На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения. Больше всего атак россиян отражено на Авдеевском направлении - 21, - Генштаб ВС

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 4 марта 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сводке Генштаба.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Товстодубово, Середина Буда Сумской области; Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Твердохлебное, Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

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Ситуация на юге

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На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра несмотря на значительные потери. В частности, в течение суток противник 2 раза совершал безуспешные штурмовые действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.