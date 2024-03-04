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РФ начала чаще получать американские беспилотники и компьютерные чипы из Китая, - WSJ

дрони

Дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие маршруты использует Россия

Как отмечается, торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения, которые США и их союзники отсеивают, поскольку они могут быть использованы на поле боя.

"Несмотря на их усилия, Центральная Азия - это растущий трубопровод для России, что стало возможным благодаря тысячам километров открытых границ, непрозрачной торговой практике и оппортунистическим посредникам. Товары часто поступают из Китая, где они производятся, в некоторых случаях крупными американскими компаниями, утверждающими, что эти товары импортируются Россией без их разрешения", – пишет издание.

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Центральноазиатский торговый маршрут особенно важен, поскольку через него в Россию поступает большое количество товаров западного производства.

"Это ключевой маршрут для микроэлектроники, автозапчастей, предметов роскоши - товаров, которые используются как на поле боя в Украине, так и для личного потребления", - говорит Натали Симпсон, аналитика из России в C4ADS, вашингтонской некоммерческой исследовательской фирме, специализирующейся на вопросах национальной безопасности.

США и союзники ведут список товаров двойного назначения, на которые распространяются санкцииВ частности, компьютерные микросхемы, маршрутизаторы, шариковые подшипники, используемые в танках.

С февраля 2022 года резко возрос китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан. Многие товары затем были отправлены в РФ.

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Импорт товаров двойного назначения в РФ

Кроме того, Россия получит товары через ОАЭ, Турцию, Китай.

Журналисты отметили, что в 2023 году Казахстан приобрел у Китая дроны на 5,9 млн долларов и экспортировал в Россию продукции на 2,7 млн долларов. В 2022 году Россия получила чипы из США и ЕС на миллионы долларов через Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Кроме того, за первые десять месяцев 2023 года РФ импортировала товаров двойного назначения со всего мира на 8,8 миллиарда долларов, что всего на 10% меньше досанкционного периода.

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Китай – крупнейший источник импорта России

Между тем, в Китае заявили, что Россия для них является важным торговым партнером.

"Китай всегда разумно и ответственно относится к экспорту военной продукции и соблюдает соответствующие законы и правила, когда речь идет об экспортном контроле товаров двойного назначения", - говорится в сообщении МИД Китая.

WSJ отмечает, что Китай уже является крупнейшим официальным источником импорта Москвы: двусторонняя торговля за последние пять лет увеличилась примерно вдвое и составит 200 миллиардов долларов в 2023 году. Китай продает компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей и технологии РЭБ российским оборонным компаниям.

Издание резюмирует, что эти поставки угрожают стать "камнем преткновения" между лидерами США, Китая и Европы.

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Автор: 

Китай (2991) россия (95687) США (26860) дроны (3980)


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Топ комментарии
+23
допомогу Україні в Америці люто блокують, але американську допомогу росіїї ніхто не відміняв...
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04.03.2024 15:15
+19
До речі, китай свого часу анексував територію Тибету. І що - світова спільнота щось зробила? А тут якісь чипи, дрони та комплектуючі. Тим більше, шо вони виробляються західними компаніями, які не проти на цьому добряче заробити...
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04.03.2024 15:11
+16
******* санкції
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04.03.2024 15:09
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Правила форума Совет форумчан
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04.03.2024 15:05 Ответить
отакої. а ще недавно писали, що вентилятори з франції.
навіть казахстан, закупив на 5,9 млн, і перепродав на 2,7 млн. в два рази дешевше.
бізнес......
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04.03.2024 15:08 Ответить
Це навряд чи. Не будуть же казахи собі у збиток торгувати.
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04.03.2024 18:57 Ответить
******* санкції
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04.03.2024 15:09 Ответить
Завтра ще напишуть https://www.wsj.com/world/russias-backdoor-for-battlefield-goods-from-china-central-asia-bd88b546 The Wall Street Journal що і 155 снаряди з Америки йдуть. Вірити цьому?
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04.03.2024 18:41 Ответить
До речі, китай свого часу анексував територію Тибету. І що - світова спільнота щось зробила? А тут якісь чипи, дрони та комплектуючі. Тим більше, шо вони виробляються західними компаніями, які не проти на цьому добряче заробити...
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04.03.2024 15:11 Ответить
Санкції сер..?
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04.03.2024 15:12 Ответить
допомогу Україні в Америці люто блокують, але американську допомогу росіїї ніхто не відміняв...
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04.03.2024 15:15 Ответить
Потрібні санкції проти китайських компаній, які беруть у цьому участь.
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04.03.2024 15:16 Ответить
Ага, американці самі на себе санкції накладуть чи наложать.
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04.03.2024 15:45 Ответить
Пекельно....
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04.03.2024 15:16 Ответить
Я особисто вірив перші пару місяців у довгий та міцний удав, який затисне економіку росії в лещата. Це був широковідомий мем, який запудрив мізки. Згодом зрозумів що я неправий. Добре, хоч в Арестовича не вірив з самого початку його побрехеньок.
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04.03.2024 15:19 Ответить
Про фінансовий крах росії я чую ще з часів окупації Криму...
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04.03.2024 16:46 Ответить
А нам чого перейматись? Наші союзники у відповідь все частіше висловлюють слова підтримки
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04.03.2024 15:21 Ответить
Как говорил классик из США



