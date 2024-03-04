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Новости Война
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Зеленский: Заслушал Минобороны по поводу поступлений оружия и боеприпасов, Сырского - по ситуации на фронте и аудиту ВСУ

володимир,зеленський

Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ и министра обороны по поводу запланированных поступлений оружия, а также ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль".

Также продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский не знает, как набрать больше людей в ряды ВСУ. Это серьезный вызов для него и его команды, - WP

Также президент заслушал министра и представителей Минобороны относительно фактических поступлений оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте.

"Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно – доклады разведок, СБУ и МВД.

"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику – приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+11
куклами ЄРМАКА крива качка презєдєнт Уркоїни

Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.

Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.

Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
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04.03.2024 14:55
+8
Зеленський: Заслухав Міноборони

Аж заслухався...
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04.03.2024 14:57
+7
Що сталося з Зе після заслухання?
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04.03.2024 14:57
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куклами ЄРМАКА крива качка презєдєнт Уркоїни

Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.

Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.

Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
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04.03.2024 14:55 Ответить
а якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ за згодою на це українців залишається - КС це сформулює ТІЛЬКИ НА УМОВАХ ЗНИЩЕННЯ ОПУБРДЕЛЮ ЄРМАКА! ТА НОВОЇ КОАЛІЦІЇ З НОВИМ УРЯДОМ -ЗАЛУЖНИЙ ПРЕМЄР ВІЙСЬКОВОГО КАБМІН!
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04.03.2024 14:58 Ответить
ОПУ - це ссучений ЦК КП(б)У пiд керiвництвом кремля.
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04.03.2024 15:06 Ответить
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04.03.2024 15:12 Ответить
дал паруліть вове-пустіл за стол презЕ(рмака)дента
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04.03.2024 15:13 Ответить
Феномен Єрмака, який втримався на посаді попри гучні скандали та незадоволення деяких західних партнерів, експерти пояснюють абсолютною довірою до нього з боку президента.

СТАТТЯ ВВС повне досьє на Кардинала Кремля
https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-%D1%94rmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukra%D1%97nskij-vladi.html https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-єrmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukraїnskij-vladi.html

Єрмак завжди поряд із Зеленським і не намагається грати в свої політичні ігри, на відміну від попередників, каже політолог Володимир Фесенко.

Адже в Україні традиційно склалося, що офіс президента виконує функцію політичного уряду, каже експерт.

«І це обумовлює особливий статус керівника ОП. Якщо на цій позиції достатньо потужна і амбітна постать, яка вміє забезпечувати свій статус, тоді фактично ця людина стає або другою, або третьою людиною в країні. Єрмак - безсумнівно, це потужна людина», - вважає він.

Вже від початку великої війни Росії проти України скандали навколо постаті глави ОП зі зрозумілих причин стихли. Вся країна поринула у воєнний стан, а критика діяльності президента та інших представників влади відійшла навіть не на другий план - вона зведена до мінімуму.
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04.03.2024 15:15 Ответить
ОП це не орган. Це злоякісна пухлина.
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04.03.2024 14:58 Ответить
Зеленський: Заслухав Міноборони

Аж заслухався...
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04.03.2024 14:57 Ответить
І шо ?
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04.03.2024 16:53 Ответить
Що сталося з Зе після заслухання?
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04.03.2024 14:57 Ответить
Приход👍
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04.03.2024 14:58 Ответить
Ну ось. А ви нервували. Аж відлягло. У бубачкі все під контролем. Він все заслухав.)
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04.03.2024 14:57 Ответить
І що? Якби перемоги на фронті залежли від зслуховувнь. А ти Херпіду навпаки відкриваєш від ведення бойових дій Головнокомндувача, щоб він прийшов, кинув свій штаб і брехав тобі те, що подобється тобі. Де укріплення про які ти брехав українцім? Де мільйон дронів від держави і де ті, що вкрали 40 мільярдів на дрони і 32 мільярди на снаряди?
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04.03.2024 14:58 Ответить
"Заслухав" і? І ніхрена не зрозумів, нічого не вирішив, і нічого не наказав зробити.
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04.03.2024 15:00 Ответить
Як це нічого? Показав відос який він могутній!
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04.03.2024 15:08 Ответить
О 3:30 мені зателефонував Єрмак: «Наче все спокійно, може якось обійдеться?» - Буданов про початок війни
https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-%D1%94rmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-єrmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html

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04.03.2024 15:02 Ответить
Лист виробників зброї до Єрмака з воланням захистити їх від Басалаєвої прийшов ще 28 серпня. Єрмак відреагував лише через місяцьhttps://republic.com.ua/article/list-virobnikiv-zbro%d1%97-do-%d1%94rmaka-z-volannyam-zahistiti-%d1%97h-vid-basala%d1%94vo%d1%97-prijshov-shhe-28-serpnya-%d1%94rmak-vidreaguvav-lishe-cherez-misyacz.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics

В історії зі скандальним висновком Держаудитслужби щодо прибутку оборонних підприємств найбільш цікавим є таке питання: хто стоїть за керівницею ДАСУ Басалаєвою, так, що вона і себе відчуває ніби в камені вилитою, і ДБР в неї на побігеньках.

