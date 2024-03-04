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В Раде предлагают платить воинам за уничтоженную российскую технику. Названы расценки. СПИСОК

В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому за уничтоженную российскую военную технику бойцы будут получать премии. Министерство обороны и ВСУ поддержали такую инициативу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил инициатор проекта, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Как известно, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), который предусматривает ряд доплат и льгот для военных.

Что предлагают в Верховной Раде

Предлагается установить расценки за уничтоженную технику:

  • Танк – 200–370 000 грн.
  • Самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – 200–370 000 грн.
  • Боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система – 30–100 000 грн.
  • Остальные бронированные автомобили или грузовики – 10-30 000 грн.
  • Зенитно-ракетный комплекс – 200–370 000 грн.
  • Радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – 200–370 000 грн.
  • Средство контрбатарейной борьбы – 30–150 000 грн.
  • Средство радиоэлектронной борьбы – 30–150 000 грн.
  • Беспилотник-разведчик или ударный БПЛА – 30-100000 грн.
  • Крылатая и баллистическая ракета – 100 000 грн.
  • Самолет – 500000 грн.
  • Военный вертолет – 300 000 грн.
  • Комплекс дальнего визуального наблюдения – 30000 грн.
  • Военный корабль – 300–500 000 грн.
  • Средство радиоэлектронной разведки – 30–100 000 грн.

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Отдельно планируется выплачивать единовременную премию тем военнослужащим, которые после полномасштабного вторжения продлили или подписали контракт не менее чем на три года. Сумма такого вознаграждения для солдат будет составлять 120 тысяч гривен, сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен, офицерам – 200 тысяч гривен.

Инициатор законопроекта заверил, что профинансировать из государственного бюджета реализацию законопроекта об установлении дополнительных мотивационных выплат и льгот для военнослужащих вполне реально.

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Автор: 

законопроект (3222) премия (480) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+24
Ні, мільйонерами стануть командири, які сидять за десятки кілометрів від передової, які підтверджуватимуть та подаватимуть докази, ті, хто затверджуватиме та розподілятиме винагороду у кабінетах і т.п., а ті, хто реально підбиватиме отримають якісь копійки по залишковому принципу. Це як з УБД, які мають тилові офіцери, поліцейські, чиновники не побувавши й дня на передовій, поки добровольці місяцями мусять бігати по кабінетах з доказами та свідченнями, що вони воювали.
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04.03.2024 17:15
+18
Тю, блин. Я думал, что за уничтоженную технику премия положена.
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04.03.2024 16:55
+13
один раз вже наібали
бо розцінки вже були.
добре порівняння
бпла до 100к, літак 500. не лям навіть, літак, *****
і приклад АТО.
зять, розвідник в 2018-19 роках вирішив з пацанами зрубати бабла та поїхати у відпустку.
пішли до орків, списдили танк, пригнали на торги до командира.
получили пісдюлей за сзч, багато нікуя грошей, здали танк щей остались винні
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04.03.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Тю, блин. Я думал, что за уничтоженную технику премия положена.
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04.03.2024 16:55 Ответить
Я тоже думал , шо платят, а они тока терки начинают тереть об этом.
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04.03.2024 17:01 Ответить
Так це ж було вже
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04.03.2024 17:30 Ответить
Я точно пам'ятаю, що розмови були.
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04.03.2024 17:59 Ответить
За вражескую технику начали выплачивать денежные премии 13 березня 2015
Дізнатись більше: https://litsa.com.ua/21062/
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04.03.2024 18:37 Ответить
А почему терки начинают депутаты? 100% эти выплаты будут оседать в карманах должностных лиц и тыловых крыс.
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05.03.2024 07:58 Ответить
А за рашкована?
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04.03.2024 16:56 Ответить
5 грн
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04.03.2024 17:09 Ответить
за пучок
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04.03.2024 17:32 Ответить
Давно пора. Навіть Сралін сплачував кошти за знищену техніку ворога
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04.03.2024 16:57 Ответить
Так это было до назначения министром Тарана. И в 2022 уже обещали это-же
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04.03.2024 17:10 Ответить
Так,а за Ferdinand звання героя давали, відтак, знищили їх більше, ніж виготовили.
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04.03.2024 17:17 Ответить
Фердінанд чи Елефант?
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04.03.2024 17:24 Ответить
Це друга назва цієї ж ПТ САУ, тому, без різниці.
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04.03.2024 17:43 Ответить
Кристобаль Коломб
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04.03.2024 17:57 Ответить
Так їх виготовили вссього 88 штук
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04.03.2024 18:00 Ответить
Ой, та ви згадайте, скільки наших хаймарсів знищив кокошніков у своїх звітах 🤣
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04.03.2024 18:08 Ответить
Відомі факти, що Jagdpanther записували, як Ferdinand заради медалі і подібне практикували з танками свідомо "плутаючи" їх чи розстрілюючи кинуті німцями через брак пального чи технічні несправності, аби вони виглядали підбитими і можна було отримати нагороду.
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04.03.2024 20:05 Ответить
Дайош пятілєтку за трі года, стахановци однако.
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06.03.2024 06:31 Ответить
У Сталіна сини воювали на фронті. Не в штабах навіть, а на фронті.
У нас сини мерів міст живуть за кордоном.

1.Наприклад дуже демоклатичний мер Львова і великий патріот України - двоє синів за кордоном.

2. Діти міністра оборони України живуть в США.

3.Я уже мовчу про дітей про дітей Рєзнікова, Данілова, та інших...
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04.03.2024 17:40 Ответить
Я не фанат садового, але в нього сини младше за 25 років. Тому вони тут як ВСІ.
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04.03.2024 17:48 Ответить
З 2014 року "платять".
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04.03.2024 16:59 Ответить
Только их никто не видел и сейчас не увидит.
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04.03.2024 17:01 Ответить
А я знаю людей, наприклад 79-я бригада з Миколаїва, котрі отримували гроші за знищену ворожу техніку з 15 року. Суми різні. Хто скіки зміг поцілити. А от по тому коли українськи мудрили обрали жидовску шиксу - у 19 році - всі виплати заблокували. гнида навіть наказав виходити на першу лінію фронту без зброї - бо, падлюка, побачила мир в очах вбивці - ***..ла, та здав три лінії оброни побудовані у 15-16 роках всією країною на Сході.
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04.03.2024 19:30 Ответить
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04.03.2024 17:13 Ответить
один раз вже наібали
бо розцінки вже були.
добре порівняння
бпла до 100к, літак 500. не лям навіть, літак, *****
і приклад АТО.
зять, розвідник в 2018-19 роках вирішив з пацанами зрубати бабла та поїхати у відпустку.
пішли до орків, списдили танк, пригнали на торги до командира.
получили пісдюлей за сзч, багато нікуя грошей, здали танк щей остались винні
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04.03.2024 17:01 Ответить
Треба було просто на металолом здати, там десь 400 тис. Грн. )))
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04.03.2024 18:45 Ответить
Невже вибори вже на часі ? Зараз Гончаренко підтягнеться, засвистить, що це мало і розробить свою альтернативу.)
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04.03.2024 17:06 Ответить
Только надо будет собрать 100 бумажек с доказательствами, предоставить видиосъемку в 16к разрешении и дать взяток, тем, кто решает, кому выплачивать в размере 3х выплат.
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04.03.2024 17:07 Ответить
Ну - це не зовсім корректно. Так дронщики стануть міліонерами, а штурмовикам навряд що дістанеться.
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04.03.2024 17:07 Ответить
Ні, мільйонерами стануть командири, які сидять за десятки кілометрів від передової, які підтверджуватимуть та подаватимуть докази, ті, хто затверджуватиме та розподілятиме винагороду у кабінетах і т.п., а ті, хто реально підбиватиме отримають якісь копійки по залишковому принципу. Це як з УБД, які мають тилові офіцери, поліцейські, чиновники не побувавши й дня на передовій, поки добровольці місяцями мусять бігати по кабінетах з доказами та свідченнями, що вони воювали.
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04.03.2024 17:15 Ответить
Ну це само собою. І бійцям не передовій будуть це підтвердувати тільки за відкат. У тому й проблема.
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04.03.2024 18:37 Ответить
я ж не про гроші!!!!
про чергове наібалово від зелених.
подивись на звіт...
скільки, чого знищено...
а тієї обіцянки, ніхто не відміняв
але й нікуя не платили
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04.03.2024 18:51 Ответить
ППОшники взагалі мільярдерами.
Який бовдур видав цю дурновату ідею щоб розділити бійців на фронті між собою?
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05.03.2024 12:05 Ответить
А коли війна буде на території рашки?
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04.03.2024 17:09 Ответить
вона, вже там. поки недостатньо, але все попереду.
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04.03.2024 17:11 Ответить
якась грьобана популістська маячня. а індексація передбачена?