Michael McFaul

@McFaul

Excellent. Sanctions work.
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04.03.2024 15:23 Ответить
секрет Полішинеля..
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04.03.2024 15:24 Ответить
Запитайте у Пана Маска,він знає?!?
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04.03.2024 15:29 Ответить
І це ще не звіздець. Трампуша і ленд-ліз русні підпише...
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04.03.2024 15:34 Ответить
США і ЄС! Наростіть ще випуск чого-небудь у комуністичному Китаї. Там все є, і рабсила дешевша.

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04.03.2024 15:36 Ответить
Они давно уже не зависят от Запада. Вся эта рабсила понаделала там своих "Кремниевых долин". Как в Тайване.
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04.03.2024 16:08 Ответить
Пекельні санкції 🤦🤦🤦
Хай йдуть *****, потрібно свою ядерну зброю створювати 😡
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04.03.2024 15:37 Ответить
байден решил поставлять оружие по ленд-лизу, но только в рф, Украина байдену поперёк горла уже стоит, не знает как уже принудить Украиниу сдаться рф.
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04.03.2024 15:42 Ответить
Менше красти потрібно, корупція на рівні пограбування.
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04.03.2024 15:48 Ответить
Хто заважає українцям купувати американське.
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04.03.2024 15:58 Ответить
Ждут американские деньги.
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04.03.2024 16:15 Ответить
Йде до того що американська зброя буде воювати проти американської. Це називається бізнес, ніякої політики.
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04.03.2024 16:14 Ответить
сша - лох! Китай красаучеги. Этот сигнал все громче и громче идет по всему миру.
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04.03.2024 16:16 Ответить
У нас такие суровые союзники, как и их санкции. А ведь когда-то европейцы наваляли рашке в крумской войне. А теперь только от одного упоминания ядерного оружия Шольц писяется от страха. У рашки есть яо и его много, а у европы нет ничего, кроме 300 ядерных боеголовок у Франции. Да еще и есть сомнения, смогут ли они защитить прибалтику в случае чего...посмотришь на европейцев и понимаешь какими же тряпками они стали в плане мужественности.
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04.03.2024 16:27 Ответить
Следующий шаг - прямая помощь россии, чего прятаться. Давайте уже ракеты им из США напрямую.
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04.03.2024 17:04 Ответить
"Нема такого злочину на який капітал не міг би піти при прибутку у сто відсотків".
Карло Мурло."КАПІТАЛ"
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04.03.2024 17:10 Ответить
Це не капітал. Це марксисти при владі, що називають себе "демократами".
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04.03.2024 22:28 Ответить
Китайці закрили їм банки і не дали кредити і до китайців туго доходить.Великі американські компанії покидають Китай.Порти навіть самий великий порт вже стоїть.Авіа стоїть на перевозку.Вигрузки і загрузки фактично немає.Сотні мільярдів пливуть стрімко з Китаю.Санкції не працюють?Ха такими темпами Китай офуїє через буквально пару місяців.Там вже жопочух такого мапштабу що вони вже офуїли.
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04.03.2024 18:09 Ответить
********* будь-які схеми обходяться значно дорожче. Не треба недооціювати це. Так, виявилось, що санкції працюють ще повільніше, ніж думали по другому колу. Але процес іде.

Світ очікує рецесію у Китаї. От тоді може і загуркоче.
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04.03.2024 19:02 Ответить
Як виявляється, всі ці десятирічні 156-ті... пакети"західних Санкцій " це те саме, шо "срала, мазала, гадала...", як у нас кажуть.
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04.03.2024 19:37 Ответить
Санкции только на туалетную бумагу.
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04.03.2024 21:47 Ответить
Да вони все отримують і зброю всіх виробників і італійська і американська і фінська люба, санкції не діють, санкції діють коли туди приліта дрон або ракета, і всі хто нам не дає зброї, це всі латентні союзники ху.л.а, такі як Шольц, Орбан Трамп
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05.03.2024 07:10 Ответить
 
 