Десятка крупнейших тендеров недели: Из почти 24 млрд грн - 8,5 млрд направили на укрепление обороноспособности, - СМИ

В течение недели, с 24 февраля по 2 марта текущего года, в системе "Прозорро" было обнародовано 60 тысяч сообщений о закупках на сумму 23,85 млрд грн. Из этих средств 8,51 млрд грн было направлено на строительство фортификационных и защитных сооружений.

Об этом пишет издание "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на этой неделе самые большие закупки снова в укреплении обороноспособности.

Самый большой тендер в размере 4,19 млрд грн касался строительства сооружения для защиты электрооборудования Днестровской ГАЭС. "Укргидроэнерго" засекретило эту закупку, поэтому смета и цены стройматериалов не обнародованы.

"Обращает на себя внимание тот факт, что "Укргидроэнерго" впервые за десятилетие допустило в свои крупные подряды кого-то кроме консорциума "Укргидроэнергострой". Он был создан еще в начале столетия для строительства Днестровской ГАЭС, и только за последние восемь лет существования "Прозорро" получил соответствующие подряды на 48 млрд грн", – говорится в материале.

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Это не связано со сменой власти, "Укргидроэнерго" под руководством неизменного со времен Януковича Игоря Сироты в последние годы находится в ведении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Следовательно, возможно, что разрешение на работу нового подрядчика связано с консорциумом "Укргидроэнергострой". Одним из его основных учредителей является ЧАО "Метрострой". А эта компания была связана со скандальным застройщиком Максимом Никитасем, который предлагал мэру Днепра Борису Филатову использовать "Метрострой" на строительстве местного метро за откат 10%. "Метрострой" ранее был основным строителем метро в Киеве, однако при строительстве ветви метро на Виноградар было допущено хищение бюджетных средств и правоохранители открыли уголовное производство.

О ЧП "Элитстрой-1" известно, что это фирма из Житомира местных бизнесменов Василия Бойко и Дениса Болейко (последний когда-то был связан с братьями Черпицкими "Чепчиками"). Фирма достаточно стабильно получала подряды местных заказчиков. Но она никогда не имела ничего примерно похожего на контракт с "Укргидроэнерго" размером 4,2 млрд грн. До него за восемь лет существования "Прозорро" "Элитстрой-1" выиграл тендеры всего на 659 млн грн.

Еще большим подрядным набором недели стали почти две сотни закупок обладминистраций на строительство фортификационных сооружений на общую сумму 4,32 млрд грн.

Харьковская ОГА раздала подряды на 0,94 млрд грн, Житомирская – 0,59 млрд грн, Сумская – 1,87 млрд грн. Вместе с тем, также для строительства фортификаций на территории Сумщины соглашения на 0,63 млрд грн заключила Тернопольская обладминистрация. А Полтавская ОГА заказала строительство построек на 0,29 млрд грн на территории Донбасса.

Напомним также, на позапрошлой неделе Харьковская ОГА заказала фортификаций на 2,02 млрд грн, Житомирская - на 0,35 млрд грн.