тобто? солдати на вільних хлібах?
вже накази командирів нічого не варті?
типу: не буду стріляти піхоту, почекаю танчика?
типу: не буду більше кулеметником, дайте німецький гранатомет? а краще піду в дроноводи?

на скільки я розумію, це йде бонусом. цим бонусом преміюється весь підрозділ.
і для цього не потрібен закон з фіксацією тарифів, а достатньо рішення кабінету міністрів.
до речі, за полонених давно платять премію. у золкіна подивиться.
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04.03.2024 17:09 Ответить
Безусловно воинам было бы приятно, но куда правильней, эти деньги уже наконец-то выделить на производство дронов и другого вооружения, и поставлять их нашим защитникам, желательно в таком количестве, чтобы они не успевали тратить
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04.03.2024 17:09 Ответить
А у раді не спілкуються з ППОшниками? На кожну викорастину ракету повіні відписатися пачкою паперу.
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04.03.2024 17:10 Ответить
Вже типа ж давно є доплата за знищену техніку і от знову. Нікчеми...
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04.03.2024 17:10 Ответить
Нікчеми.... А трирічний контракт то прайс на життя....
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04.03.2024 17:12 Ответить
давно пора. жлоби
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04.03.2024 17:13 Ответить
а чому нема премії за знищений НПЗ чи нафтобазу?
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04.03.2024 17:16 Ответить
На вихід готуйтеся , а не піаром займатися!
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04.03.2024 17:17 Ответить
Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 р. № 340.
Розміри збільшення винагороди за знищену чи захоплену техніку:
Корабля (1 рангу - 243600 грн; 2 рангу - 182700 грн; 3 рангу - 121800 грн; 4 рангу - 97440 грн)Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121800 грн;

Реактивної системи залпового вогню 60900 грн;

Тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54810 грн;

Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48720 грн;

Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42630 грн;

Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42630 грн;

Іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36540 грн;

Переносного зенітного ракетного комплексу - 30450 грн;

Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30450 грн;

Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24360 грн;

Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12180 грн.

Для підтвердження знищення чи захоплення ворожої військової техніки потрібно мати документи, зокрема журнал бойових дій, рапорт командира з датою, часом і способом знищення, фото- або відеофіксація тощо, і надіслати їх із бойовим донесенням до органу військового управління для розгляду. Потім ухвалюється рішення про визнання техніки такої, що знищена чи захоплена, і видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена/захоплена техніка.

