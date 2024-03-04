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Новости
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Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ

Дар'я Гордійко

5 сотрудников отдела коммуникаций госучреждения "Центр общественного здоровья" при Минздраве уволились из-за назначения бывшего шеф-редактора телеканала Медведчука ZIK Дарьи Гордейко новым руководителем отдела.

Об этом рассказала одна из работниц отдела, которая уволилась, Антонина Доломанжи в комментарии Институту массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вместе с коллегами они пытались донести руководству недопустимость пребывания Гордейко на руководящей должности в государственном учреждении во время войны с Россией.

"Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОЗ - аполитичная организация", - как нам заявили, и прошлое, и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Вы слышали это? Государственное учреждение в воюющей с Россией стране - аполитичное. У меня такое не укладывается в голове. Как следствие, все коммуникационщики приняли решение об уходе из ЦОЗ", - пояснила Доломанжи.

Она отметила, что Гордейко назначили 22 января 2024 года, и она сразу не рассказывала, где работала до этого.

"Вспоминала только "Прямий". О ZIK не говорила. Мы это узнали по поиску в интернете. Несколько недель мы пытались понять, адекватный ли это человек вообще. Надеялись, что она как-то оправдается. Но убедились в противоположном", - говорит бывшая работница отдела коммуникаций ЦОЗ.

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Она подчеркнула, что у Гордейко не было опыта в коммуникациях и она не понимала, что делает команда.

"Вмешивалась во все, замедляя и отменяя многие процессы. Поэтому это назначение выглядит еще более странным", - добавила Доломанжи.

В 20-х числах февраля 2024 года команда коммуникационщиков обратилась к HR-рам и рассказали им обо всех их претензиях.

"В четверг, 29 февраля, у нашего коллектива состоялась встреча с новым гендиректором Михаилом Росадой (Гордеийко назначала другая гендиректор - Людмила Черненко, которая уволилась в феврале). Он начал встречу с заявлений о якобы нашем непрофессионализме, распространении "интриг и слухов", а также сказал, что "мы же при Януковиче все жили и работали и ничего". Потом он начал нас обвинять в том, что мы тоже имеем сомнительный бэкграунд", - вспоминает Антонина.

По ее словам, после этого заместитель гендиректора Ольга Гвоздецкая, которая тоже была на этой встрече, сказала, что "ЦОЗ - аполитичная организация". Росада ее поддержал и сказал, что прошлое человека ему неважно, главное – профессионализм.

"После этого мы были шокированы и ушли. И через несколько часов написали заявления на увольнение. В общей сложности уволились пятеро коммуникационников", - отметила она.

Экс-главный специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кучерявая в комментарии ИМИ отметила недопустимость таких назначений:

"Отдел коммуникаций Центра увольняется почти полным составом из-за несогласия с назначением на должность руководителя человека, который приложил немало усилий к распространению российской пропаганды и откровенно продвигал нарративы и агентов Кремля, работая одним из топ-менеджеров канала ZIK. Коллектив отдела коммуникаций считает недопустимым назначение во время Большой войны людей, работавших на врага".

Дарья Гордейко не ответила на телефонные звонки представительницы ИМИ.

Смотрите также: На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) СМИ (3839) ZIK (122) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+74
які ще новиє ліца вам треба?
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04.03.2024 22:06
+58
Зрадники на владних посадах, чітко виконують вказівки з ОПУ зеленського!! Оманщина, себе проявить… Чекали на парад, а тут таке..
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04.03.2024 22:08
+44
Влада Зе щось дуже нагадує владу Яника, на жаль...
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04.03.2024 22:12
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Правила форума Совет форумчан
які ще новиє ліца вам треба?
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04.03.2024 22:06 Ответить
Тут ещё лучший прикол разгоняется. "К подготовке ликвидации президента https://glavred.info/rubric/vladimir-zelenskiy Владимира Зеленского причастны известные российские спецслужбисты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов", заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев https://www.youtube.com/watch?v=ajGFATMjNME&ab_channel=%D0%97%D0%AB%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%AC в интервью Михаилу Зыгарю. Он отметил, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ в составе элитной группы ГРУ..." Новичок пополам с коксом. Убойная смесь.


