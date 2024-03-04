Заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, - глава МИД Эстонии Цахкна

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна.

"Мы обещали Украине очень много, в том числе и поддержку Украины до ее победы, именно до победы. Украина пока способна защитить себя на военном фронте и отразить атаки агрессора, но не способна отвоевать то, что агрессор украл, чтобы восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Украине нужны боеприпасы, оружие и другая техника, чтобы защитить себя и остальную Европу", - подчеркнул глава МИД,

Он добавил, что Евросоюзу "следует начать с выполнения уже данных обещаний". В частности, он напомнил, что Украина до сих пор не получила обещанный миллион боеприпасов.

"Евросоюз не выполнил своего обещания передать Украине миллион снарядов. Мы двигаемся в этом направлении, и это можно только приветствовать, но мы должны и можем сделать больше. У нас есть выигрышная стратегия, и теперь ее нужно реализовать", - подчеркнул Цахкна.

Он призвал ЕС "быть смелее и амбициознее".

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"Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было сменой парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше", – подчеркнул Цахкна.

Глава МИД Эстонии признал, что пока нет консенсуса по вопросу отправки войск в Украину, однако, убежден он, "это может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство".

"Важно отметить, что в вопросе боеприпасов был отменен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности. Хорошо, что мы обсуждаем разные варианты и наш приоритет – как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину, получая их отовсюду, откуда только возможно", – добавил эстонский министр.

Он также напомнил заявление президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшей использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для закупки военной техники для Украины.

Цахкна считает, что это было бы важным шагом.

"Россия должна получить четкий сигнал о том, что не будет никакой гибкости или возвращения к нормальным отношениям до тех пор, пока Украина не победит и не будет компенсирован нанесенный Украине ущерб. Своими действиями мы должны показать, что время истекает не у Украины, Европы и всего демократического" мира, а у агрессора", – подчеркнул он.