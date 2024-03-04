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30 тысяч хранившихся почти год турникетов обнаружило Минобороны на складах Командования медицинских сил

турнікети

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, хранившихся почти год: часть уже выдали военнослужащим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оборонное ведомство.

"Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США", - говорится в сообщении.

Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.

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О результатах внутреннего аудита доложено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

По данным Минобороны, после проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.

"Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетности, солидарность на всех уровнях принятия решений", - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

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Автор: 

аудит (362) Минобороны (9368) Командование медицинских сил (18) турникет (8)


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Топ комментарии
+28
фамилия той мрази что спрятала их где??
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04.03.2024 19:08
+27
Іічки по 17 грн не жмуть нікому ?
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04.03.2024 19:08
+22
Тримали, щоб пройшов час, а потім продати. ми тут збирали, марафони проводили, а вони були
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04.03.2024 19:10
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Одне виявили і попіаоилися. А ще сотні (тисячі?) залишаться невідомими...
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04.03.2024 19:06 Ответить
Іічки по 17 грн не жмуть нікому ?
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04.03.2024 19:08 Ответить
все літо та осінь пацани просили турнікети
і нікому ***** не буде
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04.03.2024 19:14 Ответить
фамилия той мрази что спрятала их где??
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04.03.2024 19:08 Ответить
Призвіще Остащенко . З трудом звільнили протеже проросійського министра
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04.03.2024 19:11 Ответить
Ну що ? У вʼязницю бувшого керівника медичних сил . Тількі так буде перемога над бардаком в країні
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04.03.2024 19:09 Ответить
не у вязницю а на шибеницю
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04.03.2024 19:45 Ответить
Сначала навєрна прапала память і пра турнікєти забилі а патом началася аудіт і вмєстє с турнікєтамі нашлась і прапавшая память-а шо лагічна же...
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04.03.2024 19:10 Ответить
ці, прострочені відправлять в окопи, а на їх місце покладуть нові, від шольца.
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04.03.2024 19:10 Ответить
Знайшов таку інфу:
SOF-T Gen 5 - це п'яте покоління джгутів-турнікетів добре відомого американського виробника Tacmed Solutions.
Термін придатності: не обмежений
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04.03.2024 19:14 Ответить
Необмежений умовно, бо може залежати від умов зберігання. Якщо валялися на складі, де були перепади температури/сирість, то можуть і не спрацювати.
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05.03.2024 05:31 Ответить
Тримали, щоб пройшов час, а потім продати. ми тут збирали, марафони проводили, а вони були
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04.03.2024 19:10 Ответить
Так купляли китайські із-за которих гибли військові. Скількі Оксана Корчинська іінши волонтери писали на цю тему.
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04.03.2024 19:13 Ответить
Відлежувалось!
не встигли розпродати, як гуманітарку
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04.03.2024 19:10 Ответить
А розслідування хіба не потрібно ?
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04.03.2024 19:11 Ответить
30 тисяч життів і каліцтв...
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04.03.2024 19:11 Ответить
Так. Це якийсь жах . Пора за відповідальність розстрілювати
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04.03.2024 19:14 Ответить
Безвідповідальнисть
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04.03.2024 19:17 Ответить
і ні слова про арешти за підрив брєготовності..
то ***** цей цирк???
пам"ятаєте що було з масками на початку ковід???
списдили та продали
те ж мало бути й з цим майном
і нікому нікуя нема
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04.03.2024 19:12 Ответить