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04.03.2024 22:58 Ответить
Так не просто собирались убить величайшую соплю, но и изнасиловать противоестественным способом папашу сашу и мамашу римму!
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04.03.2024 23:13 Ответить
Я бы за эту маму столько не выпил, не говоря уже о папе.
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05.03.2024 09:03 Ответить
Грозев - он как Бигус. Только масштаб другой. Но ходят одинаково - за конъюнктурой и деньгами.
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05.03.2024 00:07 Ответить
Все вертається " на кругі своя..."
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05.03.2024 06:05 Ответить
такі люди потрібні ***** та єрмаку
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05.03.2024 06:31 Ответить
Зрадники на владних посадах, чітко виконують вказівки з ОПУ зеленського!! Оманщина, себе проявить… Чекали на парад, а тут таке..
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04.03.2024 22:08 Ответить
Нє користі раді, а токмо волєю вибравшеґо іх "наріда"!
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04.03.2024 22:30 Ответить
Так "Прямий" ніби не зеленим належить), то яка зрадниця?
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04.03.2024 22:54 Ответить
Антимайдан напередодні Майдан -3...
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04.03.2024 22:09 Ответить
Ми тільки прокинулись, а вони вже всьо. І Україна фсьо.
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04.03.2024 22:20 Ответить
З чого це Україна "фсьо" ? Сама ти "фсьо"
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05.03.2024 06:11 Ответить
Влада Зе щось дуже нагадує владу Яника, на жаль...
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04.03.2024 22:12 Ответить
Да што ви токоє ґоворітє!?
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04.03.2024 22:14 Ответить
Серйозно?
А що ж блазень Януковича та Коломойського повинен був нагадувати у 2019-му?

