Россияне 8 раз обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены 9 домов, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

В течение дня российская армия 8 раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области. Повреждены предприятие, несколько частных домов, гараж и ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня от атак врага страдала Никопольщина - райцентр и Марганецкая громада. К счастью, вследствие этого не пострадали люди. Но есть разрушения.

Повреждено частное предприятие, 9 домов местных жителей. Изуродовано хозяйственное сооружение, еще одно – разрушено. Разбиты микроавтобус и гараж. Задело несколько линий электропередачи и газопровод. Возник пожар, его оперативно потушили", - написал он.

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Также в Днепровском районе работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось не эксплуатируемое здание. Огонь спасатели ликвидировали.







