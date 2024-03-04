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Готовим изменение формата правительства, количество министерств хотим сократить на треть, - Шмыгаль

кабмін

В Кабмине сейчас проводят работу по изменению формата правительства и сокращению количества министерств

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что власти работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

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"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", – добавил он.

Автор: 

Кабмин (14031) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+14
Робочу групу по питанню скорочення робочих групї вже створили.
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04.03.2024 13:56
+9
1/3 піде на фронт - зрозуміло!
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04.03.2024 13:52
+8
Цікаво,а Гетьманцева нарешті скоротять...?)
Чи він такий "незамінний"...?!
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04.03.2024 13:50
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Правила форума Совет форумчан
переїздіть всі в опу, в зеліні катакомби
все одно всім єрмачелло командує
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04.03.2024 13:48 Ответить
туди ще мівіни стільки не завезли!
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04.03.2024 13:52 Ответить
Лисого в прем'єри!
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04.03.2024 13:57 Ответить
НОВУ КОАЛІЦІЮ! НОВИЙ АНТИШМИГАЛЬСЬКИЙ УРЯД З УЧАСТЮ КРАЩИИХ ФАХІВЦІВ НЕПІДЄРМАЧНИКІВ ! НЕМАЄ 100 ВІДСОТКОВОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРЕЗИДЕНТСТВА =НЕМАЄ ЛЕГІТИМНОСТІ КОАЛІЦІЇ СН +ОПЗЖ!
Є презилдент Зеленський після 20 травня +Є НОВА КОАЛІЦІЯ НОВИЙ КАБМІН!

Досить Єрмаку рулити вовою! Рулити буде нова легітимна коаліція ! Оживлений ПАРЛАМЕНТ без узурпування владою ОПУБОРДЕЛЮ партії Регіонів!!!
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04.03.2024 14:31 Ответить
А можно и чуть иначе. И ранее писал и 5 лет назад. Только внешнее управление! Формально набрать советников каждому министру, а в идеале премьера чужака, как Бальцеровича. И в аппарат президента команду с Запада! Ну ведь ясно давно и абсолютно---за 32 года нихера НЕ ВЫШЛО! Ни-хе-ра! Это был путь в пропасть---и мы уже там на дне.
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04.03.2024 17:27 Ответить
Цікаво,а Гетьманцева нарешті скоротять...?)
Чи він такий "незамінний"...?!
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04.03.2024 13:50 Ответить
Гетьманцев піде тихо в ліс тільки разом із Зе.....
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04.03.2024 13:51 Ответить
Оновили генералатітет, котрий врятував країну А ЗАЛИШИТИ АНТИУКРАЇНСЬКЕ політичне управління ???
Запиши антиукраїнських МАРОДЕРІВ ЄРМАКІВЩИНИ???

ГЕТЬ ******* ВЛАДУ ТАТРОВЩИНИ над силовиками !
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04.03.2024 14:34 Ответить
Так всех сократите ! Все равно ОПа командует!
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04.03.2024 13:51 Ответить
Для виду тра ліжечка тудой-сюдой посовать.
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04.03.2024 13:59 Ответить
Лебідь раком щуку.
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04.03.2024 13:51 Ответить
І, взагалі, місце кабміну займає генеральний штаб.
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04.03.2024 13:52 Ответить
1/3 піде на фронт - зрозуміло!
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04.03.2024 13:52 Ответить
Як-би!Було-б цілком справедливо!
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04.03.2024 14:43 Ответить
Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику

десь я таке вже чув. А на пресконференції боневтіка про 5-6 "ефективних менеджерів"!😆
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04.03.2024 13:53 Ответить
Робочу групу по питанню скорочення робочих групї вже створили.
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04.03.2024 13:56 Ответить
Происходит укрупнение потоков.
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04.03.2024 13:56 Ответить
Це жадiбнiсть, яка нам позичить электорату.
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04.03.2024 13:57 Ответить
Самоубийцы .
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04.03.2024 13:57 Ответить
На вихід зелепухи готуйтеся! Терміни наближаються!
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04.03.2024 13:57 Ответить
ось тому й піднімають ці теми для елехторату сукнарідних " Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", Джерело: " Але пам'ятаю ще з студентських років вислів викладачки економіки:"Будь-яке скорочення держморд призводить до його фактичного збільшення..." Тим паче, що ЖмиГаль- це потішний бевзь для підписів та не має впливу на прийняття рішень ОПи, котра узурпувала Ваву. А тому, спочатку виплатять компенсації, а потім ті виграють суди або ті хто залишаться, наберуть собі по 80-ть радників-зрадників.
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04.03.2024 14:19 Ответить
тупа популісьтка, повна профанація, для зе!виборців!
шмигаль, хоче поповнити армію безробітних, чиновниками, які нічого не вміють, окрім протирати зади в кабінетах?
звісно, ні. міністерства скоротять, але штати роздують. поміняють таблички. для нових міністерств, закуплять авто, меблі. зроблять ремонт.
робота проведена, європа задоволена. всім премії, зе!поца в прєзікі.
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04.03.2024 13:58 Ответить
2019 рік
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/24/novyna/polityka/zelenskoho-dumayut-pro-skorochennya-ministerstv У Зеленського думають про скорочення міністерств


