессе трагедия произошла из-за представителей "русского мира" - это именно они зазывали людей в Дом профсоюзов, где почему-то хранились легковоспламеняющиеся вещества.
Это из-за спин полицейских начали стрелять в идущую колонну перед началом футбольного матчаи убили несколько человек,после чего и начались беспорядки.
Это прокремлевское руководство 40 минут не присылало пожарные машины, хоть ехать им было 5 минут.
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04.03.2024 22:22 Ответить
Не забудьте на наступних вибораз знову за якусь прорашистську партію проголосувати....чи за какихразниц.
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04.03.2024 14:10 Ответить
Голосували ПРОТИ, а не ЗА, от і доголосувались. Тож обирати потрібно кого ТРЕБА, не АБИ НЕ ПРОЙШОВ!!!
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04.03.2024 14:25 Ответить
Так, пане Віталій із Одеси. У Вашому місті здається мер чистий кацап з їх паспортом? А чого тільки вартий орденоносець Цапії ківалов. Якщо я не помиляюся, то у Вашому місті проголосували більшість з партію Вашого мера і за ОПЗЖ? Там навіть пройшла партія шарія. То хто це одеситам підкинув у депутати кацапів і любітєлєй кацапів?
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04.03.2024 14:53 Ответить
Деякі FPV-дрони мають швидкість до 170 км/год и більше. Це більше, чим швидкість шахеда і дозволяє його наздогнати. Раша масово виробляє шахеди, і в великій кількості ще й закуповує, тому ця зброя ще довго буде основною для нападів на наші міста. Тому доречно б було на базі FPV-дрона камікадзе розробити ще й FPV-дрон камікадзе нічний винищувач, оснащений камерою нічного бачення і з максимально досяжною швидкістю. А бойові мобільні групи доповнити операторами БПЛА і відпрацювати тактику знищення їми шахедів.
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04.03.2024 14:20 Ответить
Чи є щось більш мерзеніше і огидніше нациської терористичної росії -ні ,ця імперія зла не має права на існування в ********* світі ,смерть путіну і його злочиній кліці .Будь проклята навіки варварська росія.
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04.03.2024 14:26 Ответить
Є , ті що живуть в Україні і підтримують рашистів.
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04.03.2024 16:18 Ответить
Краще б принесли макети вітчизняних ЗРК, які б мали не допустити зальоту шахеду в місто. Виробництво яких саботують зермахамії.
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04.03.2024 15:35 Ответить
Кацапи - кляті вбивці!

Але - засипати зараз квітами свою дурість???
Допомогти тими грошима краще на донати для ЗСУ чи тим хто втратив домівки, здоровʼя, рідних…

і припинити підтримувати того *******, за котрого майже вся Одеса голосувала і який цю війну привів до кожної хати, завдяки злочинним діям чи тупості котрого зʼявилась в кацапів можливість вбивати одеситів у своїх домівках, бо воно розповідало за шашлики травневі, коли треба було готуватись до оборони… який і далі розвалює оборону, бо цікавить його лише рейтинги та бабло, а не Україна.
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04.03.2024 15:47 Ответить
Якби українській владі, президенту були б не пох.й нещасні українські діти, то увлади були б інші актуалізації, а не "бентлі-майбахи", БЕЗКАРНІСТЬ, БЕЗДАРНІСТЬ нажива, нажива, нажива без кінця і краю.
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04.03.2024 16:04 Ответить
паскудные,нацистские,рашисты,будьте вы вечно прокляты до последнего колена,горите вечно в 9 круге ада!!!!
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04.03.2024 16:54 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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04.03.2024 16:55 Ответить
А толку? Краще б ******* по ***********, пофіг чим, головне щоб симетрично. Отоді орки відчують біль і горе, заридають, захникають. А поки що - їм льоша-бутерброд важливіший за всіх вбитих в Україні орками дітей.
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04.03.2024 17:36 Ответить
очкастого пи..ра джонсона, старую гниду гутерриша и рыжего ублюдка трампа сюда. и мордой в эти венки до потери пульса. чтоб нажрались и в горле застряло у каждого. мрази.
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04.03.2024 18:25 Ответить
МРАЗИ РУССКИЕ ЗДОХНИТЕ
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04.03.2024 20:35 Ответить
а в Україні досі московська церква. дибіли.
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04.03.2024 21:36 Ответить
А чому терміново не скликають засідання ООН? рашка по кожному чиху, коли їй прилітає отвєтка за її злодіяння, скликає.
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04.03.2024 22:31 Ответить
Вбивця і алкаш Заступник голови Радбезу кацапстану Дмитро Медведєв заявив, що "Україна - це, звичайно, Росія" і зворотне поняття має зникнути назавжди. За його словами, важливо усвідомлювати, де і як зараз окреслені кордони Росії, наскільки вони змінилися за століття якими можуть бути в майбутньому. За його словами, запитання були "не такими однозначними"
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05.03.2024 07:44 Ответить
 
 