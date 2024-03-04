Зеленский: Заслушал Минобороны по поводу поступлений оружия и боеприпасов, Сырского - по ситуации на фронте и аудиту ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ и министра обороны по поводу запланированных поступлений оружия, а также ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль".
Также продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также президент заслушал министра и представителей Минобороны относительно фактических поступлений оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте.
"Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно – доклады разведок, СБУ и МВД.
"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику – приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", - добавил Зеленский.
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Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.
Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.
Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
СТАТТЯ ВВС повне досьє на Кардинала Кремля
https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-%D1%94rmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukra%D1%97nskij-vladi.html https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-єrmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukraїnskij-vladi.html
Єрмак завжди поряд із Зеленським і не намагається грати в свої політичні ігри, на відміну від попередників, каже політолог Володимир Фесенко.
Адже в Україні традиційно склалося, що офіс президента виконує функцію політичного уряду, каже експерт.
«І це обумовлює особливий статус керівника ОП. Якщо на цій позиції достатньо потужна і амбітна постать, яка вміє забезпечувати свій статус, тоді фактично ця людина стає або другою, або третьою людиною в країні. Єрмак - безсумнівно, це потужна людина», - вважає він.
Вже від початку великої війни Росії проти України скандали навколо постаті глави ОП зі зрозумілих причин стихли. Вся країна поринула у воєнний стан, а критика діяльності президента та інших представників влади відійшла навіть не на другий план - вона зведена до мінімуму.
Аж заслухався...
https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-%D1%94rmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-єrmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics
В історії зі скандальним висновком Держаудитслужби щодо прибутку оборонних підприємств найбільш цікавим є таке питання: хто стоїть за керівницею ДАСУ Басалаєвою, так, що вона і себе відчуває ніби в камені вилитою, і ДБР в неї на побігеньках.
Про це на своїй сторінці в мережі https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0PVCpzGinkJNjuGXVgr4RnkaytdJsVsMYxFZuZ6g8PnadjRbRPbjtYCzHzbQCf5Xql?__cft__[0]=AZU4GjDv79Wvbbwo2cwlsIDkdN8_0ggyXRwrqUpgzkBA75lNEnaZXcgIqMKEOGR0DK5X7b6eEMkW6cWRyvE2usnJw5DKMEsG3_tZ1-Bv08NuSF8rWWtDrV37G3aP-W-_oGQ&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook написав журналіст Олексій Шалайський
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about
Важко знайти якусь протокольну фотографію президента Володимира Зеленського, на якій поруч із ним не було б цього високого сутулого чоловіка. Через різницю в зрості часом здається, що він просто нависає над Зеленським.
Вова, поц неголений, не роби таку пику, ні хто не повірить шо ти шось у цьму розумієш.
все дороги будуємо???
до купи своїх титулів додав ще й високе звання "заслухуй"!
А шо такоє, мужчіна работаіть
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1764735672374399235 27 мин
ЗЕ-команда.