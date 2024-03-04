В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, ВСУ готовятся удержать эти рубежи, - Евлаш

На Бахмутском направлении в пределах Ивановского идут жесткие бои, враг подбрасывает туда значительные резервы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Он отметил, что украинские военные готовятся защищать Часов Яр.

"Мы подтверждаем, что сейчас в пределах населенного пункта Ивановское идут жесткие бои, враг пытается продавить нашу оборону", - рассказал Евлаш.

Несмотря на то, что враг подбрасывает туда значительные резервы, применяет артиллерию, штурмовые группы, а также значительные силы из беспилотных летательных аппаратов, украинские военные пытаются удержать эти рубежи, нанося противнику максимальные потери.

"Идут тяжелые бои", - подытожил он.

В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, в том числе и атакуя "в лоб" позиции ВСУ. Вокруг населенного пункта построены оборонительные сооружения, наиболее угрожающие места заминированы.

"В настоящее время проводится постоянная работа по доукреплению и дооснащению рубежей. Готовимся оборонять Часов Яр", - подчеркнул он.

Часов Яр, по его словам, также под постоянными ударами противника, в том числе под минометными обстрелами, дронами, авиацией, автоматическими станковыми гранатометами.

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