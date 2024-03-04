Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ

5 сотрудников отдела коммуникаций госучреждения "Центр общественного здоровья" при Минздраве уволились из-за назначения бывшего шеф-редактора телеканала Медведчука ZIK Дарьи Гордейко новым руководителем отдела.

Об этом рассказала одна из работниц отдела, которая уволилась, Антонина Доломанжи в комментарии Институту массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вместе с коллегами они пытались донести руководству недопустимость пребывания Гордейко на руководящей должности в государственном учреждении во время войны с Россией.

"Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОЗ - аполитичная организация", - как нам заявили, и прошлое, и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Вы слышали это? Государственное учреждение в воюющей с Россией стране - аполитичное. У меня такое не укладывается в голове. Как следствие, все коммуникационщики приняли решение об уходе из ЦОЗ", - пояснила Доломанжи.

Она отметила, что Гордейко назначили 22 января 2024 года, и она сразу не рассказывала, где работала до этого.

"Вспоминала только "Прямий". О ZIK не говорила. Мы это узнали по поиску в интернете. Несколько недель мы пытались понять, адекватный ли это человек вообще. Надеялись, что она как-то оправдается. Но убедились в противоположном", - говорит бывшая работница отдела коммуникаций ЦОЗ.

Читайте также: В Сербии зарегистрировали филиал ОО "Другая Украина", который создал в России предатель Медведчук, - СМИ

Она подчеркнула, что у Гордейко не было опыта в коммуникациях и она не понимала, что делает команда.

"Вмешивалась во все, замедляя и отменяя многие процессы. Поэтому это назначение выглядит еще более странным", - добавила Доломанжи.

В 20-х числах февраля 2024 года команда коммуникационщиков обратилась к HR-рам и рассказали им обо всех их претензиях.

"В четверг, 29 февраля, у нашего коллектива состоялась встреча с новым гендиректором Михаилом Росадой (Гордеийко назначала другая гендиректор - Людмила Черненко, которая уволилась в феврале). Он начал встречу с заявлений о якобы нашем непрофессионализме, распространении "интриг и слухов", а также сказал, что "мы же при Януковиче все жили и работали и ничего". Потом он начал нас обвинять в том, что мы тоже имеем сомнительный бэкграунд", - вспоминает Антонина.

По ее словам, после этого заместитель гендиректора Ольга Гвоздецкая, которая тоже была на этой встрече, сказала, что "ЦОЗ - аполитичная организация". Росада ее поддержал и сказал, что прошлое человека ему неважно, главное – профессионализм.

"После этого мы были шокированы и ушли. И через несколько часов написали заявления на увольнение. В общей сложности уволились пятеро коммуникационников", - отметила она.

Экс-главный специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кучерявая в комментарии ИМИ отметила недопустимость таких назначений:

"Отдел коммуникаций Центра увольняется почти полным составом из-за несогласия с назначением на должность руководителя человека, который приложил немало усилий к распространению российской пропаганды и откровенно продвигал нарративы и агентов Кремля, работая одним из топ-менеджеров канала ZIK. Коллектив отдела коммуникаций считает недопустимым назначение во время Большой войны людей, работавших на врага".

Дарья Гордейко не ответила на телефонные звонки представительницы ИМИ.

Смотрите также: На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. ВИДЕО