18 СІЧНЯ 2020
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/18/655964/ Зеленський підтримував об'єднання міністерств, тепер зажадав їх розділення...
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04.03.2024 13:59 Ответить
Видатки на держуправління в Україні захмарні. Понад 50% ВВП. Чиновники пожирають ... країну. Єлині закони які діють у нас це "Закони Паркінсона"... Корупційний джаз плавно перейшов в реквієм і з 2014 лунає з кожної праски...
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04.03.2024 14:00 Ответить
Той хто був 4 роки сірою мишою вирішив стати сірим вовком. Не вірю!
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04.03.2024 14:01 Ответить
Міністр оборони Умєров як завжди займається якимись очевидними речами, і боїться піднімати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити у конфлікт з офісом. Тому усі у владі роблять вигляд, що обороні споруди, це не їх відповідальність.

У той час як Росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі.

Це один з реальних злочинів Слуг народу, дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні, і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Юрій Бутусов. Цікаво, міністра оборони теж скоротять..., навіщо ця структура взагалі, якщо 2 рік не можуть подолати ні корупцію в своїх рядах, ні почати будувати хоч якісь оборонні споруди. Тут немає ніяких секретів, в кожному військовому підручнику це написано...
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04.03.2024 14:03 Ответить
Когда в борделе продажи падают, надо работниц менять, а не кровати переставлять» Шмыгаль, ты бестолковый, какой формат не возьми
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04.03.2024 14:03 Ответить
потужно
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04.03.2024 14:04 Ответить
Скорочувати - дуже добре. Однак викликає побоювання те, що у Зеленського 5-6 менеджерів, які всім керують. І за такого підходу буде уряд, який прийматиме лише зручні Зеленському антиконституційні постанови та нововведення (міністр Малюська - великий фахівець в обмеженні консттуційних норм для громадян тому приклад). Тож - до подібних заяв слід відноситися з дуже високою часткою обережності. Ганьба владі! Все, що робили досі тільки на шкоду Україні.
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04.03.2024 14:08 Ответить
Ні.Краще готуйте заміну ОПг презідента.Попри усі вади уряду(за виключенням Фьодорова,Малюски,Гетьманцева)там залишилось декіка кадрів,які розуміють що відбувається.
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04.03.2024 14:20 Ответить
Теж перезагрузка? ) ****** ламери.
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04.03.2024 14:21 Ответить
нарештi, начухались. I то не факт, що зроблять
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04.03.2024 14:40 Ответить
Чергова реорганізація - кількість міністерств зменьшиться але кількість сінєкур збільшиться…
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04.03.2024 15:13 Ответить
Саме головне, щоб про себе, абсолютного, нуля не забувся. Оце кадр скільки років працює без затверджених програм уряду. Шапіто на арені.
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04.03.2024 15:21 Ответить
В районі раді вирішили скоротити штат, після цього весь штат переїхав в іншу будівлю, а в колишню будівлю райради заїхали інші дармоїди. Ніхто нікого скорочувати не буде.
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04.03.2024 15:29 Ответить
Так це ж вже було.
Грошей нікуди подіти?
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04.03.2024 15:36 Ответить
Захоплення влади продовжується, наш вова швидко вчиться у *****....
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04.03.2024 15:53 Ответить
Я би так не радів з цього приводу - історія доводить, що після чергового скорочення чиновників будь якого рівня, в підсумку кількість чиновників зростає в тричі. Чим менше стає головних, тим більше у них з'являється замісників і помічників, бо "навантаження" на головного пуцера зростає.
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04.03.2024 16:07 Ответить
 
 