Черчілля, Рейгана, Наполеона?
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04.03.2024 22:42 Ответить
А хто вони такі? Нє, ну наполеон - жалкое подобіє нашого найвеличнішого, це дехто із 73% знає. А ті інші двоє?
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04.03.2024 22:56 Ответить
Хорошо что не долго осталось, я уже дни считаю.
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05.03.2024 00:43 Ответить
Бидло яке привело до влади аполітичних клоунів зараз певно задоволене. Ну принаймні те, яке залишилось живим після шашликів дворічної давності.
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04.03.2024 22:13 Ответить
суки
нічого святого
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04.03.2024 22:13 Ответить
А лише кілька днів тому Зеленський покладав квіти до Меморіалу Небесної Сотні...крінж...лютий...
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04.03.2024 22:32 Ответить
Звичайний популізм; це саме те, на чому його випхали у президенти.
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05.03.2024 09:20 Ответить
Привладні роблять усе можливе, щоб мертвечук, за них слова замовив у прутіна… Гроші і зрада.
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04.03.2024 22:15 Ответить
Москвобидло тишком-нишком бере реванш під протекцією зеленожОПої влади.
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04.03.2024 22:15 Ответить
Риги при владі.
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04.03.2024 22:15 Ответить
Так і є. Новиє літца зеленої влади це риги після фейсліфтінгу.
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04.03.2024 22:29 Ответить
не просто риги, а молоді риги:
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04.03.2024 23:23 Ответить
Як же відверто ******* ці зелені ублюдки
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04.03.2024 22:22 Ответить
при зєлєнскіх повспливало усе лайно йануковичів..
залишки 73%вих зебілів - щасливі, бо какаяразніца - "лішЬ би ковбаса потовще"
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04.03.2024 22:28 Ответить
А хіба тільки зараз повспливало? Воно нормально плавало і при Пороху - телеканали працювали на повну, медвечуки розростались, матеріали і сировину військового призначення успішно продавали кацапам, лише кілька знакових і занадто дратівливих для суспільства фігурантів втекли, але їхні справи жили і процвітали. Я при спілкуванні радив багатьом людям проігнорувати другий тур, але вони мали серйозні аргументи проголосувати проти Пороха, ось і маємо шо маємо. Зараз не звинувачувати один одного потрібно, а об'єднуватись, бо цей срач між зебілами і порохоботами вигідний тільки кацапам.
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05.03.2024 10:05 Ответить
без монобільшості у Пороха (зрозуміло, що не ідеального) не було шансів проводити радикальні позитивні реформи, які, при бажанні, могла би провести Зєля з її реальною недодиктатурою..
а розпочинати війну всередині України проти опзжопників і того, що потім стало "слугами", Порох не став - це би послабило Україну, а ***** цього тільки й чекало.. і не дочекалося.. але тут йому на допомогу у 2019му прийшов вумний нАріт і руками криворізького сцарька-уклоніста послабив-зруйнував те, що хоч якось почало працювати при попередниках...
ЗИ об"єднуватися з рєзнікоковими баригами, дермаками-кротами, стефанчуками-академіками-жлобами, безумними-тіщенками, "тіхонько ушедшимі в лєс", узурпаторами влади, ворогами свободи слова, реальним антимайданом портнова-татарова...?
- якщо метою стоїть побудувати в Україні нову РоZZію, то з цією ложкою зеленого лайна у діжці українського меду, хтось може і погодитися, але не Українці...
- Зєля навіть реАльний новий ПРАЦЮЮЧИЙ уряд народної довіри, разом з опозицією і реальними технарями-дорослими, сцить оголосити..
- та й більшості в нього вже нема (хоча сам Раду розігнав антиконституційно у 2019му)
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05.03.2024 10:40 Ответить
Він такий хороший, хоч не ідеальний, не став і отим " не став" привів до влади "хто завгодно аби не Порох". То на благо кому він "не став" кажеш? У президента, якому підпоряковані СБУ та МВД не було шансів? Якщо ти сам в це віриш, то нічим я відрізняєшся від тих залишків 73%.
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05.03.2024 12:18 Ответить
...бо Порох (сякий-такий, але ж демократ) не робив так, щоб СБУ та МВД при ньому стали "ескадронами смерті" для незручних владі і опозиції, правосуддя - упорото телефонним з патріотами за гратами, а свобода слова - майже зникла..., як хотілося би і робиться Зєлєй-односрачним, разом з дермаком..
та й, мабуть, хтось вже і забув, що тоді був Аваков, а це геть не той, що оце натепер промокашка МВС зелених Кліменко (чи як там його)...
та шо тут, взагалі, писАти?, - притомний і так усе розуміє, без пояснень, а самовпевненому жлобу не доведеш нічого (сказано не про присутніх..))
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05.03.2024 13:23 Ответить
Притомні розуміють, що випуск банди Гіркіна з оточення в Слов'янську на Донбас і розмінований Чонгар нічим не відрізняються, крім масштабу.
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05.03.2024 22:30 Ответить
Зрада триває. Здаєтся Дермак та Зеля випробують суспільство на звання терпіл
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04.03.2024 22:34 Ответить
... І мудрий нарід з честю витримує всі випробування!
