Украина и Испания начали переговоры относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров.

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Напомним, Украина подписала уже семь соглашений о гарантиях безопасности с другими странами: Великобританией, Германией, Нидерландами, Францией, Данией, Канадой, Италией.