Готовим изменение формата правительства, количество министерств хотим сократить на треть, - Шмыгаль
В Кабмине сейчас проводят работу по изменению формата правительства и сокращению количества министерств
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал Шмыгаль.
Премьер также отметил, что власти работают над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.
"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все одно всім єрмачелло командує
Є презилдент Зеленський після 20 травня +Є НОВА КОАЛІЦІЯ НОВИЙ КАБМІН!
Досить Єрмаку рулити вовою! Рулити буде нова легітимна коаліція ! Оживлений ПАРЛАМЕНТ без узурпування владою ОПУБОРДЕЛЮ партії Регіонів!!!
Чи він такий "незамінний"...?!
Запиши антиукраїнських МАРОДЕРІВ ЄРМАКІВЩИНИ???
ГЕТЬ ******* ВЛАДУ ТАТРОВЩИНИ над силовиками !
десь я таке вже чув. А на пресконференції боневтіка про 5-6 "ефективних менеджерів"!😆
шмигаль, хоче поповнити армію безробітних, чиновниками, які нічого не вміють, окрім протирати зади в кабінетах?
звісно, ні. міністерства скоротять, але штати роздують. поміняють таблички. для нових міністерств, закуплять авто, меблі. зроблять ремонт.
робота проведена, європа задоволена. всім премії, зе!поца в прєзікі.
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/24/novyna/polityka/zelenskoho-dumayut-pro-skorochennya-ministerstv У Зеленського думають про скорочення міністерств
18 СІЧНЯ 2020
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/18/655964/ Зеленський підтримував об'єднання міністерств, тепер зажадав їх розділення...
У той час як Росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі.
Це один з реальних злочинів Слуг народу, дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні, і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Юрій Бутусов. Цікаво, міністра оборони теж скоротять..., навіщо ця структура взагалі, якщо 2 рік не можуть подолати ні корупцію в своїх рядах, ні почати будувати хоч якісь оборонні споруди. Тут немає ніяких секретів, в кожному військовому підручнику це написано...
Грошей нікуди подіти?