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Шольц против поставок Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь германских военных

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки крылатых ракет Taurus для Украины, если для их эксплуатации и контроля требуются германские солдаты.

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Вы не можете поставить систему вооружений, которая имеет очень широкий радиус действия, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над этой вооруженной системой", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что если Германия хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием германских солдат.

"Для меня об этом не может быть речи", – резюмировал Шольц.

Читайте: Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине: "Это может привести к участию в войне"

Автор: 

Германия (6988) ракеты (3576) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+9
Отже, якщо не треба буде залучати німецьких військових, то все гаразд?
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04.03.2024 14:35
+9
Ні. Він просто вирішив що самий розумний і наху#вертив схему- тауруси тільки в комплекті з німецькою обслугою...але жодного німецького солдата в Україну він не пошле....і тому звиняйте,таурусів не буде. Коротше,підарас.
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04.03.2024 14:42
+8
Міліон українців, білих і християн, переважно молодих, це благо для демографії Німеччини
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04.03.2024 14:35
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Якщо хоч раз не накинув лайна на Шольца, то день пройшов дарма. Політика більшості українських ЗМІ.
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04.03.2024 14:29 Ответить
Навіщо накидувати лайно на того,хто в нього сам пірнає?
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04.03.2024 14:39 Ответить
может в лайно ныряют те кто не строит фортификационные сооружения ни сейчас, ни в 2021-м, и голосовали по-приколу за это бездействие и за велике будівництво и за яйца по 16 грн? Немцы знаю что делают, скажите спасибо.
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04.03.2024 14:49 Ответить
То что "те" ныряют никак не отменяет факта ныряния шольца.
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04.03.2024 15:04 Ответить
Діма, ти часом не Валя Саюн до корекції статті?
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04.03.2024 15:25 Ответить
"Миша", из моей немецкой зарплаты каждый месяц забираются ~40% на самые разные цели, в том числе и на поддержку Украины, в частности на содержание бюджетников в Украине. И каждый в Германии платит налоги, и вклад каждого работающего немца значительный. Поэтому свои "детские" подколы оставь себе, я не знаю о ком ты говоришь. Начни наконец думать как взрослый и ответственный человек, а не по-приколу.
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04.03.2024 16:10 Ответить
Давай тільки не про 40 відсотків. Ти платиш податки у свою країну, які сам потім опосередковано і витрачаєш. Але зараз ти так сказав начебто всі вони йдуть особисто мені українцю. Ми вимагаємо допомоги не тільки для себе, а й для вас через невеликий проміжок часу після нашого падіння. Хоч, ХЗНА, ти туди приїхав російським шпигуном. І для тебе окупація росією Німеччина і є ціллю. Просто є родичі зятя, які живуть в Німеччині 25 років, а марять Кацапстаном. Недавно приїзжали. Висловлювали претензії чому ми не здаємось, бо в них на 50 центів ковбаса в ціні піднялася. А Валя Саюн це дамочка під німецьким прапорцем, яка з самого початку війни висловлювала думки що Німеччина Україні нічого не винна, тож дякуйте ковдрам та йдіть к такій матері. Зараз перелогінилась.
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04.03.2024 16:22 Ответить
-50% бюджета в Украине получено извне в 2023. Германия на 2-м месте по помощи. Откуда деньги? Таки будем за 40%. Другой вопрос про Таурусы: Где Украинские Громы-2 с дальностью 500км, которые Порох довел бы до ума как Нептуны, но не успел, потому что 73% захотелось приколов и шашлычков, и в 2019-м Гром-2 был остановлен по-приколу приколистами. Чи все ушло на будевнитство дорог? Где Гром-2? Может надо не про Шольца писать, а надо про приколистов из квартала? Может уже доприкалывались на зимней форме и яйцах по16грн, что США остановили на полгода помощь? Может пора посерьезней стать?
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04.03.2024 20:50 Ответить
Тобто ти виправдовуєш шольца який не хоче давати тауруси так?
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04.03.2024 21:40 Ответить
Нет конечно, немцы все сделают как надо, так или иначе будут ракеты на 500 км. Немцам надо дать время и сказать спасибо. Поверьте, это работает так. Если Шольц не прав, немцы сами с ним разберутся. Как Мельник в 2022 так не работает, иэто было некрасиво и контрпродуктивно. Никто из них так и не извинился за оскорбления, я не видел. Еще Запад ни в каком виде не акцептирует коррупцию, отсутствие единства в обществе и необдуманные и неподготовленные действия. Это вопросы к кварталу. Для Запада это зашквар.
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04.03.2024 22:25 Ответить
Час а ти не розумієш що час грає проти нас, і з кожним зволіканням гине купа українців чи ні?
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06.03.2024 16:06 Ответить
я розумію, Европа та США розуміє, але проблема в том, что это не понимают многие Украинцы. Они это не понимали в ~1919-м когда армия УНР была всего 100 тысяч из 40 миллионов, на в 2014-м когда началась по-факту война и шло АТО, ни в 2019-м, когда война шла 5-й год, а 73% Украинцев верила в Голобородьго, ни даже сейчас когда как пишут около 10 миллионов убежала, и многие никак не помогаю и не участвуют. Из детей депутатов кто на войне? Коррупция. Проблема в отсутствии единства в обществе. Запад на это смотрит и для Запада это зашквар. Я уверен, что если было бы единство среди Украинцев, то не понадобилась бы никакая помощь, сами бы вломили любому агрессору. Очень жаль Українців. Запад все пришлет, не сомневайтесь, и сам надает любому если понадобится.
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06.03.2024 16:39 Ответить
Так чому Європа і США якщо все бачать і бачать наші нагальні потреби і бачать що в нас недостатньо *********** і зброї чому не передають їх в необхідній кількості чому ?
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06.03.2024 17:21 Ответить
😢
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07.03.2024 09:24 Ответить
Прикриваючи гузно канцлера?-Кочетков ЦН

