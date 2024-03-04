Тейшейра признал вину в утечке разведданных США и согласился на 16 лет заключения

Бывший военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, рассекретивший разведданные США и слив их на Discord, признал себя виновным. Ему назначили 16 лет тюрьмы, что меньше, чем предполагалось по всем выдвинутым ему статьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Согласно соглашению со следствием о признании вины, которое 22-летний Тейшейра подписал и которое подали в суд, он согласился признать вину по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну.

Он пошел на соглашение с прокурорами, чтобы они не предъявляли ему дополнительных обвинений за законом о шпионаже.

В рамках соглашения о признании вины Тейшейра должен явиться на допрос в Министерство обороны и Министерство юстиции США, а также передать все секретные материалы, которые еще могут остаться в его распоряжении.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля 2023 года.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.