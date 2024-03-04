На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения. Больше всего атак россиян отражено на Авдеевском направлении - 21, - Генштаб ВС
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 4 марта 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Продолжаются семьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сводке Генштаба.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Товстодубово, Середина Буда Сумской области; Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Твердохлебное, Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра несмотря на значительные потери. В частности, в течение суток противник 2 раза совершал безуспешные штурмовые действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Змиевка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.