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05.03.2024 02:43 Ответить
Курва ригівська, боїться розмовляти з народом.
зараз ця **** наймає спічрайтера який вигадає слізну історію про те яка вона хароша людина, підкуплять кілька бомжів, які розкажуть казочку про її босоноге дитинство і вуаля, багато ідіотів повірять.
Росада просто пристосуванський виродок. Він і на окупантів працюватиме.
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04.03.2024 22:34 Ответить
Тут кацапи пруть,тут ці ГНИДИ зелені, ***** країна в оточенні!!!
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04.03.2024 22:35 Ответить
І вона здохне. Дай Бог.
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04.03.2024 22:38 Ответить
100%. Років через 40-50.
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05.03.2024 02:44 Ответить
Зелена команда нагадує ракову пухлину, пускає метастази і можливо настане та стадія після якої потрібно буде тільки оперативне лікування,
ЯКЩО ВОНО ДОПОМОЖЕ ....
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04.03.2024 22:38 Ответить
А хтось ще думає ,що медведчука обміняли ? Його відпустили ,а лохам зайшло непогано як обмін
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04.03.2024 22:44 Ответить
ОТЕТА ПОВОРОТ
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04.03.2024 22:48 Ответить
Наші патріоти йдуть воювати і гинуть! Але за кого??? За оцих усіх при владі, які й далі живуть «мєждусабойчиками», ставлять своїх людей, які є продажними шкурами але готові виконувати завдання їхніх господарів! І не важливо який у тебе бекграунд. А чесних і порядних працівників (патріотів ще й виставляють дурнями!) А простий народ на війні їм потрібенлише щоб захищати їхні маєтки, вілли куплені за вкрадені на посадах гроші (фактично за гроші людей) та їхні жирні посади де можна далі заробляти собі величезні статки. А воїни на фронті не мають нічого, все купують за свої кровʼю зароблені або донати народу! Якщо чесно то вже немає жодних слів!!! Набридло, накипіло! За цієї злочинної влади в українців немає майбутнього! А ви люди аналізуйте й думайте!
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04.03.2024 22:49 Ответить
Та ну... Ліпєцкая фабріка і тисячі працевлаштованих ригів...
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05.03.2024 00:18 Ответить
так вона ж вже відмолила гріхи на Прямому
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04.03.2024 22:53 Ответить
Так це державна установа??? І хто стоїть над цією установою??? єРмаков, татаров...ський, подоляковскій, чи сам зЄлєпукін??? І що взагалі відбувається??? Згадав.......31 березня зЄлєпукін НЕ президент!!!! готується великий шабаш!!!
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04.03.2024 23:13 Ответить
нові ЗЕпики
читаю новини
відчуття що Говнюкович 2,0
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04.03.2024 23:22 Ответить
...кадри яника у новій ко манді дуже затребувані, це шокує і дивує одночасно. Совок прогресує.
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04.03.2024 23:32 Ответить
Зеленський- паскуда, наведи порядок у кадровій політиці !!!
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04.03.2024 23:35 Ответить
А він чим зайнятий? Для повної узурпації влади, на ВСі посади мають бути призначені колаборанти- українофоби.
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04.03.2024 23:39 Ответить
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04.03.2024 23:36 Ответить
Таким нехитрим способом ОПешні не тільки свою людину керівником назначили, а й позбулись патріотів.
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04.03.2024 23:43 Ответить
Де цю мразь відкопали? Невже слуг не вистачило?
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05.03.2024 00:15 Ответить
У вас тут відвалилось.
"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ
Джерело:
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05.03.2024 08:29 Ответить
А чому в неї літсо всмятку?
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05.03.2024 00:28 Ответить

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
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05.03.2024 07:06 Ответить
А чого ви очікували від Зелі ?
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05.03.2024 07:15 Ответить
Володя Херпіду продовжує призначати своїх братів і сестрер по крові і духу - тих, хто зраджував, ненавидів і ненавидить Україну і буде зраджувати, як тільки настане момент. Прикладом є абристович, який сказав, як відноситься до українців. Херпіду копія абдристовича, тільки менший, гундосий і має говорити те, що подобається наріду.
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05.03.2024 08:34 Ответить
А мертвечук в Україну скоро повернеться? А портнов?
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05.03.2024 09:16 Ответить

ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ И ПРЕДАННЫЕ
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- КОРРУПЦИОНЕРЫ - ВОРЮГИ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО Я ВЕСЬ ВАШ ХОЧ І В ВИГНАННІ
ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
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05.03.2024 09:34 Ответить
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05.03.2024 09:41 Ответить
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05.03.2024 09:43 Ответить
 
 