В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, ВСУ готовятся удержать эти рубежи, - Евлаш
На Бахмутском направлении в пределах Ивановского идут жесткие бои, враг подбрасывает туда значительные резервы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
Он отметил, что украинские военные готовятся защищать Часов Яр.
"Мы подтверждаем, что сейчас в пределах населенного пункта Ивановское идут жесткие бои, враг пытается продавить нашу оборону", - рассказал Евлаш.
Несмотря на то, что враг подбрасывает туда значительные резервы, применяет артиллерию, штурмовые группы, а также значительные силы из беспилотных летательных аппаратов, украинские военные пытаются удержать эти рубежи, нанося противнику максимальные потери.
"Идут тяжелые бои", - подытожил он.
В районе Часова Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, в том числе и атакуя "в лоб" позиции ВСУ. Вокруг населенного пункта построены оборонительные сооружения, наиболее угрожающие места заминированы.
"В настоящее время проводится постоянная работа по доукреплению и дооснащению рубежей. Готовимся оборонять Часов Яр", - подчеркнул он.
Часов Яр, по его словам, также под постоянными ударами противника, в том числе под минометными обстрелами, дронами, авиацией, автоматическими станковыми гранатометами.
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така собі херпідя...
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