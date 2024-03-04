В Раде предлагают платить воинам за уничтоженную российскую технику. Названы расценки. СПИСОК

В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому за уничтоженную российскую военную технику бойцы будут получать премии. Министерство обороны и ВСУ поддержали такую инициативу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил инициатор проекта, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Как известно, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), который предусматривает ряд доплат и льгот для военных.

Что предлагают в Верховной Раде

Предлагается установить расценки за уничтоженную технику:

Танк – 200–370 000 грн.

Самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – 200–370 000 грн.

Боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система – 30–100 000 грн.

Остальные бронированные автомобили или грузовики – 10-30 000 грн.

Зенитно-ракетный комплекс – 200–370 000 грн.

Радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – 200–370 000 грн.

Средство контрбатарейной борьбы – 30–150 000 грн.

Средство радиоэлектронной борьбы – 30–150 000 грн.

Беспилотник-разведчик или ударный БПЛА – 30-100000 грн.

Крылатая и баллистическая ракета – 100 000 грн.

Самолет – 500000 грн.

Военный вертолет – 300 000 грн.

Комплекс дальнего визуального наблюдения – 30000 грн.

Военный корабль – 300–500 000 грн.

Средство радиоэлектронной разведки – 30–100 000 грн.

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Отдельно планируется выплачивать единовременную премию тем военнослужащим, которые после полномасштабного вторжения продлили или подписали контракт не менее чем на три года. Сумма такого вознаграждения для солдат будет составлять 120 тысяч гривен, сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен, офицерам – 200 тысяч гривен.

Инициатор законопроекта заверил, что профинансировать из государственного бюджета реализацию законопроекта об установлении дополнительных мотивационных выплат и льгот для военнослужащих вполне реально.

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