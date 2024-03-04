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Новости Война
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Россияне 8 раз обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены 9 домов, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

В течение дня российская армия 8 раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области. Повреждены предприятие, несколько частных домов, гараж и ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня от атак врага страдала Никопольщина - райцентр и Марганецкая громада. К счастью, вследствие этого не пострадали люди. Но есть разрушения.

Повреждено частное предприятие, 9 домов местных жителей. Изуродовано хозяйственное сооружение, еще одно – разрушено. Разбиты микроавтобус и гараж. Задело несколько линий электропередачи и газопровод. Возник пожар, его оперативно потушили", - написал он.

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Также в Днепровском районе работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось не эксплуатируемое здание. Огонь спасатели ликвидировали.

Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині

Автор: 

обстрел (27379) Днепропетровская область (4001)


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