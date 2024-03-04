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В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, ВСУ готовятся удержать эти рубежи, - Евлаш

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На Бахмутском направлении в пределах Ивановского идут жесткие бои, враг подбрасывает туда значительные резервы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Он отметил, что украинские военные готовятся защищать Часов Яр.

"Мы подтверждаем, что сейчас в пределах населенного пункта Ивановское идут жесткие бои, враг пытается продавить нашу оборону", - рассказал Евлаш.

Несмотря на то, что враг подбрасывает туда значительные резервы, применяет артиллерию, штурмовые группы, а также значительные силы из беспилотных летательных аппаратов, украинские военные пытаются удержать эти рубежи, нанося противнику максимальные потери.

"Идут тяжелые бои", - подытожил он.

В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, в том числе и атакуя "в лоб" позиции ВСУ. Вокруг населенного пункта построены оборонительные сооружения, наиболее угрожающие места заминированы.

"В настоящее время проводится постоянная работа по доукреплению и дооснащению рубежей. Готовимся оборонять Часов Яр", - подчеркнул он.

Часов Яр, по его словам, также под постоянными ударами противника, в том числе под минометными обстрелами, дронами, авиацией, автоматическими станковыми гранатометами.

Читайте: На Авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак врага, на Новопавловском - россияне более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4134) Бахмут (1603) Евлаш Илья (138)


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пруть кацапи - в буби все під особистим контролем...
така собі херпідя...
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04.03.2024 14:13 Ответить
Шура Творожок для фортифікацій може піддонами підсобить...
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04.03.2024 14:15 Ответить
Флангів, зазвичай, два. Отже, не з різних флангів, а з обох.
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04.03.2024 14:44 Ответить
В самом названии какая-то нелогичность: враг пытается продвинуться и ВСУ готовятся. А сейчас кто не дает врагу продвинуться?
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04.03.2024 15:01 Ответить
Що знову місто фортеця і ПОТУЖНІ відосики від контент мейкера?
Боюсь за цей гавно контент від найвеличнішого боНевтіка ми платемо страшенну ціну!!!
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04.03.2024 19:29 Ответить
 
 