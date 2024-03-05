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Новости Война
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"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников в направлении Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Группы ударных вражеских БПЛА с Черного моря на севере Одессы двигаются в западном направлении.

Еще БПЛА в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки", - предупредили в ВС.

Читайте также: В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников

Автор: 

беспилотник (3649) Одесса (7901) Одесская область (3595) Воздушные силы (2339)


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Топ комментарии
+8
Русня теж не спить!

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.

По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
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05.03.2024 00:00
+7
Скоріше за все в чорному морі мінуснули російське корито "Сергей Котов"

Очікуємо офіційного підтвердження.
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05.03.2024 02:14
+4
А шось рухаеться в напрямку курська , брянська, воронежа, белгорода?
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04.03.2024 23:59
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А шось рухаеться в напрямку курська , брянська, воронежа, белгорода?
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04.03.2024 23:59 Ответить
да - відосики. А реально - ви думаєте Ермак там шоб РФ програла чи шо?
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05.03.2024 00:00 Ответить
росію потрібно знищувати з середини..
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04.03.2024 23:59 Ответить
Русня теж не спить!

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.

По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
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05.03.2024 00:00 Ответить
Кацапи знову ціляться на Одесу ,
будьте прокляті , кацапури , та дайте нам спокій 😡
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05.03.2024 00:09 Ответить
Куме - не рвіть собі серце!

З тим самим успіхом можно звертатись до тарганів або шакалів ( і хай пробачать мене за таке порівняння ці створіння, набагато миліші у порівнянні з руснею!).
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05.03.2024 00:25 Ответить
Скайнекси на баржах вже чатують на підльоті?
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05.03.2024 00:11 Ответить
Скоріше за все в чорному морі мінуснули російське корито "Сергей Котов"

Очікуємо офіційного підтвердження.
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05.03.2024 02:14 Ответить
🔥Пішов на дно: у ГУР підтвердили знищення корабля "Сергій Котов" ударом по Криму, повідомили джерела OBOZ.UA у ГУР

«Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова».
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05.03.2024 08:01 Ответить
не хрен котяре в нашем море шастать
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05.03.2024 08:03 Ответить
Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания

По предварительным данным пострадавших нет.
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05.03.2024 08:07 Ответить
есть Бог на небе , но в росии правит сатана
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05.03.2024 08:08 Ответить
 
 