30 тысяч хранившихся почти год турникетов обнаружило Минобороны на складах Командования медицинских сил
На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, хранившихся почти год: часть уже выдали военнослужащим
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оборонное ведомство.
"Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США", - говорится в сообщении.
Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.
О результатах внутреннего аудита доложено Министру обороны Украины Рустему Умерову.
По данным Минобороны, после проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.
"Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетности, солидарность на всех уровнях принятия решений", - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.
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і нікому ***** не буде
SOF-T Gen 5 - це п'яте покоління джгутів-турнікетів добре відомого американського виробника Tacmed Solutions.
Термін придатності: не обмежений
не встигли розпродати, як гуманітарку
то ***** цей цирк???
пам"ятаєте що було з масками на початку ковід???
списдили та продали
те ж мало бути й з цим майном
і нікому нікуя нема
Не здивуюсь якщо знову у темі Радуцький
😡😡😡😡
Тепер можна представити, в яких умовах працював "ЗАЛІЗНИЙ ГЕНЕРАЛ",
якщо:
- його плани КОНТРНАСТУПУ за пів року лежали на столі у Путіна.
- в складах ховали речі ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ.
- яйця поставляли по завишеним цінам.
Те, що робив ГЕНЕРАЛ таємно від ЗЕ, не подобалось ОП(Єрмаку-Безуглій) і завдяки цьому Київ не впав за 3 дні, і лише 26% окуповано території України після того, що робили Баканов, Наумов, Кулініч і більше 100 СЛУГ НАРОДУ(колаборантів) на чолі з ЗЕ, які чекали Путіна
ГУР шукає хто продав плани КОНТРНАСТУПУ Путіну. Ці очевидні речі нагадують історію як Баканов шукав плівки ДЕРКАЧА, які сам йому ПРОДАВ!
Бо якась гніда з Медичних сил просуває китайські турнікети та й відчизняне таке саме лайно, як і китайське.
Тому не дають ходу якісним американським турнікетам, а в Німеччині аптечки замовляють без турнікетів, щоб у нас доукомлектувати неякісними.
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