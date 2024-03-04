РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6603 посетителя онлайн
Новости
2 510 13

В Белом доме прокомментировали утечку разговора офицеров ВВС Германии: россияне пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен

джон,кірбі

Российская пропаганда пытается создать ложное впечатление о якобы расколотости Запада относительно поддержки Украины.

Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это доказывает только то, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен. Конечно, это никоим образом не соответствует действительности", - сказал он.

Кирби отметил, что россияне хотят создать видимость, что не только среди стран Запада, но и в правительстве Германии нет единства относительно поддержки Украины. Но, продолжил он, немецкая сторона подтвердила, что является "ключевым другом, союзником и партнером" в этих усилиях.

Читайте также: Писториус об утечке разговора офицеров ВВС Германии: Часть информационной войны Путина

"Они (Германия - Ред.) действительно усилили активность в поддержке Украины. Мы благодарны им за это, мы благодарны канцлеру Шольцу за его лидерство", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, РФ также хочет навязать миру мнение, будто в Украине идет война между Россией и Западом, в частности НАТО.

"Путин хочет, чтобы именно это думали люди, вместо того, что произошло на самом деле в феврале два года назад, когда он решил вторгнуться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо другому", - резюмировал Кирби.

Напомним, интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Читайте также: МИД РФ вызвал посла Германии из-за утечки разговора офицеров ВВС о поставках Taurus Украине

Автор: 

Германия (6988) шпионаж (1392) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
"Ніби захід розділений" заявило США, яке через Джонсона не може(а може просто і не хоче) погодити допомогу Україні, де Байден не може розбачити величезну кількість снарядів і передати їх вже та і зразу. Імпотенти срані, ескалації бояться, поки Іран з Пів. Кореєєю забезапечуть парашку всім необхідним.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:06
+1
ГОСПОДИ...ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЯК КАЗАВ ЗАДОРНОВ - тисячі людей і міліарди баксів на аналітику РФ протягом десятків років. Хоча все просто - рф розуміє лиш силу, а побачить слабкість - загризе
показать весь комментарий
05.03.2024 00:02
+1
Перекатуванн яєць з демократичного кута в республіканський дає наснагу тоталітарній пропаганді висвітлювати захід як недолугих йолопів загрузлих у власному болоті…
показать весь комментарий
05.03.2024 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У білому домі прокоментували:

"Так, ми знаємо про плани офіцерів Бундесверу здійснити удар по Кримському мосту, і ми всіляко підтримуємо їх у цьому. Дана споруда не лише збудована на українській території з повним порушенням законів України, а ще й є важливою логістичною артерією під час вторгнення росії до України -- отже, є законною воєнною ціллю. Ми будемо здіснювати всіляке сприяння Бундесверу, а зі свого боку допоможемо американськими далекобійними ракетами особливо великої вибухової потужності."

З паралельної реальності.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:01 Ответить
ГОСПОДИ...ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЯК КАЗАВ ЗАДОРНОВ - тисячі людей і міліарди баксів на аналітику РФ протягом десятків років. Хоча все просто - рф розуміє лиш силу, а побачить слабкість - загризе
показать весь комментарий
05.03.2024 00:02 Ответить
Перекатуванн яєць з демократичного кута в республіканський дає наснагу тоталітарній пропаганді висвітлювати захід як недолугих йолопів загрузлих у власному болоті…
показать весь комментарий
05.03.2024 00:05 Ответить
"Ніби захід розділений" заявило США, яке через Джонсона не може(а може просто і не хоче) погодити допомогу Україні, де Байден не може розбачити величезну кількість снарядів і передати їх вже та і зразу. Імпотенти срані, ескалації бояться, поки Іран з Пів. Кореєєю забезапечуть парашку всім необхідним.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:06 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 00:08 Ответить
Російська пропаганда намагається створити хибне враження про нібито розколотість Заходу щодо підтримки України

Мгм...
Нібито...

показать весь комментарий
05.03.2024 00:34 Ответить
Так розколотисть и есть !
Половина Заходу хочет прекратить помощь Украине, а вторая половина - продолжать помогать, но помощь сократить ДО НУЛЯ.
Шмульц ТАУРУСОВ не даст, бо тупые укры могут неправильно нацелить и влучить в Газпром, а где тогда им с Шредером и Меркельшей зарплату получать?
А байден вопит о поддержке, но не дает даже того,что УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в Украине : 4,3 млрд. И не даст бо "мы можем потерять комфорт" (С) Спикер Пентагона
ШО НЭЯСНО? (С) Лэсь.
показать весь комментарий
05.03.2024 07:47 Ответить
*Захід* веде себе гірше страуса.
показать весь комментарий
05.03.2024 03:09 Ответить
Было уже. "Я привез вам мир" (С)
Искандеров тогда не было, но на голову сыпалось не конфетти через пару лет.
показать весь комментарий
05.03.2024 07:40 Ответить
Вони хочуть в черговий раз продемонструвати мілітарну дисфункцію Заходу. Точніше відсутність волі до використання військового потенціалу для захисту задекларованих свого часу так званих гуманістичних принципів.
показать весь комментарий
05.03.2024 03:38 Ответить
 
 