РФ начала чаще получать американские беспилотники и компьютерные чипы из Китая, - WSJ

Дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие маршруты использует Россия

Как отмечается, торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения, которые США и их союзники отсеивают, поскольку они могут быть использованы на поле боя.

"Несмотря на их усилия, Центральная Азия - это растущий трубопровод для России, что стало возможным благодаря тысячам километров открытых границ, непрозрачной торговой практике и оппортунистическим посредникам. Товары часто поступают из Китая, где они производятся, в некоторых случаях крупными американскими компаниями, утверждающими, что эти товары импортируются Россией без их разрешения", – пишет издание.

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Центральноазиатский торговый маршрут особенно важен, поскольку через него в Россию поступает большое количество товаров западного производства.

"Это ключевой маршрут для микроэлектроники, автозапчастей, предметов роскоши - товаров, которые используются как на поле боя в Украине, так и для личного потребления", - говорит Натали Симпсон, аналитика из России в C4ADS, вашингтонской некоммерческой исследовательской фирме, специализирующейся на вопросах национальной безопасности.

США и союзники ведут список товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции. В частности, компьютерные микросхемы, маршрутизаторы, шариковые подшипники, используемые в танках.

С февраля 2022 года резко возрос китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан. Многие товары затем были отправлены в РФ.

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Импорт товаров двойного назначения в РФ

Кроме того, Россия получит товары через ОАЭ, Турцию, Китай.

Журналисты отметили, что в 2023 году Казахстан приобрел у Китая дроны на 5,9 млн долларов и экспортировал в Россию продукции на 2,7 млн долларов. В 2022 году Россия получила чипы из США и ЕС на миллионы долларов через Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Кроме того, за первые десять месяцев 2023 года РФ импортировала товаров двойного назначения со всего мира на 8,8 миллиарда долларов, что всего на 10% меньше досанкционного периода.

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Китай – крупнейший источник импорта России

Между тем, в Китае заявили, что Россия для них является важным торговым партнером.

"Китай всегда разумно и ответственно относится к экспорту военной продукции и соблюдает соответствующие законы и правила, когда речь идет об экспортном контроле товаров двойного назначения", - говорится в сообщении МИД Китая.

WSJ отмечает, что Китай уже является крупнейшим официальным источником импорта Москвы: двусторонняя торговля за последние пять лет увеличилась примерно вдвое и составит 200 миллиардов долларов в 2023 году. Китай продает компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей и технологии РЭБ российским оборонным компаниям.

Издание резюмирует, что эти поставки угрожают стать "камнем преткновения" между лидерами США, Китая и Европы.

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