Про це на своїй сторінці в мережі https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0PVCpzGinkJNjuGXVgr4RnkaytdJsVsMYxFZuZ6g8PnadjRbRPbjtYCzHzbQCf5Xql?__cft__[0]=AZU4GjDv79Wvbbwo2cwlsIDkdN8_0ggyXRwrqUpgzkBA75lNEnaZXcgIqMKEOGR0DK5X7b6eEMkW6cWRyvE2usnJw5DKMEsG3_tZ1-Bv08NuSF8rWWtDrV37G3aP-W-_oGQ&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook написав журналіст Олексій Шалайський
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04.03.2024 15:04 Ответить
всіх послухав, всім видав доручення, поїв, покакав, піду обіграю в теніс всіх 5-6 менеджерів, вип'ю вина та ляжу спати.
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04.03.2024 15:02 Ответить
Зеленський: Заслухав сколько мои верноподданые холуи купили себе недвижимости и премиального автопарка и сказал Сырскому что это надо обязательно защитить!
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04.03.2024 15:02 Ответить
Перемога України сидить в камері з Червінським. А загибель України в кабінеті https://republic.com.ua/article/peremoga-ukra%D1%97ni-sidit-v-kameri-z-chervinskim-a-zagibel-ukra%D1%97ni-v-kabineti-%D1%94rmaka.html https://republic.com.ua/article/peremoga-ukraїni-sidit-v-kameri-z-chervinskim-a-zagibel-ukraїni-v-kabineti-єrmaka.html
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04.03.2024 15:05 Ответить
Этот накомандует!
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04.03.2024 15:07 Ответить
Блін, ПІАНІСТ заслухав... Ні як не можу змиритися і повірити.🙈🙉🙊
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04.03.2024 15:08 Ответить
Прямо таки взяв і "заслухав"? - І шо?
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04.03.2024 15:08 Ответить
Мені як бойовому офіцеру смішно це читати. Воно заслухало... Іспанський стид мене не полишає вже років так з п'яток. Дотепер не розумію, як можна було віддати країну під час війни в руки паршивого клоуна?
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04.03.2024 15:09 Ответить
BBC: Віцепрезидент Єрмак. Як помічник Зеленського став ключовою фігурою в українській владі

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about

Важко знайти якусь протокольну фотографію президента Володимира Зеленського, на якій поруч із ним не було б цього високого сутулого чоловіка. Через різницю в зрості часом здається, що він просто нависає над Зеленським.
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04.03.2024 15:10 Ответить
Воно заслухало!!!
Вова, поц неголений, не роби таку пику, ні хто не повірить шо ти шось у цьму розумієш.
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04.03.2024 15:12 Ответить
Ну от, а звинувачували Залужного що не було ***********. Це відомство МО і єрмаківської криси умєрова.
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04.03.2024 15:16 Ответить
Коли почнеться будівництво оборонних споруд??? Де гроші, будівельна техніка, бетон???

все дороги будуємо???
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04.03.2024 15:17 Ответить
Заслухав, нічого не зрозумів, але незламно та потужно робив "розумні очі" та кивав головою...
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04.03.2024 15:19 Ответить
Генералисимус грёбаный.
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04.03.2024 15:20 Ответить
Сьогодні воно заслухало, а завтра це все буде прочитано у фсб.
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04.03.2024 15:25 Ответить
"Отримав останню інформацію", "Заслухав Головкома... доповіді розвідок, СБУ та МВС". Нічого не зрозумів, бо тупий! День пройшов насучено, можна і на роялі пограти.
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04.03.2024 15:41 Ответить
Такий потужний керівник як Вова, визива неабияку впевненість в завтрашньому дні...
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04.03.2024 15:41 Ответить
Коли вже аудит ермака з татаровим буде???
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04.03.2024 15:44 Ответить
Раньше сидел такой себе дежурный по горисполкому и,принимал жалобы,сам разумеется ничего не решал...так и этот - дежурный по стране - выслушивает, заслушивает, кривляется,чешется..отрешённый взгляд..короче: помощники порешают.
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04.03.2024 16:33 Ответить
А про будівництво, укріплення, облаштування ліній оборони хтось доповідав? Чи солдатіки самі накопають у перервах між кацапськими штурмами?
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04.03.2024 16:33 Ответить
"Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ...",-

до купи своїх титулів додав ще й високе звання "заслухуй"!
А шо такоє, мужчіна работаіть
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04.03.2024 16:52 Ответить
И шо показал аудит, нашли чем заняты 700 000 "тыловиков"? )
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04.03.2024 17:45 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1764735672374399235 27 мин

ЗЕ-команда.
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04.03.2024 22:02 Ответить
 
 