"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников в направлении Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Группы ударных вражеских БПЛА с Черного моря на севере Одессы двигаются в западном направлении.

Еще БПЛА в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки", - предупредили в ВС.

Читайте также: В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников