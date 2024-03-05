"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ
Враг запустил несколько групп ударных беспилотников в направлении Одесской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Группы ударных вражеских БПЛА с Черного моря на севере Одессы двигаются в западном направлении.
Еще БПЛА в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки", - предупредили в ВС.
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"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.
По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
будьте прокляті , кацапури , та дайте нам спокій 😡
З тим самим успіхом можно звертатись до тарганів або шакалів ( і хай пробачать мене за таке порівняння ці створіння, набагато миліші у порівнянні з руснею!).
Очікуємо офіційного підтвердження.
«Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова».
По предварительным данным пострадавших нет.