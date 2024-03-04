Готовим изменение формата правительства, количество министерств хотим сократить на треть, - Шмыгаль

В Кабмине сейчас проводят работу по изменению формата правительства и сокращению количества министерств

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что власти работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

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"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", – добавил он.