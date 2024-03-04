Украина и Испания начали переговоры относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров.
Напомним, Украина подписала уже семь соглашений о гарантиях безопасности с другими странами: Великобританией, Германией, Нидерландами, Францией, Данией, Канадой, Италией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі
І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
Те,що представляє Україну якийсь поза дипломатичний клерк,-певне приниження для професійних дипломатів Іспанії.
Зрештою,чому не призначений Зєлєнскім посол Погорєльцев ?
Може ,хоч по ділу поїхав.Нерухомість якусь пригледіти....
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
....................................................
А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
Вони там всі нопольони #обані...
- Во всяком случае, не повредит! (с)