Порошенко купил партию техники для строительства фортификаций и призывает Раду создать ВСК по укреплениям

"Европейская Солидарность" инициирует создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по строительству фортификационных сооружений.

Об этом на брифинге заявил лидер партии Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На этой неделе парламент собирается на сессию. В повестку дня включено большое количество абсолютно пустых вопросов. Я с коллегами настаиваю на том, чтобы было поставлено постановление о создании ВСК по ситуации с фортификационными сооружениями. Многомесячные успокаивающие реляции о том, что укрепления строятся, деньги выделяются…

Куда отошли после тяжелых боев наши войска от Авдеевки? Была ли через 5-10-15 километров построена мощная линия фортификационных сооружений в несколько ярусов, бетонные, с "зубами дракона", с минами, где могут надежно занять эти позиции, защититься от врага наши герои? Нет. Предлагают иногда лопатами откапывать в мерзлом грунте рубежи.

Мы дальше не собираемся по этому поводу молчать. Парламент наконец-то должен получить от правительства в соответствии с Конституцией информацию о ситуации с финансированием, организацией и обеспечением строительства", – заявил лидер "ЕС".

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Порошенко также сообщил, что перенаправил часть средств для ВСУ на закупку землеройных машин, экскаваторов и бульдозеров, поскольку ситуация с оборонительными сооружениями вдоль линии фронта угрожающая.

Мы вынуждены были передать в Вооруженные силы технику, краны, в том числе на базе "Фоденов". Мы не говорим, в какой батальон. Мы не говорим, где именно ведется строительство. Но оно ведется нашей техникой. Наша команда, волонтеры были вынуждены, кроме того, чтобы помогать ВСУ оружием FPV дронами, "Посейдонами", грузовиками, банями, ПАРМами, огромную часть средств направить на землеройную технику", - отметил политик.

"Хочу отметить также несколько случаев с ВГА, которым наконец нарезали небольшой участок построения фортификационных сооружений и взводных опорных пунктов на несколько километров, где правительство должно было выделить финансирование в пределах 190 - 200 млн грн. Деньги по этой программе по состоянию на позавчера не тратились. Депутаты должны спросить у правительства, чем они занимаются, что они финансируют. "Единый марафон"? Строительство дорог?" – спрашивает Порошенко.

"А относительно техники, которая есть в нашем распоряжении, мы просим немедленно, наша команда вместе с ВГА, где будет определено, на определенном участке, начать строительство фортификационных сооружений с нашим участием. Мы не просим для этого денег, мы это финансируем, мы показываем, что делать. Я прошу немедленно решить вопрос о создании комиссии и немедленно решить вопрос об эффективном использовании закупленной нами техники", – резюмировал лидер "ЕС".