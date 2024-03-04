В прошлом году ЕС импортировал из РФ 18 млн кубометров сжиженного газа

Импорт газа из России в ЕС снизился на 71% с 2021 года. Сокращение произошло за счет газа, поступающего по трубопроводам. Поставки сжиженного российского газа остаются стабильными.

Об этом заявила еврокомиссар Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа сегодня стабильна, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходилось 15% общего объема от импорта газа, по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в ЕС уменьшился на 71% с 2021 года. Цены существенно снизились и находятся на относительно стабильном уровне. На прошлой неделе они составляли 25 евро за мегаватт/час - и это тот уровень, который существовал до начала войны", - рассказала она.

Симсон отметила, что страны ЕС уверенно подходят к завершению отопительного сезона с заполнением газовых хранилищ на 62%. По оценкам, к началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45-55%. В настоящее время ЕС может полагаться на целый ряд надежных поставщиков, главными из которых остаются Норвегия и США.

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По словам Симсон, министры ЕС по предложению Литвы также обсудили возможность дальнейшего сокращения импорта сжиженного российского газа, но пока не пришли к согласию в этом вопросе. Его окончательное решение будет зависеть от политической воли стран-членов и учета всех последствий такого шага, а также готовности распространить санкции ЕС на газовую промышленность России.

"С точки зрения объемов, импорт российского LNG остается стабильным. В прошлом году он составил 18 миллионов кубометров, импортированных европейскими компаниями. Но мы не можем позволить России компенсировать через LNG те объемы, которые были по единоличному решению сокращены в поставках трубопроводного газа. Газовый пакет, согласованный в прошлом году, предусматривает отказ от российского или белорусского газа в определенных условиях. Его окончательное голосование в Европарламенте должно состояться в конце апреля", - подытожила еврокомиссар.

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