До речі, Швеція не проти постачання, Бундестаг наполягає, а от канцлер - впирається з останніх сил.

Натомість, воєнний аналітик Дмитро Снєгирьов доводить, що навпаки - це вдала спецоперація німецької розвідки, яка зуміла використати російську, щоб дати своєму канцлерові привід для відмові у постачанні і таким чином прикрити його політичну дупу.

А я, як той ребе з анекдоту: і ти, Сара, права, і ти, Абрам, правий. Тобто, кожна з цих точок зору має певну рацію.

Не таємниця, що Кремль вважає Олафа Шольца слабкою ланкою у спільній європейський позиції щодо підтримку України (до речі, внесок Німеччини - найбільший серед європейців). Тому на нього тиснуть і лякають усіма способами. Не буду здивований, якщо існують і декілька каналів для неофіційних контактів. От і спрацював один з них.

Тобто, це було не протиборство російської і німецької розвідок, а довірча співпраця заради досягнення спільної мети. Яка співпадає не стратегічно, а ситуативно.

Щодо технічних можливостей «Таурусів», то вони практичні аналогічні «Скальпам» або «Шторм Шедоу». Між іншим, «домашні» варіанти «Скальпів» та «Шторм Шедоу» теж летять на 500+ км, хоча канцлер Німеччини вважає, що на це здатні виключно «Тауруси». Окрім того, дальність залежить від висоти скидання ракет.

Так, є деякі особливості, про роблять ці ракети найбільш зручним інструментом для руйнування Кримського мосту. Але якщо на Крим полетить одночасно декілька десятків крилатих ракет, з десяток балістичних та до сотні різних безпілотників, то мосту не стане. Незалежно від типу крилатих ракет. Тут важливо спланувати і зібрати достатню кількість і ракет, і їх носіїв саме для одночасності прильоту, щоб перевантажити ворожу ППО.

Щодо обслуговування: у засвічених розмовах - явна деза. Крилаті ракети поки що запускаються з модернізованих радянських літаків, якими керують українські пілоти. Ракети не лежать на складах, а використовуються практично відразу після прибуття в Україну (щоб склади не знищили). Тому все обслуговування зводиться до введення координат цілі і встановлення ракет на підвіски літака. З цим цілком можуть впоратися і наші спеціалісти за наявності ноутбуку та Інтернету, і які вже мають подібний досвід.
Джерело:
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04.03.2024 14:44 Ответить
Блін. Та шо ж вони як лохи. РФ УЖЕ ВЕДЕ ПРОТИ ВАС ВІЙНУ - шле міліони біженців шоб знищити вашу націю. І В НЕЇ ВИХОДИТЬ
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04.03.2024 14:29 Ответить
Міліон українців, білих і християн, переважно молодих, це благо для демографії Німеччини
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04.03.2024 14:35 Ответить
та й прутні довші! а розкішниці кращі 😁
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04.03.2024 14:44 Ответить
Та німці взагалі кажуть що війна почалася тому, що в донцьку заборонили русскій язик
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04.03.2024 14:59 Ответить
Запропонувати Шольцю самовивіз
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04.03.2024 14:32 Ответить
про яких німецьких солдатів він каже ?

