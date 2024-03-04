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Из-за блокирования польской границы Украина уже потеряла около 500 миллионов долларов, - посол Зварич

зварич,василь

Посол Украины в Польше Василий Зварич оценил потери украинской экономики от блокады границы польскими фермерами в 2 миллиарда злотых (500 миллионов долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в своем фейсбуке.

Зварыч призвал "польских фермеров прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной". Отметив, что не Украина или ее агропродовольственная продукция является источником польских проблем.

"Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия. Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной, – пояснил посол.

Он обратился к польским протестующим с призывом не разрешать вводить себя в заблуждение и не подвергаться пропаганде, направленной на то, "чтобы посеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому".

"Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом", - подчеркнул Зварич.

По его словам, из-за блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады около 2 миллиардов злотых (около $500 млн).

Зварич подчеркнул, что в условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне Украины, а значит также удар по безопасности Польши.

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"Но, что для вас очень важно, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составляла примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу", - отметил Василий Зварич.

Дипломат подчеркнул, что проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также окажут негативное влияние на повседневную жизнь поляков.

"Неоправданное блокирование границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок", - подчеркнул он. Он добавил, что верит в мудрость, понимание и добрую волю польских аграриев как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной.

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Автор: 

граница (5274) Польша (8435) блокирование (464)


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Топ комментарии
+7
Распичатку в указанием импортеров, количества и уплаты налогов ы студию. И не хрен каждому кагальщику болеть за Украину!
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04.03.2024 18:32
+6
Україна втратила, чи бариги, котрі на цім зерні нажились?
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04.03.2024 18:38
+5
********, а ось при Порохе такого не було, тоді, при "барІге", полякі кордони не блокували.
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04.03.2024 18:36
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Распичатку в указанием импортеров, количества и уплаты налогов ы студию. И не хрен каждому кагальщику болеть за Украину!
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04.03.2024 18:32 Ответить
Путин *****- ось тобі распічатка, кацапосвин.
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04.03.2024 18:53 Ответить
У Зварича проблеми з математикою і теорією. Є прямі і не прямі втрати, люба страхова компанія це легко рахує.
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04.03.2024 18:35 Ответить
Збитки від торгової війни Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
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04.03.2024 18:36 Ответить
********, а ось при Порохе такого не було, тоді, при "барІге", полякі кордони не блокували.
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04.03.2024 18:36 Ответить
За Пороху з Угорщиною проблеми почалися і не слабкі. А ось від Угорщини все й пішло.)
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04.03.2024 18:40 Ответить
Хена, ти навіщо віглянув з круглого отвору у підлозі Параші?
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04.03.2024 18:44 Ответить
Какие проблемы? Венгрия была одна из первых стран, поддержавших нашу ассоциацию. Про язык обсуждалось без такого надрыва как все сейчас. И вы же заявляли что придет Зеленский и все моментально порешает. Это так порешал?
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04.03.2024 18:45 Ответить
Вау! Паспорта хунгарія та4ож з подачі пороха роздавала?
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04.03.2024 18:55 Ответить
Она их раздавала до, раздает и сейчас. У нас сейчас десяток миллионов человек вообще уехали из страны и многие подали документы на ВНЖ, и в той-же Венгрии. Это тоже Порох?
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04.03.2024 18:59 Ответить
мадярські паспорти, це не наша проблема, це їхня проблема. бо живуть вони в україні і приносять користь україні. а соціальні гарантії надає угорщина. і пенсію буде платити угорщина.
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04.03.2024 19:02 Ответить
Именно так. Это нужно же было за 1 год из одного из самых надежных союзников сделать почти что врага. Мастера дипломатии, твою дивизию.
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04.03.2024 18:41 Ответить
Україна втратила, чи бариги, котрі на цім зерні нажились?
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04.03.2024 18:38 Ответить
Де вас таких тупорилих знаходять? Ну реально!? Ти із диспансера якогось постиш?
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04.03.2024 18:54 Ответить
та шо ти кажеш їбанько.уже навіть європейці говорили про те що прибутки від зерна в офшорах осідають,дарма очко рвеш служивий
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05.03.2024 14:34 Ответить
Так Зеленский же заявлял что это чепуха и там всего 5% нашего экспорта. И вообще при этой власти оно само все решится. Или уже не решится?
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04.03.2024 18:39 Ответить
Хто утратив ті гроші ще велике питання.... Україна чи якесь чергове лайно яке мутить ту всю тему зерном
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04.03.2024 18:58 Ответить
І хто ж в цьому винен, невже тільки поляки?
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04.03.2024 19:12 Ответить
Злобний плешивий гітлер і тільки він!
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04.03.2024 19:14 Ответить
Так хто втратив Україна, чи українськи агротрейдери??? У будь якому випадку головний винуватець це плешиве куйло з фашистської *********.
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04.03.2024 19:13 Ответить
А Десь можна взнати хто є тими загадковими українськими трейдерами! ІП та по батькові. Бо як я розумію , що селянин з того зерна ( як і Україна) нічогісінько немає. І з-за кого Україна псує стосунки з Польшою
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04.03.2024 20:19 Ответить
Українські агровиробники - це найбільші в Україні платники податків. Вони ж створюють величезну кількість робочих місць в тому числі в маленьких селах. Особливо це цінне зараз.
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04.03.2024 23:21 Ответить
Україна зара продає зерно по ціні тричі нижче ринку,які уже бюджетонаповнювачі,і так агротрейдер не дорівнює агровиробник
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05.03.2024 14:36 Ответить
Из-за блокирования польской границы Украина уже потеряла около 500 миллионов долларов, - посол Зварич Источник:
=========
Одні збитки у зелених. За час блокування кордону слуги недокрали 500 млн баксів.
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04.03.2024 20:37 Ответить
Нет кацапчик, если наступать то только на мацкву! В любом случае во всем виноват твой плешивый гитлер развязавший войну и вы его обосранные рабы!
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05.03.2024 18:45 Ответить
Уж ты то точно сидеть будешь раб, причем с любым флагом… помнишь:
«Грудой дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в камере. Я и путлер….».
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12.03.2024 09:05 Ответить
Майже півмільярда не вивезено на офшори!
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04.03.2024 21:07 Ответить
AleksandrimusVarg

@aleksandrimus

·

https://twitter.com/aleksandrimus/status/1764648489844101222 5 ч

Фермери бувають різні. Британські фермери доставили до Львова 27 пікапів із гуманітарною допомогою для ЗСУ у рамках ініціативи «Пікапи для миру». Дякуємо!
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04.03.2024 21:28 Ответить
 
 