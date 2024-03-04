Из-за блокирования польской границы Украина уже потеряла около 500 миллионов долларов, - посол Зварич

Посол Украины в Польше Василий Зварич оценил потери украинской экономики от блокады границы польскими фермерами в 2 миллиарда злотых (500 миллионов долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в своем фейсбуке.

Зварыч призвал "польских фермеров прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной". Отметив, что не Украина или ее агропродовольственная продукция является источником польских проблем.

"Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия. Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной, – пояснил посол.

Он обратился к польским протестующим с призывом не разрешать вводить себя в заблуждение и не подвергаться пропаганде, направленной на то, "чтобы посеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому".

"Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом", - подчеркнул Зварич.

По его словам, из-за блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады около 2 миллиардов злотых (около $500 млн).

Зварич подчеркнул, что в условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне Украины, а значит также удар по безопасности Польши.

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"Но, что для вас очень важно, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составляла примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу", - отметил Василий Зварич.

Дипломат подчеркнул, что проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также окажут негативное влияние на повседневную жизнь поляков.

"Неоправданное блокирование границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок", - подчеркнул он. Он добавил, что верит в мудрость, понимание и добрую волю польских аграриев как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной.

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