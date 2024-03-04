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Тейшейра признал вину в утечке разведданных США и согласился на 16 лет заключения

тейшейра,джек

Бывший военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, рассекретивший разведданные США и слив их на Discord, признал себя виновным. Ему назначили 16 лет тюрьмы, что меньше, чем предполагалось по всем выдвинутым ему статьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Согласно соглашению со следствием о признании вины, которое 22-летний Тейшейра подписал и которое подали в суд, он согласился признать вину по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну.

Он пошел на соглашение с прокурорами, чтобы они не предъявляли ему дополнительных обвинений за законом о шпионаже.

В рамках соглашения о признании вины Тейшейра должен явиться на допрос в Министерство обороны и Министерство юстиции США, а также передать все секретные материалы, которые еще могут остаться в его распоряжении.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля 2023 года.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

Автор: 

США (26860) секретные документы (96) Тейшейра Джек (10)


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Топ комментарии
+9
Рідкісний ідіот. Жив би собі і горя не знав. Нормальна ЗП, в гарячу точку не пошлють, медстраховка безкоштовно. А так на пів життя за грати...
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04.03.2024 20:32
+8
А може він слуга народу і Безмозгла його завербувала?
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04.03.2024 20:32
+5
Ага, вот кто слил план летней компании ВСУ. Дело закрыто.
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04.03.2024 20:17
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Правила форума Совет форумчан
Ага, вот кто слил план летней компании ВСУ. Дело закрыто.
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04.03.2024 20:17 Ответить
До чого докатилися США!!
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04.03.2024 20:17 Ответить
Нещастячко( Зіпсував собі життя
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04.03.2024 20:24 Ответить
Дебіли є кругом
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04.03.2024 20:30 Ответить
Не нагадуйте... хай йому грець.
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04.03.2024 20:31 Ответить
А може він слуга народу і Безмозгла його завербувала?
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04.03.2024 20:32 Ответить
Он просто дэбил, без мозгов и здравого
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04.03.2024 21:27 Ответить
А скільки за таку справу з секретними документами дадуть Трампону?
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04.03.2024 20:32 Ответить
Рідкісний ідіот. Жив би собі і горя не знав. Нормальна ЗП, в гарячу точку не пошлють, медстраховка безкоштовно. А так на пів життя за грати...
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04.03.2024 20:32 Ответить
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04.03.2024 20:34 Ответить
Молоде, дурне...
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04.03.2024 20:37 Ответить
В 22 сісти на 16 років через дурну голову- життя пішло коту під хвіст
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04.03.2024 21:30 Ответить
Да Трамп ***** все секретные документы давал читать все 4 года и ему за ето даже не запретили выдвигаться опять в президенты. Вот вам и демократия и равноправие. Такая коррупция и олигархат как и у нас.
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04.03.2024 20:43 Ответить
Латинос?
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04.03.2024 20:43 Ответить
Ні. Його батько приїхав з Бразилії, давно. Бразильці не вважаються латінос.
Teixeira типове португальське прізвище.
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04.03.2024 21:19 Ответить
Так само як і аргентинці та чилійці.
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04.03.2024 22:40 Ответить
..а Трумпа за подібне ще й презом Штатів оберуть, на свою голову.. їм мало наочного прикладу України, яка "прикололася" і "вигрібає" оце, вже наш, спільний Вирок-2019, а воно, зелене, вперлося і хоче вже сцарювати пожиттєво
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04.03.2024 20:48 Ответить
Мінус - у федеральній тюрмі порядок і ніякого насильства.
Плюс - відсидить весь строк до копійки, нема механізму умовного звільнення.
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04.03.2024 21:22 Ответить
Внас за таку зраду дають макс 8 років, або під особистє ,на поруки, просто вибачення на камеру!
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04.03.2024 21:43 Ответить
Дитячі іграшки, подумаєш, якісь секрети Державні!! Головне, репости та лайки…
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04.03.2024 22:18 Ответить
Я спочатку не міг зрозуміть, як працівник нацгвардії якогось штату міг мати доступ до секретів Пентагону. Потім з'ясувалосб - що це нормально, коли всі !!! клерки в арміі мають однаковий доступ до розвідданих. Начебто це унеможливлює ситуацію, коли кому щось потрібно, і він не може знайти, а за сусіднім столом сидить той, хто це має. Але і "побічні" ефекти теж присутні... ))
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04.03.2024 22:49 Ответить
зроблять йому там дупу ширше зоряної брами
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04.03.2024 22:58 Ответить
"Погодився..." А куди він дінеться ?
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04.03.2024 22:58 Ответить
Кацапи кого вбють, перед выборами. Це новий віток собитій
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04.03.2024 23:13 Ответить
..согласился на 16, чтобы 53 не дали
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04.03.2024 23:42 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗА НИМ СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ ВСЕ ДЕНЮЖКИ ЗАБРАТЬ !)
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05.03.2024 06:13 Ответить
 
 