30 тысяч хранившихся почти год турникетов обнаружило Минобороны на складах Командования медицинских сил

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, хранившихся почти год: часть уже выдали военнослужащим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает оборонное ведомство.

"Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США", - говорится в сообщении.

Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.

Читайте также: Оружие – это не все. Что должно быть у нашего защитника на поле боя?

О результатах внутреннего аудита доложено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

По данным Минобороны, после проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.

"Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетности, солидарность на всех уровнях принятия решений", - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Смотрите также: Минобороны приступило к испытаниям "плавучих бронежилетов" для нужд ВМС ВСУ. ФОТО