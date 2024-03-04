Умеров и Сырский проинформировали главу Пентагона Остина о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с главнокомандующим, генерал-полковником Сырским, проинформировали министра обороны о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях.
Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии", - отметил глава Минобороны.
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ЗСУ + Пентагон= Перемога.
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин - страшно це все
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
На їхні рожі глянеш плакати хочеться
Єрмак повинен усе знати, через отих умерових соглядатаїв… Оманщина, ставить усіх виконавців на місця.МАЛЮК з КОСТІНИМ…???
Умеров даже не знает, что у него с закупками по договорам.