???? де правда
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04.03.2024 17:20 Ответить
Як говоритися дрібниця, а приємно.Хоча люди не за гроші знищують техніку
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04.03.2024 17:32 Ответить
нє, ще треба 6000 поправок зробити.
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04.03.2024 17:36 Ответить
треба десь навчати майбутніх знищувачів техніки, а в нас в учбових центрах навчають тільки, як складати піддони...
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04.03.2024 17:46 Ответить
То якась байда якщо так влоб, виплачувати варьо але кому саме виплачувати і скільки? Оператору фпв чи їх групі прикриття? Ви всій роті БпАК? А в ПВО кому? Хто кнопку натиснув чи всьому розрахунку? А може водієві? Тоивсе не просто, а піхота що в окопах гірше тих дроноводів, десять разів хай краще подумають
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04.03.2024 17:50 Ответить
Розділяй і владарюй
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05.03.2024 12:08 Ответить
Звісно треба платити гроші за підбиту техніку. Але якщо піхота на нулі підбивае танк - то це подвиг і величезний риск - то наприклад оператор дрона має ризк менше і все залежить від того, скільки йому дронів привезли. Тобто для нього це звичайна робота.
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04.03.2024 17:50 Ответить
Мдя буде все як всегда .Загиблих 39 000 -це кому сплачено- заява преза . -остальни -без вести пропали .Держава постийно брешэ .Для чого? Дух поддержать ? Як це моторошно -коли вверху одни гади и зрадники .
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04.03.2024 17:54 Ответить
Хлопці не отримують ці виплати ще з 2014.Будь якы суми ставте це до дупи.Гроші командри собі списують на картки ,або відправляють підрозділи на завдання де вони 100 % поляжуть і знову кошти в карман,і купа іншого.Підрозділи і хлопці одинці може колись якось щось отримали.в 99% ніхто нічого досі не отримав.Максимум медалька і подяка.Тому хоть мульйон ставте за техніку це клоунада.Хлопцям не кошти потрібні як такі а зброя яка дозволить закінчити цю війну коли до вас вже дійде !
Маразм виплати по загиблим висять скоро 100 мільярдів тепер клоунада по техніці.Це все для кого робиться ви людей за бовдурів вважаєте?
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04.03.2024 18:06 Ответить
Оженився дурний узяв дурнувату та незнали що робить тай пропонують платити воїнам за знищену російську техніку.
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04.03.2024 18:07 Ответить
З фірмовою організацією від випускників трусковецьких курсів вийде теж саме що і завжди
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04.03.2024 18:09 Ответить
Є чим бити?
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04.03.2024 18:11 Ответить
Знову надурять🤔
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04.03.2024 18:20 Ответить
вспомнил как в первые дни войны плешивый пи..р резников на полном серьёзе предлагал гражданским подбивать цистерны с горючим в кацапских колоннах. типа надо, может даже заплатят. а вы удивляетесь.
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04.03.2024 18:22 Ответить
Знищувати будуть одні , а виплати отримувати інші . Життєві реалії країни зелених мародерів ...
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04.03.2024 18:28 Ответить
А потім виявиться шо за відомостями всі танки підбив Коля-катлєта, а всі літаки - лисий з кварталу...
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04.03.2024 18:39 Ответить
Погана ідея! Мільйонерами стануть дронщики, хто на Хаймарсах і Петріотах та їх командири, а в штурмові бригади буде йти не вигідно... Це образа для штурмовиків, які найбільше ризикують!!!
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04.03.2024 18:54 Ответить
Обіцянки-цицянки, як Коломойський за кожного рашиста.
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04.03.2024 19:06 Ответить
це ж було вже !
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04.03.2024 19:09 Ответить
ХААХХАХА )
Усім платять, всім забезпечують.... І в той час піднімають податки і скиглять що немає грошей на мобілізацію, і просять гроші для соціальних виплат по світу(триндьож НАЙВЕЛИЧНІШОГО що наші пенсіонери помруть бачу вже всі забули, ой коротка пам'ять у українців, дуже коротка)....
ПОТУЖНІ економічні рішення від ПОТУЖНИХ менеджерів зеленого шапіто!!!!
П.С.- Люди вам не здається що нас конкретно най..бують?
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04.03.2024 19:15 Ответить
Дурні пропозиції та розцінки. У мене племінник оператор Джавеліна. В один день знищив 2 танка. Значить йаму премію дали б. Колега по роботі на нулі - піхота, йому ні джавеліна на петріота щоб збити літак ніхто не дасть. Значить крім куль мін та снарядів колега більше нічого не отримає, ну да 100 000 на передку і все. Мотивувати та преміювати потрібно але якось не так. Одним ви даєте ІНСТРУМЕНТ для знищення літаків кораблів і тд і вони можуть отримати премію. А іншим КАРАМУЛЬТУК і в окіп - попробуй з окопа збити корабель. Усі не можуть служити в ППО - де порівняно з передовою все ж не так небезпечно. Моя думка - крім срачу та розбрату це нічого не принесе. Враження таке що той хто це пропонує робить навмисно щоб військові гризлись між собою
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04.03.2024 19:42 Ответить
Для Дебілів-депутатів: такий закон є, але його не виконують (від слова "взагалі"). Проте, я розумію, чому ці уйобки внесли новий закон - ШОУ.
Вже минулого року помпезно прийняли закон про виплати пораненим (хоч, знову ж таки, на той час були законодавчі акти, які мали б забезпечувати виплати пораненим). Зробили чергове шоу. Зараз же багато моїх поранених побратимів виведені зі штату бригад, сидять в "інвалідських ротах" (на солдатському сленгу - "тюрмах") й не отримують ні копійки зарплати (НІ КОПІЙКИ). А шоуменськиц закон є.