Не здивуюсь якщо знову у темі Радуцький
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04.03.2024 19:16 Ответить
кРадуцкій, хФельшир, який по ТБ заявляв, шо "... маскі, ані - нє нужни, патамушта размєри віруса мєньше чем пори в маскє....."!!!!
😡😡😡😡
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04.03.2024 19:44 Ответить
Просто хтось був зацікавлений придбати китайські і заробити на цьому кілька мільйонів, а потім ще й ці перепродати і знову заробити. Скільком військовим це коштувало життя їх абсолютно не цікавить. Думаю, що це ще далеко не все, що і досі припадає пилом на складах, або вже знищене рашистськими ударами.
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04.03.2024 19:15 Ответить
Це ж скільки бійців загинуло без них... Якщо за це не буде розстрілів винних, то я не знаю чи є майбутнє у країни.
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04.03.2024 19:16 Ответить
У якоїсь "красивої та успішної людини" плебеї вирвали шматок з рота...
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04.03.2024 19:16 Ответить
Цікаво , а СБУ вже допитало Остащенко чи Ермака ?
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04.03.2024 19:19 Ответить
А не бажає Верховний головнокомандувач йти у відставку? Не може ж так бути, що навкруги всі погані, один тільки він нормальний. Він здається не монарх, а вибраний народом менеджер? А менеджер виявився не зовсім менеджером.
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04.03.2024 19:19 Ответить
А були надії, що то менеджер?! Хоча, 73% дебілів саме так і думали, ну, щоб поржать. Наржались, ****, аж до кровавих рік...
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04.03.2024 19:36 Ответить
Це "заначка" Єрмака-Безуглої, які так добивались відставки Залужного.
Тепер можна представити, в яких умовах працював "ЗАЛІЗНИЙ ГЕНЕРАЛ",
якщо:
- його плани КОНТРНАСТУПУ за пів року лежали на столі у Путіна.
- в складах ховали речі ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ.
- яйця поставляли по завишеним цінам.
Те, що робив ГЕНЕРАЛ таємно від ЗЕ, не подобалось ОП(Єрмаку-Безуглій) і завдяки цьому Київ не впав за 3 дні, і лише 26% окуповано території України після того, що робили Баканов, Наумов, Кулініч і більше 100 СЛУГ НАРОДУ(колаборантів) на чолі з ЗЕ, які чекали Путіна
ГУР шукає хто продав плани КОНТРНАСТУПУ Путіну. Ці очевидні речі нагадують історію як Баканов шукав плівки ДЕРКАЧА, які сам йому ПРОДАВ!
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04.03.2024 19:40 Ответить
"30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США"

Бо якась гніда з Медичних сил просуває китайські турнікети та й відчизняне таке саме лайно, як і китайське.
Тому не дають ходу якісним американським турнікетам, а в Німеччині аптечки замовляють без турнікетів, щоб у нас доукомлектувати неякісними.
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04.03.2024 19:41 Ответить
Й***на бюрократія. Швидше за все, ці турникети стояли на обліку і не могли бути передані просто так, без запиту начмедів конкретних частин. А цього запиту не могло бути, бо по документах усі частини всім забезпечені, бо нема можливості списати втрачене, про**бане, знищене майно. Щоб списати звичайні аптечки треба зробити хер*ву кучу актів, провести через комісію частини, зібрати купу підписів, ще й доказати якомусь штабному щуру, що ти не дебіл. І якщо тобі всетаки вдастся то всьо списати за кілька місяців часу, то можна робити запит на нове майно, а інакше то всьо несписане майно висить на комбатах, начмедах, старшинах і потім шиються кримінальні справи...
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04.03.2024 19:44 Ответить
При Залужному турнікети заховали, аж при Сирському сюрприз-сюрприз - знайшли.
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04.03.2024 19:56 Ответить
при зеленому заховали, а при зеленому знайшли. як тобі зелені яйця?
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04.03.2024 20:52 Ответить
Саботаж.
"Да, история паскудная, трибуналом пахнет." ©
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04.03.2024 20:05 Ответить
Посилена підзвітність і солідарність на всіх рівнях...гм ? Хіба ж це сумістні поняття ? Невдале якесь формулювання.
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04.03.2024 20:27 Ответить
І де тут ДБР відносно винних, яке завжди арештовує військове майно і розброює систему ППО ?
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04.03.2024 21:02 Ответить
зебобіки зараз будуть верещати,що ще Залужний їх заховав!
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04.03.2024 21:06 Ответить
Тож - прізвищє,телефон, адресу того екском'юнікадо....
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04.03.2024 21:08 Ответить
Саботаж, і це від медиків!!! Це що ждуни були чи як??? Зато роздавали гівно китайське, багато скандалу на цю тему було!!!
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04.03.2024 21:41 Ответить
не зрозумів, чому відповідальні (хто тримав турнікети там) - ще не на нулі?

або 20 років з конфіскацією
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04.03.2024 21:53 Ответить
Мабуть хотіли продать
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04.03.2024 22:29 Ответить
Скільким військовим все це могло врятувати життя? Багато.
Це злочин
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04.03.2024 22:53 Ответить
...може догнати треба яйценосного гезнікова.
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04.03.2024 23:59 Ответить
КРЫС ШТАБНЫХ НА ПЕРЕДОК !!!
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05.03.2024 06:26 Ответить
 
 