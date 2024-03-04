Умеров и Сырский проинформировали главу Пентагона Остина о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с главнокомандующим, генерал-полковником Сырским, проинформировали министра обороны о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях.

Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии", - отметил глава Минобороны.

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