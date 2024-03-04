В Белом доме прокомментировали утечку разговора офицеров ВВС Германии: россияне пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен
Российская пропаганда пытается создать ложное впечатление о якобы расколотости Запада относительно поддержки Украины.
Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это доказывает только то, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен. Конечно, это никоим образом не соответствует действительности", - сказал он.
Кирби отметил, что россияне хотят создать видимость, что не только среди стран Запада, но и в правительстве Германии нет единства относительно поддержки Украины. Но, продолжил он, немецкая сторона подтвердила, что является "ключевым другом, союзником и партнером" в этих усилиях.
"Они (Германия - Ред.) действительно усилили активность в поддержке Украины. Мы благодарны им за это, мы благодарны канцлеру Шольцу за его лидерство", - подчеркнул представитель Белого дома.
По его словам, РФ также хочет навязать миру мнение, будто в Украине идет война между Россией и Западом, в частности НАТО.
"Путин хочет, чтобы именно это думали люди, вместо того, что произошло на самом деле в феврале два года назад, когда он решил вторгнуться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо другому", - резюмировал Кирби.
Напомним, интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.
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"Так, ми знаємо про плани офіцерів Бундесверу здійснити удар по Кримському мосту, і ми всіляко підтримуємо їх у цьому. Дана споруда не лише збудована на українській території з повним порушенням законів України, а ще й є важливою логістичною артерією під час вторгнення росії до України -- отже, є законною воєнною ціллю. Ми будемо здіснювати всіляке сприяння Бундесверу, а зі свого боку допоможемо американськими далекобійними ракетами особливо великої вибухової потужності."
З паралельної реальності.
Мгм...
Нібито...
Половина Заходу хочет прекратить помощь Украине, а вторая половина - продолжать помогать, но помощь сократить ДО НУЛЯ.
Шмульц ТАУРУСОВ не даст, бо тупые укры могут неправильно нацелить и влучить в Газпром, а где тогда им с Шредером и Меркельшей зарплату получать?
А байден вопит о поддержке, но не дает даже того,что УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в Украине : 4,3 млрд. И не даст бо "мы можем потерять комфорт" (С) Спикер Пентагона
ШО НЭЯСНО? (С) Лэсь.
Искандеров тогда не было, но на голову сыпалось не конфетти через пару лет.