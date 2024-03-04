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Украина и Испания начали переговоры относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности

іспанія

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров.

Смотрите также: Рютте относительно договора о безопасности: Нидерланды вместе с Украиной не только в оборонном сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Напомним, Украина подписала уже семь соглашений о гарантиях безопасности с другими странами: Великобританией, Германией, Нидерландами, Францией, Данией, Канадой, Италией.

Автор: 

безопасность (1107) Испания (868)


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Топ комментарии
+3
А потім нащадки будуть розповідати , що їх знов кинули

Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі

І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
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04.03.2024 22:19
+2
Хтось мені може пояснити сутність цих переговорів? Ні зброї ні амуніції,тільки бла бла бла.Вступає в дію тільки після повної перемоги.Війну без зброї ******** як виграти? Тобто шах мат ,простий папірець.
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04.03.2024 22:26
+2
В мене таке враження, що ця "влада" обкладається якимись "гарантіями" - які всім сподобались.
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
....................................................
А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
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04.03.2024 22:57
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А потім нащадки будуть розповідати , що їх знов кинули

Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі

І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
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04.03.2024 22:19 Ответить
Хтось мені може пояснити сутність цих переговорів? Ні зброї ні амуніції,тільки бла бла бла.Вступає в дію тільки після повної перемоги.Війну без зброї ******** як виграти? Тобто шах мат ,простий папірець.
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04.03.2024 22:26 Ответить
Навіть не про користь того папірця йдеться.
Те,що представляє Україну якийсь поза дипломатичний клерк,-певне приниження для професійних дипломатів Іспанії.
Зрештою,чому не призначений Зєлєнскім посол Погорєльцев ?
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04.03.2024 22:44 Ответить
Це для того щоб при перемовинах про капітуляцію України можна було відмовиться від вступу в нато, мовляв у нас беспекові гарантіі з усіма країнами і нато не треба. Хитра задумка.
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05.03.2024 00:57 Ответить
Заступник Єрмака привезе нікчемний папірець.
Може ,хоч по ділу поїхав.Нерухомість якусь пригледіти....
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04.03.2024 22:37 Ответить
Мені цікаво, а тут хтось розуміє що в Іспанії зараз криза?! Там з ареною житла взагалі проблема, а уряд с дня на день не зможе виконувати свої обов'язки. Їм точно не до нас. Просто перечитайте місцеві пабліки😑
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04.03.2024 22:53 Ответить
В мене таке враження, що ця "влада" обкладається якимись "гарантіями" - які всім сподобались.
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
....................................................
А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
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04.03.2024 22:57 Ответить
Кловани срати хотіли на усі протоколи!
Вони там всі нопольони #обані...
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04.03.2024 23:46 Ответить
- Ребе! А оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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05.03.2024 00:26 Ответить
Ще один нічого не вартий папірець підписаний нікчемою Це "перемога"
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05.03.2024 07:50 Ответить
 
 