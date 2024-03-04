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Новости Война
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Россияне в течение дня обстреляли 11 громад на Сумщине: применяли ракеты, минометы, артиллерию, сбрасывали с БпЛА боеприпасы ВОГ

сумщина

В течение 4 марта российская армия произвела 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 228 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

  • Дружбовская громада: осуществлен пуск ракет с самолета (4 взрыва).
  • Юнаковская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов).
  • Эсманская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: 25 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: совершены минометные обстрелы (24 взрывов), артобстрелы (28 взрывов), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
  • Хотинская громада: были минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов). В результате одного из обстрелов получил ранение житель громады. Кроме того, произведен обстрел из РСЗО (12 взрывов).
  • Шалыгинская громада: враг ударил из минометов (11 взрывов).
  • Свеская громада: осуществлен пуск ракет (4 взрыва).
  • Белопольская громада: произошли удары FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артиллерийский обстрел (13 взрывов).

Смотрите также: На Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами российских военных, - ДБР. ФОТОрепортаж

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обстрел (27379) Сумская область (3175)


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Скоро буде "асіметрична" відповідь Зелєгундоса😱😵😫😬
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04.03.2024 22:36 Ответить
Не буде. Він цим вже не заморочується. А тим часом усі прикордонні села розбиті вщент
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05.03.2024 08:54 Ответить
 
 