Россияне в течение дня обстреляли 11 громад на Сумщине: применяли ракеты, минометы, артиллерию, сбрасывали с БпЛА боеприпасы ВОГ
В течение 4 марта российская армия произвела 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 228 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Дружбовская громада: осуществлен пуск ракет с самолета (4 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов).
- Эсманская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 25 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: совершены минометные обстрелы (24 взрывов), артобстрелы (28 взрывов), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов). В результате одного из обстрелов получил ранение житель громады. Кроме того, произведен обстрел из РСЗО (12 взрывов).
- Шалыгинская громада: враг ударил из минометов (11 взрывов).
- Свеская громада: осуществлен пуск ракет (4 взрыва).
- Белопольская громада: произошли удары FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артиллерийский обстрел (13 взрывов).
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Alex K #531926
показать весь комментарий04.03.2024 22:36 Ответить Мне нравится 1
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий05.03.2024 08:54 Ответить Мне нравится 0
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