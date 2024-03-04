Зеленский: Заслушал Минобороны по поводу поступлений оружия и боеприпасов, Сырского - по ситуации на фронте и аудиту ВСУ

Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ и министра обороны по поводу запланированных поступлений оружия, а также ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль".

Также продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Также президент заслушал министра и представителей Минобороны относительно фактических поступлений оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте.

"Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно – доклады разведок, СБУ и МВД.

"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику – приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", - добавил Зеленский.