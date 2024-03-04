Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ
5 сотрудников отдела коммуникаций госучреждения "Центр общественного здоровья" при Минздраве уволились из-за назначения бывшего шеф-редактора телеканала Медведчука ZIK Дарьи Гордейко новым руководителем отдела.
Об этом рассказала одна из работниц отдела, которая уволилась, Антонина Доломанжи в комментарии Институту массовой информации, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, вместе с коллегами они пытались донести руководству недопустимость пребывания Гордейко на руководящей должности в государственном учреждении во время войны с Россией.
"Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОЗ - аполитичная организация", - как нам заявили, и прошлое, и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Вы слышали это? Государственное учреждение в воюющей с Россией стране - аполитичное. У меня такое не укладывается в голове. Как следствие, все коммуникационщики приняли решение об уходе из ЦОЗ", - пояснила Доломанжи.
Она отметила, что Гордейко назначили 22 января 2024 года, и она сразу не рассказывала, где работала до этого.
"Вспоминала только "Прямий". О ZIK не говорила. Мы это узнали по поиску в интернете. Несколько недель мы пытались понять, адекватный ли это человек вообще. Надеялись, что она как-то оправдается. Но убедились в противоположном", - говорит бывшая работница отдела коммуникаций ЦОЗ.
Она подчеркнула, что у Гордейко не было опыта в коммуникациях и она не понимала, что делает команда.
"Вмешивалась во все, замедляя и отменяя многие процессы. Поэтому это назначение выглядит еще более странным", - добавила Доломанжи.
В 20-х числах февраля 2024 года команда коммуникационщиков обратилась к HR-рам и рассказали им обо всех их претензиях.
"В четверг, 29 февраля, у нашего коллектива состоялась встреча с новым гендиректором Михаилом Росадой (Гордеийко назначала другая гендиректор - Людмила Черненко, которая уволилась в феврале). Он начал встречу с заявлений о якобы нашем непрофессионализме, распространении "интриг и слухов", а также сказал, что "мы же при Януковиче все жили и работали и ничего". Потом он начал нас обвинять в том, что мы тоже имеем сомнительный бэкграунд", - вспоминает Антонина.
По ее словам, после этого заместитель гендиректора Ольга Гвоздецкая, которая тоже была на этой встрече, сказала, что "ЦОЗ - аполитичная организация". Росада ее поддержал и сказал, что прошлое человека ему неважно, главное – профессионализм.
"После этого мы были шокированы и ушли. И через несколько часов написали заявления на увольнение. В общей сложности уволились пятеро коммуникационников", - отметила она.
Экс-главный специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кучерявая в комментарии ИМИ отметила недопустимость таких назначений:
"Отдел коммуникаций Центра увольняется почти полным составом из-за несогласия с назначением на должность руководителя человека, который приложил немало усилий к распространению российской пропаганды и откровенно продвигал нарративы и агентов Кремля, работая одним из топ-менеджеров канала ZIK. Коллектив отдела коммуникаций считает недопустимым назначение во время Большой войны людей, работавших на врага".
Дарья Гордейко не ответила на телефонные звонки представительницы ИМИ.
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А що ж блазень Януковича та Коломойського повинен був нагадувати у 2019-му?
Черчілля, Рейгана, Наполеона?
нічого святого
залишки 73%вих зебілів - щасливі, бо какаяразніца - "лішЬ би ковбаса потовще"
а розпочинати війну всередині України проти опзжопників і того, що потім стало "слугами", Порох не став - це би послабило Україну, а ***** цього тільки й чекало.. і не дочекалося.. але тут йому на допомогу у 2019му прийшов вумний нАріт і руками криворізького сцарька-уклоніста послабив-зруйнував те, що хоч якось почало працювати при попередниках...
ЗИ об"єднуватися з рєзнікоковими баригами, дермаками-кротами, стефанчуками-академіками-жлобами, безумними-тіщенками, "тіхонько ушедшимі в лєс", узурпаторами влади, ворогами свободи слова, реальним антимайданом портнова-татарова...?
- якщо метою стоїть побудувати в Україні нову РоZZію, то з цією ложкою зеленого лайна у діжці українського меду, хтось може і погодитися, але не Українці...
- Зєля навіть реАльний новий ПРАЦЮЮЧИЙ уряд народної довіри, разом з опозицією і реальними технарями-дорослими, сцить оголосити..
- та й більшості в нього вже нема (хоча сам Раду розігнав антиконституційно у 2019му)
та й, мабуть, хтось вже і забув, що тоді був Аваков, а це геть не той, що оце натепер промокашка МВС зелених Кліменко (чи як там його)...
та шо тут, взагалі, писАти?, - притомний і так усе розуміє, без пояснень, а самовпевненому жлобу не доведеш нічого (сказано не про присутніх..))
зараз ця **** наймає спічрайтера який вигадає слізну історію про те яка вона хароша людина, підкуплять кілька бомжів, які розкажуть казочку про її босоноге дитинство і вуаля, багато ідіотів повірять.
Росада просто пристосуванський виродок. Він і на окупантів працюватиме.
ЯКЩО ВОНО ДОПОМОЖЕ ....
читаю новини
відчуття що Говнюкович 2,0
"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ
Джерело:
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ И ПРЕДАННЫЕ
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- КОРРУПЦИОНЕРЫ - ВОРЮГИ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО Я ВЕСЬ ВАШ ХОЧ І В ВИГНАННІ
ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!