останній німецький солдат загинув напочатку травня 1945 р.

а з Таврусом і самі впораємось

він мабуть не складніше Ф-16?
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04.03.2024 14:32 Ответить
І ці чмошники 85 років назад иріяли рро світове панування...
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04.03.2024 14:33 Ответить
не порівнюй цих із тими !

ті були гарними солдатами, хоч і окупантами із проведеними мізками
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04.03.2024 14:37 Ответить
Це точно. В них зараз взагалі знищений інстинкт самозбереження
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04.03.2024 15:00 Ответить
Та всі вже давно зрозуміли що ти не ШОльц, а ЧТОльц.
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04.03.2024 14:33 Ответить
Шторм Шедл ми ж шмаляєм -- а Таурус це шо якась китаиська грамота - вже можна було б підготувати
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04.03.2024 14:34 Ответить
Отже, якщо не треба буде залучати німецьких військових, то все гаразд?
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04.03.2024 14:35 Ответить
Ну він же каже, що хоче контролювати. І "це можливо лише за участю німецьких солдатів".
Але перебування німецьких солдатів на території України виключено, це неможливо.
Коло замкнулося, Шольц нарешті знайшов причину не передавати нам ракети (бо жодної адекватної причини досі ще не вигадав).
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04.03.2024 14:40 Ответить
Ні. Він просто вирішив що самий розумний і наху#вертив схему- тауруси тільки в комплекті з німецькою обслугою...але жодного німецького солдата в Україну він не пошле....і тому звиняйте,таурусів не буде. Коротше,підарас.
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04.03.2024 14:42 Ответить
Я якщо німецькі солдати стануть контрактниками ЗСУ?
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04.03.2024 14:35 Ответить
А перед цим ще й отримають громадянство України
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04.03.2024 14:42 Ответить
І постирайте "made in Germany", шо треба ми самі напишем.
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04.03.2024 14:35 Ответить
Сасіська, що ти бздиш - давай ракети!!
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04.03.2024 14:36 Ответить
Тобто він натякає на те, що стормшедоу та скальп замість нас британці та французи запускають? А хімарси та атакамси американці?
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04.03.2024 14:36 Ответить
Як стало відомим останнім часом французи та британці просто довіряють українцям, а Шольцу потрібно знати ТОЧНО і про присутність німців йде мова не з точки зору експлуатації, а лише для контроля, що, я впевнений, можливо робити, при бажанні, й дистанційно, БЕЗ безпосередньої присутності німецьких військових в Україні!!!
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04.03.2024 14:52 Ответить
Починаючи з Джевелинів і Петріотів наші специ дивують світ своїми супер результатами! А тут звичайна крилата ракета! Олафчику,не міряй по собі! Аби відбрехатися якось...
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04.03.2024 14:37 Ответить
ГДРівська курва шольц. Стукач "штазі".
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04.03.2024 14:38 Ответить
Гер Шольц, не сси, наші Воїни все зроблять, як треба. Якась гвязда, 2014 року не допомогла,цікаво як вона спить, мордою в подушку, чи якось іначе. Це щоби совість не мучила, потвора комсомольська. І нічого не бачити і не чути.
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04.03.2024 14:40 Ответить
він не ссить, він тупо саботує. бо брити казали - віддай нам а ми свої шторми віддамо українцям. Він і на це не пішов.
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04.03.2024 18:14 Ответить
Він що наших бійців тупими вважає?
Чи все таки боїться щоб по кремлю не шмальнули?
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04.03.2024 14:40 Ответить
Там мабуть ще при виготовленні ракет "в мізках" прописані координати цілі - мацква, кремль. І тепер перепрограмувати їх не можуть
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04.03.2024 14:44 Ответить
Не знаю як стосовно стратегічного озброєння, та ще й декілька десятків років тому, але для тактичного озброєння, включаючи ракети Taurus, точно глупо якісь координати прописувати при виробництві і вводяться вони безпосередньо перед пуском, а найшвидше можуть бути змінені й дистанційно під час польоту. Тому Ваша шутка цікава, але точно не має реального підгрунтя!
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04.03.2024 14:56 Ответить
На жаль, виробляти "Мерседеси" та "БМВ" ми не можемо, але зробити чіп тюнинг, накрутити мотор - виходить чудово!
Так і з ракетами: дайте, а далі, то наша справа - перепрограмуємо, зачіпуємо і кацапам буде капут...
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04.03.2024 14:46 Ответить
Тому й обговорювали німецьки генерали можливість дистанційного отримання інформації про координати цілей для Taurus без присутності їх військових в Україні, що й викликало галас на Московії (т.з. "роССії") і відомо про це стало ще минулого тижня з висловлювань Шольца, тому нам варто не до рашистів прислухатись а запропонувати як це можливо зробити на практиці аби Шольц був задоволений та зняв свої заперечення!!! Думаю що нічого надзвичайного для цього не потрібно, хоча я вважаю такі обмеження для використання зброї неприродніми коли мова йде про ВІДБИТТЯ агресії з боку іншої країни і ЗАХИСТ, а не напад на іншу державу!!!
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04.03.2024 14:47 Ответить
можна залучити відпускників! чи військових у відставці! їхтамнема і все!
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04.03.2024 14:50 Ответить
У Німеччині теж є шахтарі та трактористи, тож "профспілкова" допомога німецьких робітників українським, на кшталт рашистських "туристів" що допомагали "мирним шахтарям Донбасу" не завадить!
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04.03.2024 15:00 Ответить
В Німеччині на жаль дуже слабка армія, яка до того ж скорочується. Так вже сталося що служити по контракту німці хочуть в мирний час, а не напередодні можливих бойових дій. За минулий рік кількість контрактників Бундесверу скоротилась на 4000 - дослужують старі контракти а нових не укладають... Час в Європі ніби то й мирний, але трошки смердить порохом і десь тихо потріскує лічильний Гейгера...
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04.03.2024 14:56 Ответить
Під час опитування у 2018 році 90% громадян Німеччини висловились за те, що їх винні захищати американці, і менше 10% висловились за те що вони це повинні робити самі. Тож нічого дивного!!!
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04.03.2024 15:02 Ответить
Американці їх свідомо підсадили в процесі повоєнної денацифікації на "пацифізм" і "толерастію". Цікавишся військовою справою? Історією? Значить мрієш про "реванш фашизму". Всім каятись. Поголовно! А захист країни то справа американців. І все б нічого, але в останні роки з'явились "нєжданчики" - брекзіт, *****, трамп, макрон, зєлєнскій і почалась війна в Європі...
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04.03.2024 19:46 Ответить
ну, шольц! ну, ковбаса ліверна.
хитрий, падлюка.

"Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."

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04.03.2024 14:57 Ответить
Та не сци малой,су-24 ждут ,давай рокетс и все буде добре,но не у всех 😈
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04.03.2024 14:58 Ответить
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04.03.2024 15:10 Ответить
Шольц проти постачання Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких військових

Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.

Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...

Такий собі радіоспектакль ... ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето

т. Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?

А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.

Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

Такий собі радіоспектакль ?
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04.03.2024 15:34 Ответить
А навіщо залучати німецьких солдат? Там ракета складніша за винищувачи?
Для ф-16, оно, американських пілотів залучати якось не довелось...
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04.03.2024 15:34 Ответить
Для отмазки любой повод подойдёт
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04.03.2024 15:44 Ответить
Ухватился...
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04.03.2024 16:19 Ответить
Заблудившиеся немецкие немецкие ракетчики, находящиеся в отпуске.
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04.03.2024 17:03 Ответить
Германских военных. Семьи германских военных. Животных германских военных. Любовниц германских военных. Германских военных германских военных....
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04.03.2024 17:09 Ответить
Если бы Байден надавил, Шольц вял бы под козырёк. Так же как и с танками было бы. Но Байден похоже сам себя уже не узнаёт
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04.03.2024 17:30 Ответить
Все. Ніхто тепер "під козирьок" у США не візьме. І винний в цьому зовсім не Байден а саме існування на свободі амбіційного афериста з дозволу мудрого американського народу.
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04.03.2024 19:51 Ответить
Шольц нісенітницю якусь несе.В Україні вже давно виготовлена ​​та застосована на високому рівні КР.Наші інженери і військові ракетники фору можуть з практичної експлуатації КР тевтонам дати,а ттх"Таурус"ще й покращити..
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04.03.2024 17:59 Ответить
Де?
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04.03.2024 19:52 Ответить
 
 