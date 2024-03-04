Атака РФ на Одессу: Люди несут цветы и игрушки к разрушенной многоэтажке, где погибли 5 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе люди несут цветы, игрушки и лампадки к многоэтажке, где в результате дроновой атаки РФ 2 марта погибли 12 человек, среди них 5 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Одеса".

"Люди продолжают приносить цветы и игрушки к дому, в котором из-за российской дроновой атаки погибли 12 человек, пятеро из которых - дети", - говорится в сообщении.

В результате попадания российского дрона погибли 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

"Всего пострадали 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", – уточнил Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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