Тому, панове, те що ті депуїбани роБЛЯТЬ - суцільне ********.
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04.03.2024 19:43 Ответить
Непоганий прайс. До ладу ! Орки - по норах! Депутату Костенко - залік. На жаль, що з затримкою.
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04.03.2024 19:48 Ответить
Уничтожать технику - работа солдат. За нее положено давать медали. Разве что за ценную, типа ЗРК. А вот за трофейную нужно платить.
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04.03.2024 20:23 Ответить
Люди погибать будут что бы затрофеить вместо уничтожения
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05.03.2024 03:39 Ответить
А какой смысл уничтожать, если можно трофеить? Танк на мине гуслю скинул, экипаж убежал. Вместо того, чтобы он потом воевал на нашей стороне, дронщик в люк гранату закинул, и получил 300к? Ну бред же.
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05.03.2024 09:10 Ответить
Разные могут быть случаи. Слишком близко к врагу например
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05.03.2024 12:40 Ответить
Противотанкисты раззули танк, или пехота заложила мину. Экипаж сбежал. Дронщик закинул в люк гранату, и сорвал джекпот?
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05.03.2024 13:58 Ответить
Ваша правда
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05.03.2024 23:21 Ответить
Зелене шапіто не може заплатити військовим поточних зарплат, а тут вже пропонують моркву на шнурку у вигляді зарплат у 200 тис., а тепер ще й ця хєрня. Звідки візмуться гроші? Зелені дебіляки гадають, що таким чином можна уникнути мобілізації та притримати тих хто уже воює. До такого може додуматись хіба-що верховний ішак.
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04.03.2024 20:25 Ответить
Так це ж було вже! Хіба ні? Розцінок не пам'ятаю, але точно було. Чи "зеленські" як завжди відмінили те що було, потім повернули і побєдоносно зявили що то вони придумали.
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04.03.2024 20:36 Ответить
Как то несправедливо получается. Штурмовики которые на самом краю ножа ходят нихера не получат потому что они ничего кроме вражеской пехоты. А артиллеристы, дронисты и ПВО будут на майбахах ездить после войны. Давайте награду за голову врага а то хер вам кто в пехоту пойдет гнить на передке за бесплатно
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04.03.2024 20:51 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foper-1974.livejournal.com%2F180729.html&psig=AOvVaw2kZdE7FouSZA4KlqqXRdWB&ust=1709664854133000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDc8o6k24QDFQAAAAAdAAAAABAE Охотники за ушами из племени Зулусов на низком старте
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04.03.2024 20:55 Ответить
Як вирішують цільове призначення державних грошей?
Чому не формувати поняття найму приватної армії?
Схоже, що гроші не мають позначки суспільної користі.
І легко трансформуються в окремі питання.
Тобто якщо не буде підтвердження в спроможності зафіксувати ураження, ціль буде залишена до більш сприятливих умов.
Річ не в прайсі, річ в цінності вибраних рішень за рахунок грошей платників податків.
Дуже непомітно перетнули межі спрямування та цінності податків.
Напевно, наслідки незворотні і подібні напрямки витіснять можливість громадян впливати на пріоритетність вибору подібних проектів.
І на питання чому діти такі дурні, будуть казати добре що живі.
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04.03.2024 21:48 Ответить
Почекайте, так ці ж розцінки були оголошені ще два роки тому і що весь цей час нікому не платили?
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04.03.2024 22:59 Ответить
Ідея хороша, але не опрацьована. Оператор ФПВ дрону, може стати мільйонером, а штурмовик, що сидить місяцями в окопі, під артою, що менше воював? Треба платити бойові, за виконане завдання, оборона також подвиг, якщо зупинив ворожий наступ.
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04.03.2024 23:23 Ответить
Це ж було вже? Мне больше интересно когда начнут платить за уничтоженную российскую технику, но не украинским, а российским солдатам и офицерам. Понятно что перегонять никто ничего не будет уже -- Кузьминова про*Бали, но думаю сахару бензобак насыпать или там условного песка в орудие нашлось бы много желающих при нормальной анонимности
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05.03.2024 03:37 Ответить
От якби ще цивільним платили за знищену кацапську технику - тоді б швидко з'явилися (розвинулися. Вони і так зараз є, але замало) фрілансери-мисливці на російське залізо, які б працювали в рази ефективніше за ЗСУ, з їхньою бюрократією та совковою спадщиною...
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05.03.2024 06:45 Ответить
Українці почали бомбардувати позиції Кацапа французькими бомбами Humvee, і це лише початок.
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05.03.2024 07:29 Ответить
Залізничну станцію Глушково в Курській області обстріляла Україна 5 березня, повідомив губернатор області мурло Роман Старовойт.

"Загалом нараховано 9 прильотів, постраждалих немає", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку. Пошкоджено лінії електропередач. Село Кульбаки та станція Глушково залишаються без світла.
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05.03.2024 08:24 Ответить
Досі не платять??? Про це ж говорили-балакали ще у 2022-му !

"Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову"
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05.03.2024 10:25 Ответить
це ж вже було!
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05.03.2024 10:44 Ответить
Так це ж вже було, премії за знищену техніку...
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05.03.2024 11:07 Ответить
Черговий розвод народу.
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05.03.2024 11:37 Ответить
 
 