В Раде предлагают платить воинам за уничтоженную российскую технику. Названы расценки. СПИСОК
В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому за уничтоженную российскую военную технику бойцы будут получать премии. Министерство обороны и ВСУ поддержали такую инициативу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил инициатор проекта, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
Как известно, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), который предусматривает ряд доплат и льгот для военных.
Что предлагают в Верховной Раде
Предлагается установить расценки за уничтоженную технику:
- Танк – 200–370 000 грн.
- Самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – 200–370 000 грн.
- Боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система – 30–100 000 грн.
- Остальные бронированные автомобили или грузовики – 10-30 000 грн.
- Зенитно-ракетный комплекс – 200–370 000 грн.
- Радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – 200–370 000 грн.
- Средство контрбатарейной борьбы – 30–150 000 грн.
- Средство радиоэлектронной борьбы – 30–150 000 грн.
- Беспилотник-разведчик или ударный БПЛА – 30-100000 грн.
- Крылатая и баллистическая ракета – 100 000 грн.
- Самолет – 500000 грн.
- Военный вертолет – 300 000 грн.
- Комплекс дальнего визуального наблюдения – 30000 грн.
- Военный корабль – 300–500 000 грн.
- Средство радиоэлектронной разведки – 30–100 000 грн.
Отдельно планируется выплачивать единовременную премию тем военнослужащим, которые после полномасштабного вторжения продлили или подписали контракт не менее чем на три года. Сумма такого вознаграждения для солдат будет составлять 120 тысяч гривен, сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен, офицерам – 200 тысяч гривен.
Инициатор законопроекта заверил, что профинансировать из государственного бюджета реализацию законопроекта об установлении дополнительных мотивационных выплат и льгот для военнослужащих вполне реально.
Пожалуйста, подождите...
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У нас сини мерів міст живуть за кордоном.
1.Наприклад дуже демоклатичний мер Львова і великий патріот України - двоє синів за кордоном.
2. Діти міністра оборони України живуть в США.
3.Я уже мовчу про дітей про дітей Рєзнікова, Данілова, та інших...
бо розцінки вже були.
добре порівняння
бпла до 100к, літак 500. не лям навіть, літак, *****
і приклад АТО.
зять, розвідник в 2018-19 роках вирішив з пацанами зрубати бабла та поїхати у відпустку.
пішли до орків, списдили танк, пригнали на торги до командира.
получили пісдюлей за сзч, багато нікуя грошей, здали танк щей остались винні
про чергове наібалово від зелених.
подивись на звіт...
скільки, чого знищено...
а тієї обіцянки, ніхто не відміняв
але й нікуя не платили
Який бовдур видав цю дурновату ідею щоб розділити бійців на фронті між собою?
тобто? солдати на вільних хлібах?
вже накази командирів нічого не варті?
типу: не буду стріляти піхоту, почекаю танчика?
типу: не буду більше кулеметником, дайте німецький гранатомет? а краще піду в дроноводи?
на скільки я розумію, це йде бонусом. цим бонусом преміюється весь підрозділ.
і для цього не потрібен закон з фіксацією тарифів, а достатньо рішення кабінету міністрів.
до речі, за полонених давно платять премію. у золкіна подивиться.
Розміри збільшення винагороди за знищену чи захоплену техніку:
Корабля (1 рангу - 243600 грн; 2 рангу - 182700 грн; 3 рангу - 121800 грн; 4 рангу - 97440 грн)Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121800 грн;
Реактивної системи залпового вогню 60900 грн;
Тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54810 грн;
Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48720 грн;
Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42630 грн;
Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42630 грн;
Іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36540 грн;
Переносного зенітного ракетного комплексу - 30450 грн;
Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30450 грн;
Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24360 грн;
Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12180 грн.
Для підтвердження знищення чи захоплення ворожої військової техніки потрібно мати документи, зокрема журнал бойових дій, рапорт командира з датою, часом і способом знищення, фото- або відеофіксація тощо, і надіслати їх із бойовим донесенням до органу військового управління для розгляду. Потім ухвалюється рішення про визнання техніки такої, що знищена чи захоплена, і видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена/захоплена техніка.
???? де правда
Маразм виплати по загиблим висять скоро 100 мільярдів тепер клоунада по техніці.Це все для кого робиться ви людей за бовдурів вважаєте?
Усім платять, всім забезпечують.... І в той час піднімають податки і скиглять що немає грошей на мобілізацію, і просять гроші для соціальних виплат по світу(триндьож НАЙВЕЛИЧНІШОГО що наші пенсіонери помруть бачу вже всі забули, ой коротка пам'ять у українців, дуже коротка)....
ПОТУЖНІ економічні рішення від ПОТУЖНИХ менеджерів зеленого шапіто!!!!
П.С.- Люди вам не здається що нас конкретно най..бують?
Вже минулого року помпезно прийняли закон про виплати пораненим (хоч, знову ж таки, на той час були законодавчі акти, які мали б забезпечувати виплати пораненим). Зробили чергове шоу. Зараз же багато моїх поранених побратимів виведені зі штату бригад, сидять в "інвалідських ротах" (на солдатському сленгу - "тюрмах") й не отримують ні копійки зарплати (НІ КОПІЙКИ). А шоуменськиц закон є.
Тому, панове, те що ті депуїбани роБЛЯТЬ - суцільне ********.
Чому не формувати поняття найму приватної армії?
Схоже, що гроші не мають позначки суспільної користі.
І легко трансформуються в окремі питання.
Тобто якщо не буде підтвердження в спроможності зафіксувати ураження, ціль буде залишена до більш сприятливих умов.
Річ не в прайсі, річ в цінності вибраних рішень за рахунок грошей платників податків.
Дуже непомітно перетнули межі спрямування та цінності податків.
Напевно, наслідки незворотні і подібні напрямки витіснять можливість громадян впливати на пріоритетність вибору подібних проектів.
І на питання чому діти такі дурні, будуть казати добре що живі.
"Загалом нараховано 9 прильотів, постраждалих немає", - зазначив він.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку. Пошкоджено лінії електропередач. Село Кульбаки та станція Глушково залишаються без світла.
"Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову"