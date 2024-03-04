Еврокомиссия представит переговорную рамку с Украиной о вступлении в ЕС в этом месяце, - спикер Мамер

В Еврокомиссии в понедельник, 4 марта, подтвердили, что готовятся в течение марта представить переговорную рамку о вступлении Украины

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕК Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Мамер отвечал на вопросы журналистов, которые стремились получить дополнительные разъяснения по поводу смены публичной позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по графику подготовки переговорной рамки.

"Президент сказала недавно, что это произойдет в течение марта", - отметил он.

21 февраля фон дер Ляйен не стала допускать следующий шаг для Украины по пути в ЕС – представление переговорной рамки – до европейских выборов, которые пройдут в июне этого года.

Но уже через три дня, во время визита в Киев, она вернулась к первоначальному графику и заявила, что Еврокомиссия сделает следующий формальный шаг по заявке Украины на вступление в ЕС в середине марта.

"Я уже отмечал, что президент тогда сказала: мое наиболее вероятное предположение (my best guess. - ред.), в комиссии состоялись дальнейшие обсуждения, после которых она была в состоянии уточнить, что мы вынесем предложение сейчас", - пояснил спикер Еврокомиссии Мамер.

"Но, конечно, есть вопрос о том, когда Совет будет в состоянии одобрить ее, и здесь ее best guess был, что это произойдет позже", - добавил он.