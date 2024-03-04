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Новости Санкции против России
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В прошлом году ЕС импортировал из РФ 18 млн кубометров сжиженного газа

газ,євросоюз

Импорт газа из России в ЕС снизился на 71% с 2021 года. Сокращение произошло за счет газа, поступающего по трубопроводам. Поставки сжиженного российского газа остаются стабильными.

Об этом заявила еврокомиссар Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа сегодня стабильна, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходилось 15% общего объема от импорта газа, по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в ЕС уменьшился на 71% с 2021 года. Цены существенно снизились и находятся на относительно стабильном уровне. На прошлой неделе они составляли 25 евро за мегаватт/час - и это тот уровень, который существовал до начала войны", - рассказала она.

Симсон отметила, что страны ЕС уверенно подходят к завершению отопительного сезона с заполнением газовых хранилищ на 62%. По оценкам, к началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45-55%. В настоящее время ЕС может полагаться на целый ряд надежных поставщиков, главными из которых остаются Норвегия и США.

Читайте также: ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит российского газа, у нас есть альтернативные варианты, – еврокомиссар Симсон

По словам Симсон, министры ЕС по предложению Литвы также обсудили возможность дальнейшего сокращения импорта сжиженного российского газа, но пока не пришли к согласию в этом вопросе. Его окончательное решение будет зависеть от политической воли стран-членов и учета всех последствий такого шага, а также готовности распространить санкции ЕС на газовую промышленность России.

"С точки зрения объемов, импорт российского LNG остается стабильным. В прошлом году он составил 18 миллионов кубометров, импортированных европейскими компаниями. Но мы не можем позволить России компенсировать через LNG те объемы, которые были по единоличному решению сокращены в поставках трубопроводного газа. Газовый пакет, согласованный в прошлом году, предусматривает отказ от российского или белорусского газа в определенных условиях. Его окончательное голосование в Европарламенте должно состояться в конце апреля", - подытожила еврокомиссар.

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Автор: 

Газ (10233) россия (95687) Евросоюз (17155) сжиженный газ (41)


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Топ комментарии
+5
Демократії дають рашистам гроші, щоб рашисти купили мотузки та мило і розправились з демократіями. Жадоба...

Для довідки.
Корінні мешканці Бразилії використовують пастку для мавп під назвою кумбука. Вони вирізають отвір в гарбузі, але такої величини, щоб у нього могла просунутися мавп'яча рука, потім кілком прикріпляють гарбуз до землі, а всередину кладуть приманку, як правило, банан. Нерозумна мавпа хапає банан, але руку із затиснутим в ній бананом вона витягнути не може. І вона не хоче випустити банан. Таким чином тварина потрапляє в пастку.
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04.03.2024 23:55
+2
Дякуєму діду Байдену за заборону експорту зрідненого природного газу.
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05.03.2024 01:52
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Демократії дають рашистам гроші, щоб рашисти купили мотузки та мило і розправились з демократіями. Жадоба...

Для довідки.
Корінні мешканці Бразилії використовують пастку для мавп під назвою кумбука. Вони вирізають отвір в гарбузі, але такої величини, щоб у нього могла просунутися мавп'яча рука, потім кілком прикріпляють гарбуз до землі, а всередину кладуть приманку, як правило, банан. Нерозумна мавпа хапає банан, але руку із затиснутим в ній бананом вона витягнути не може. І вона не хоче випустити банан. Таким чином тварина потрапляє в пастку.
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04.03.2024 23:55 Ответить
Дякуєму діду Байдену за заборону експорту зрідненого природного газу.
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05.03.2024 01:52 Ответить
I нафти !
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05.03.2024 07:51 Ответить
ЄС надто залежав від поставок російського газу і тому сам не запроваджував санкції.
Після початку війни Брюссель обмежився лише намірами скоротити газову залежність від Росії на дві третини протягом 2022 року, а до 2030 року звести її до нуля.
У 2023 році експорт газу до Європи обвалився приблизно в шість разів порівняно з довоєнним рівнем: за розрахунками Міжнародного енергетичного агентства, він становив лише 25 млрд кубометрів газу після 146 млрд кубометрів у 2021 році.
Починаючи з 4 кварталу 2022 року, основний бізнес «Газпрому» - видобуток газу - приносить збитки, а не прибуток. За 9 місяців 2023 року компанія зазнала збитку від продажів на суму 107 млрд рублів за російськими стандартами бухгалтерського обліку (які не консолідують прибуток «Газпром нафти» і, відповідно, показують, скільки монополіст заробив на газовому ринку).
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05.03.2024 06:37 Ответить
Глава "Газпрому", Міллер і Путін ******* повторювати, що доходи від європейських поставок поступово заміщатимуть фінансовий потік від продажу газу до Китаю. У 2023 році новий трубопровід прокачав 23 млрд кубометрів, а у 2025 році "Газпром" обіцяє вивести його на повну потужність у 38 млрд кубометрів.

«Сила Сибіру-2» - це те, що найбільше потрібно «Газпрому». Справа в тому, що монополіст хоче з'єднати цю трубу зі своїми західно-сибірськими родовищами. До війни вони працювали на Європу, а зараз немає куди продавати свій газ. Водночас «Сила Сибіру-2» є одним із «вічних» проектів «Газпрому», який Росія та Китай обговорюють ще з 2000-х років.

Пекін, як повідомляє китайська газета The South China Morning Post, зараз торгується не лише за довгострокову ціну контракту «Сила Сибіру-2», а й за те, щоб «Газпром» взяв на себе витрати на будівництво газопроводу. Пекін дуже добре розуміє свою переговорну силу, і країна перебуває в набагато сильнішій позиції. Коли справа доходить до будівництва, Пекін хоче переконатися, що у них немає ризиків і витрат.
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05.03.2024 06:49 Ответить
Санкції проти російського скрапленого газу не запроваджувалися ні після 2014 року, ні після 2022 року, адже будь-які обмеження на цьому ринку могли призвести до сильного зростання цін та проблем із постачанням.

Лише за перший рік війни Росія збільшила продажі СПГ європейським покупцям приблизно до 16 млн кубометрів на рік, зберігши цей обсяг у 2023 році.

При цьому повне ембарго навряд чи можливе, адже потреба Європи в цьому паливі надто велика. Також занадто сильні інтереси французької TotalEnergies і японських Mitsui і Mitsubishi в російських СПГ-проектах на Ямалі і Сахаліні, які також постачають великі обсяги палива в Китай, який не особливо підпадає під санкції.
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05.03.2024 06:56 Ответить
Для США, які нарощують поставки СПГ на світовий ринок (вони продовжать зростати, навіть незважаючи на рішення Байдена припинити видачу ліцензій на нові проєкти з експорту газу), логічно було б запровадити такі обмеження.

Крім того, Рада ЄС та Європарламент обговорюють заборону російським постачальникам доступу до СПГ-терміналів у Європі, а також закликають європейські країни не укладати нові контракти на закупівлю газу у Росії.
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05.03.2024 06:58 Ответить
18млн м куб....Один танкер містить біля 100млн. м куб....
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05.03.2024 07:12 Ответить
Самі кращі санкціі це доля крейсера масква ,все інше це бла-бла для лохів.
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05.03.2024 08:21 Ответить
 
 